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Главная Лента новостей Найденные на помойке боеприпасы помогли барнаульцу в борьбе с родственниками

Найденные на помойке боеприпасы помогли барнаульцу в борьбе с родственниками

12.09.2017 17:23

Прокуратура Октябрьского района Барнаула направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Полиции мужчину «сдали» испуганные родственники, которым он угрожал расправой, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

В ходе дознания правоохранителии установили, что в апреле 2017 года обвиняемый нашел у мусорного контейнера возле дома 10 металлических предметов. Как оказалось позже, это были промышленно изготовленные выстрелы – боеприпасы к автоматическому станковому гранатомету. Барнаулец забрал их с собой и стал хранить по месту своего жительства. Спустя месяц между обвиняемым и членами его семьи произошел конфликт, в ходе которого он стал угрожать им боеприпасами. Женщины вызвали сотрудников полиции, которые данные выстрелы изъяли.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов). Ему грозит до четырех лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.

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Комментарий

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Комментариев 8
гость

12.09.2017 17:59

и как он угрожал боеприпасами? Метал в родственников, что ли?
И чем же помогли

12.09.2017 18:28

боеприпасы барнаульцу? По статье выходит,что наоборот ему корячится срок.
Вот олень-то!

12.09.2017 18:51

А ему разве маменька в детстве не говорила, что нельзя ничего с помойки домой нести?
статист

12.09.2017 19:00

И вы верите, что он боеприпасы нашел у мусорки?
гость

12.09.2017 19:06

Да запросто! У нас на мусорке что угодно найти можно.
Статисту

12.09.2017 20:37

Мой хороший знакомый, нашел у мусорки цинк с автоматными патронами. Года два лежали, потом опять же в мусорку выбросил. Жена ругалась. Говорит недалеко военкомат был. Это было лет 15 назад, может по больше.
Дедушка на пенсии

12.09.2017 22:55

Очень "ГРАМОТНЫЙ" родственник угрожал боеприпасами к АГС -17 . Нужно быть НУ, ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫМ, дабы привести их в боевое положение , чтобы подорвать, т.е. привести к подрыву боеприпаса. Говорю это авторитетно , как разработчик и производитель боевых элементов к автоматическому ГРАНАТОМЁТУ АГС-17 , или АГС-30. Мужик ВУМНЫЙ , как гусь. . Интересно только -с какой стати на мусорке боеприпасы валяются . Их учёт ведётся по штукам. а не мешками и коробками..
qy0osrbuot5

12.09.2017 23:05

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com