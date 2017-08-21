Найденные на помойке боеприпасы помогли барнаульцу в борьбе с родственниками

12.09.2017 17:23
Прокуратура Октябрьского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Полиции мужчину «сдали» испуганные родственники, которым он угрожал расправой, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.
В ходе дознания правоохранителии установили, что в апреле 2017 года обвиняемый нашел у мусорного контейнера возле дома 10 металлических предметов. Как оказалось позже, это были промышленно изготовленные выстрелы – боеприпасы к автоматическому станковому гранатомету. Барнаулец забрал их с собой и стал хранить по месту своего жительства. Спустя месяц между обвиняемым и членами его семьи произошел конфликт, в ходе которого он стал угрожать им боеприпасами. Женщины вызвали сотрудников полиции, которые данные выстрелы изъяли.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов). Ему грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.
12.09.2017 17:59
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