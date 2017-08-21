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Главная Лента новостей Мураками из японского университета Эхиме приехал изучать древнюю металлургию Алтая

Мураками из японского университета Эхиме приехал изучать древнюю металлургию Алтая

12.09.2017 15:30

Ректор Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) Валерий Бабин подписал соглашение о сорудничестве с директором Исследовательского центра культуры древнего железа Восточной Азии университета Эхиме (Мацуяма, Япония) Ясуюки Мураками. Г-н Мураками уже отправился в экспедицию по региону, чтобы изучить древнюю металлургию, сказано на сайте университета.

Соглашение было подписано во время дружеской встречи сотрудников ГАГУ с гостем из Японии и сотрудниками Института археологии и этнографии Сибирского Отделения Российской Академии Наук. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между Горно-Алтайским государственным университетом и Исследовательским центром культуры древнего железа Восточной Азии университета Эхиме.

Сейчас сотрудники Научно-исследовательского центра истории и культуры тюркских народов ГАГУ, Ясуюки Мураками, а также сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН находятся в рекогносцировочной экспедиции по Онгудайскому, Улаганскому и Кош-Агачскому районам. В ходе экспедиции они выполнят работы по проекту госзадания Минобрнауки РФ «Хозяйственная и социальная адаптация человека к природно-климатическим условиям Алтайских гор во второй половине голоцена».

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