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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей «Это не наш метод»: единороссы и коммунисты рассказали о «черном» пиаре на выборах в Алтайском крае

«Это не наш метод»: единороссы и коммунисты рассказали о «черном» пиаре на выборах в Алтайском крае

13.09.2017 08:31

Минувшая муниципальная кампания в Алтайском крае стала одной из самых «грязных» за последнее время с точки зрения использований «черных» PR-технологий. На первый взгляд, сильнее всего от «чернухи» досталось ЛДПР и «Справедливой России». Однако представители КПРФ и «Единой России» категорически не согласны с таким утверждением, указывая, что против них также пытались бороться при помощи приемов «ниже пояса».

Наибольший резонанс, пожалуй, вызвали три эпизода. Вначале стало известно о появлении в Барнауле листовок, повторяющих дизайн агитматериалов СР, где от имени партии велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Буквально за несколько дней до выборов в краевом центре появились лже-листовки ЛДПР, в них утверждалось, что «Барнаул превратился в глухую провинцию». Кроме того, горожан обвиняли в повальном пьянстве. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле.

Между тем КПРФ и «Единая Россия» вплоть до окончания кампании не заявляли об использовании в их отношении «черных» схем. Однако представители и этих парламентских партий поспешили доказать, что и они испытали на себе нестандартные политходы недоброжелателей. В частности секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, почему «партию власти» «грязные» технологии обходят стороной, возмутился. «Что касается применения «черных технологий», то я абсолютно с вами не согласен: кандидаты «Единой России» неоднократно становились жертвами их применения, но работали достаточно оперативно по устранению последствий. Более того, преимущество наших кандидатов в том, что их хорошо знают на округах, они доступны своим избирателям как первоисточники, а потому «черными технологиями» испортить давно устоявшуюся репутацию сложнее. Тот миф, о котором вы говорите (речь идет об обвинении единороссов в причастности к использованию запрещенных приемов против оппозиции – прим. ред. БФ) я считаю также одной из таковых технологий, главной целью которой является обвинить, очернить, партию «Единая Россия». Это не наш метод, мы умеем побеждать в ходе честных и открытых выборов», - горячился г-н Романенко.

Не согласилась с тем, что против ее партии боролись только честными методами и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. В ходе пресс-конференции, прошедшей 12 сентября, лидер алтайских коммунистов вначале дала оценку эпизода с мнимым снятием ЛДПР с барнаульских выборов. По предположению г-жи Прусаковой, за этим могли стоять сами либерал-демократы. При этом «телефонный политтерроризм» она обозначила как рискованный и удачный PR-ход «жириновцев», что «вполне в духе этой партии». «Ребята там креативно мыслят. Учитывая наш русский менталитет, желание заступаться за обиженных, это и неудивительно. Люди, когда узнавали о мнимом снятии партии, голосовали именно за ЛДПР - так им удалость оттянуть в воскресенье часть дополнительных симпатий на себя», - высказала одну из возможных версий предводитель алтайских коммунистов. При этом г-жа Прусакова попробовал доказать, что и КПРФ в этот раз пришлось нелегко. Но в отличие от истории с партией Владимира Жириновского, «черным самопиаром» коммунисты, как заявила собеседница, не занимались.

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ:

Я не считаю, что против нас якобы не использовали что-то из арсенала «черных» политтехнологов. Это и федеральные заказные публикации в СМИ с прогнозом, что КПРФ станет на этих выборах в крае только 3-4-ой по количеству голосов. После выхода такой статьи я была уже готова ко всему и начала думать, что это нас так готовят к будущим итогам. В той публикации также писали о неудачной смене руководства в крайкоме, неграмотном молодом руководителе, не умеющем принимать решения и т. д. В этот же ряд я бы поставила иск  о снятии КПРФ с выборов в Бийске из-за использования портрета Сталина. Вполне возможно, что мы и не попали бы в бюллетень, если бы не кризис власти в городе. Конечно, через суд мы бы доказали, что это нарушение, но поезд к тому времени уже бы ушел.

Кроме того, г-жа Прусакова не преминула напомнить и о давлении на ряд кандидатов в муниципалитетах, после чего они вынуждены были сняться с выборов. «Так что вы ошибаетесь, что КПРФ менее пострадала, чем остальные партии. Применялись грязные листовки и против меня лично», - резюмировала персек.

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Комментарий

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Комментариев 27
Сказал даже чернушник-профи Коля Сванидзе

13.09.2017 08:57

"Свято место пусто не бывает. Там, где нет цивилизованной политической борьбы, расцветает террор. Банальность, но надо учить матчасть."

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

13.09.2017 09:03

Если бы ЕР честно проводили выборы без досрочки, то они и 10 % не набрали бы.
Коммунист

13.09.2017 09:05

Единая Поссия работает как партия, Ее кандидаты работают на округах, поэтому и чёрные технологии не особо работают, тут соглашусь с Романенко. Но вопрос в другом-ер пытается сразу устранить причины, а оппозиционные партии используют это в качестве способа попираться.
Гость

13.09.2017 09:08

Всему виной шаурма)
Эсерам

13.09.2017 09:11

Вот кто на этих выборах для своей активной раскрутки использовал чертех- так это партия с желтым флагом. Причём такой тренд был заметен во многих регионах, где на них якобы выходил чернушный АПМ. Так и у нас они призывали идти к европейским ценностям. Ну разумеется, чисто случайно
Читатель

13.09.2017 09:14

развод с шаурмой - чистейшая же провокация против ер, причём такая топорная, что я сначала не поверил, когда про неё на полном серьезе стали говорить, что это ЕР заказала эту акцию. где ваше критическое мышление, ау, люди?
Макс

13.09.2017 09:16

Ну вот единороссам же заняться больше нечем,что такими тупыми способами конкурентов устраняют
Чувствуется Клава Клюзова.)))

13.09.2017 09:18

Коммунист писал(а):
а оппозиционные партии используют это в качестве способа попираться.
Даша

13.09.2017 09:18

Тут так понятно,что чернухой занимались справедливо росы..
Наталья Лысова

13.09.2017 09:20

Только ер не стали бы таким грязным делом заниматься,а вот от всех остальных ожидать можно чего угодно. Ни ума ни фантазии.
Юрочка

13.09.2017 09:20

Ой, ну я не могу! Прям обхохочешься!
Виктор

13.09.2017 09:21

О продажности парламентских партий давно известно, но коммунисты превзошли всех.
Даша, ты уже облысела?

13.09.2017 09:22

Наталья Лысова писал(а):
Ни ума ни фантазии.
Юрочка !!! Не обмочись только

13.09.2017 09:24

Юрочка писал(а):
Прям обхохочешься!


памперсы надень
Виктор

13.09.2017 09:24

Про ЕР отдельно. ЕР это партия жуликов и воров (ПЖИВ), на выборах они жульничают, а после выборов воруют.
Педрисята засуетились, узнав главную новость, что

13.09.2017 09:27

в Центризбиркоме России не исключают вероятности отмены результатов выборов в Барнауле
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

13.09.2017 10:13

Поддерживаю Виктора полностью в том, что ЕР партия жуликов и воров. В Славгороде в городском собрании депутатов сидят только депутаты от партии ЕР из них: Харченко С. И. - директор школы лицея № 17, занимался поборами с учителей не один год и даже было открыто уголовное дело, Токмакова О. А. - предприниматель не единожны получала ее семья гранты "на подддержку штанов" при этом у нее огромные долги за электроэнергию и т.д., Безвесельная Л. Н. (Агафонова) - предприниматель на которую ранее открывалось уголовное дело за мошенничество. а ныне она осуществляет оценку имущества и т.д.
Вот это показатель честности, непогрешимости Единой России в отдельном городе Славгороде Алтайского края.
Как же все обрыгло

13.09.2017 10:22

от этих ненасытных жирных рож, меняющих раз в четыре года политический окрас...Одни во власть рвутся… Другие работают… Третьи Родину защищают… Четвёртые барыжничают… Пятые врагам ворота открывают…. … Ничего никогда не меняется…
Гражданин

13.09.2017 10:25

Что-то Даша сибирячка пропала куда-то... Отпахала на выборах, теперь на 30 серебренников в Турции поди нежится.
Ну да ладно, пусть кости греет. ))))

Эти выборы показательны. По многим причинам, но назову несколько из них. 1. Результаты выборов в Бийске и Рубцовске. Тут спорить и ЕР не будет. По партийным спискам для ЕР провал. Да, одномандатники вытянули ситуацию, но лишь за счёт капитала и связей. И это результат при такой низкой явке! Уверен, теперь головешки в местных отделениях полетят. Чему и рад. :)
2. Результат в Заринске 90 % мест у Едра. Ответ прост. Завод ещё работает и люди думают это заслуга партии. Денежку стабильно платят, город помаленько вымирает, но лучше сдохнуть с Едром в обнимку, чем понять власть, так считают люди. Не жалко, посмотрим, как озаботятся эти избранники в Гордуме Заринска о народе своём. 3. Выборы в Барнауле. Ну это вообще песня! Такого шваха я ещё не видел. Как-будто в Госдуму выборы были, не меньше! Такого черного пиара и подлости от ЕР я ещё не видел. С цепи сорвались что ли? ))) Уничтожали агитацию конкурентов, притягивание результатов голосования за уши, вбросы и т.д. И отдельный разговор - досрочка. Вот что спасло ЕР в Барнауле от позора проигрыша. Но получили позор принудиловки и подмены голосов. Не будь этого, получилось бы как в Бийске и Рубцовске. Но и это уже звоночек для власти: край уходит на дно болота, поддержки среди населения нет. Держится всё только на круговой поруке и принудиловке.
75% жителей края просто просто проигнорировали выборы! И это с досрочкой по 5, 6 а то и 8% на участках! )))Тут только глупый не поймет, что в крае скоро настанет паралич власти.

Всем, кто пришёл проголосовать - спасибо. И я там был, мёд-пиво пил. )))
Борьба только началась. Враг чувствует нашу нарастающую силу, он ощущает свою слабость. Но чтобы не показать этого нас убеждают: всё хорошо, всё хорошо, всё хор... всё....
Срун

13.09.2017 11:26

Подметные листовки газеткой против самих себя - это изюбленный ход срунов. Однажды сработавшая схема убогим так понравилась, что до сих пор остановиться не могут. Убирать к чертям собачьим все эти способные проходы! Депутаты должны избираться как одномандатники или отменить все эти выборы к чертям.
СашОК

13.09.2017 12:07

Вне всякого сомнения,в выборах победила КПРФ,её больше всего и бояться едроссики!
Аннулируйте досрочку и всё встанет на свои места!
Про ЛДПР,ПОНОС,ЯБЛОКО-вооще без комментариев-отбросы общества!
Жаль изберателей СР,они не знали,что их партия,как множество других,рождена в Администрации Президента!
Эй едрисята, клюзовы романенкины, чего прищурились)))

13.09.2017 12:09


Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречу с лидерами думских фракций, где обсудил итоги Единого дня голосования.

ЛДПР и «Справедливая Россия» солидарно заявили о непризнании выборов в Барнауле, пишет «Коммерсантъ».

«„Единая Россия“ взяла большинство в гордуме [столицы Алтайского края] благодаря досрочному голосованию», — сказал один из собеседников в «СР». Впрочем, он посчитал, что «итоги этой кампании второстепенны для Кириенко, и он уже может смотреть в будущее».

Ранее Тайга.инфо сообщала, что результат «ЕР» на досрочном голосовании при аномально высокой явке в Барнауле (73,8%) оказался почти в два раза выше, чем процент партии 10 сентября (43%).

Существенно отличаются и результаты оппозиции. Если в Единый день голосования за КПРФ проголосовали 19,9% (по подсчетам ассоциации «Голос» с 87 УИКов), то на «досрочке» коммунисты получили 8,1%.

Проголосовавшим за «ЕР» также обещали бесплатную шаурму и возможность поучаствовать в розыгрыше iPhone 7.









Единоросс

13.09.2017 12:54

Мы всех сделали, за счет "досрочки", признаем.
Барнаулец

13.09.2017 13:18

Прусакова сначала в замене бюллетеней обвиняла ЛДПР теперь в черном самопиаре...
Сдадут тебя спонсоры Машенька в ближайшее прям время сдадут все узнают о твоих теплых отношениях с представителями ЕР
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

13.09.2017 13:37

Если Прусакова заговорит то мало не покажется.Так, что сделают всё чтоб она молчала.
оптимист

13.09.2017 16:25

В краснощековском районе прошли самые честные выборы. 10 сентября 2017 года у 500 избирателей села Краснощеково была острая необходимость выехать за пределы района, поэтому они с удовольствием воспользовались возможностью проголосовать досрочно, что мы и сделали и отдали свои голоса за Единую Россию, которая по итогам досрочки набрала 100%. Спасибо главе администрации района Бобрышеву А.Ю. за эту уникальную возможность
Зелёные Мгер педрисята подталкивают к террору???

13.09.2017 16:32

Сказал даже чернушник-профи Коля Сванидзе писал(а):
Там, где нет цивилизованной политической борьбы, расцветает террор