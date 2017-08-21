«Это не наш метод»: единороссы и коммунисты рассказали о «черном» пиаре на выборах в Алтайском крае

Минувшая муниципальная кампания в Алтайском крае стала одной из самых «грязных» за последнее время с точки зрения использований «черных» PR-технологий. На первый взгляд, сильнее всего от «чернухи» досталось ЛДПР и «Справедливой России». Однако представители КПРФ и «Единой России» категорически не согласны с таким утверждением, указывая, что против них также пытались бороться при помощи приемов «ниже пояса».

Наибольший резонанс, пожалуй, вызвали три эпизода. Вначале стало известно о появлении в Барнауле листовок, повторяющих дизайн агитматериалов СР, где от имени партии велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Буквально за несколько дней до выборов в краевом центре появились лже-листовки ЛДПР, в них утверждалось, что «Барнаул превратился в глухую провинцию». Кроме того, горожан обвиняли в повальном пьянстве. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле.

Между тем КПРФ и «Единая Россия» вплоть до окончания кампании не заявляли об использовании в их отношении «черных» схем. Однако представители и этих парламентских партий поспешили доказать, что и они испытали на себе нестандартные политходы недоброжелателей. В частности секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, почему «партию власти» «грязные» технологии обходят стороной, возмутился. «Что касается применения «черных технологий», то я абсолютно с вами не согласен: кандидаты «Единой России» неоднократно становились жертвами их применения, но работали достаточно оперативно по устранению последствий. Более того, преимущество наших кандидатов в том, что их хорошо знают на округах, они доступны своим избирателям как первоисточники, а потому «черными технологиями» испортить давно устоявшуюся репутацию сложнее. Тот миф, о котором вы говорите (речь идет об обвинении единороссов в причастности к использованию запрещенных приемов против оппозиции – прим. ред. БФ) я считаю также одной из таковых технологий, главной целью которой является обвинить, очернить, партию «Единая Россия». Это не наш метод, мы умеем побеждать в ходе честных и открытых выборов», - горячился г-н Романенко.

Не согласилась с тем, что против ее партии боролись только честными методами и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. В ходе пресс-конференции, прошедшей 12 сентября, лидер алтайских коммунистов вначале дала оценку эпизода с мнимым снятием ЛДПР с барнаульских выборов. По предположению г-жи Прусаковой, за этим могли стоять сами либерал-демократы. При этом «телефонный политтерроризм» она обозначила как рискованный и удачный PR-ход «жириновцев», что «вполне в духе этой партии». «Ребята там креативно мыслят. Учитывая наш русский менталитет, желание заступаться за обиженных, это и неудивительно. Люди, когда узнавали о мнимом снятии партии, голосовали именно за ЛДПР - так им удалость оттянуть в воскресенье часть дополнительных симпатий на себя», - высказала одну из возможных версий предводитель алтайских коммунистов. При этом г-жа Прусакова попробовал доказать, что и КПРФ в этот раз пришлось нелегко. Но в отличие от истории с партией Владимира Жириновского, «черным самопиаром» коммунисты, как заявила собеседница, не занимались.

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ: Я не считаю, что против нас якобы не использовали что-то из арсенала «черных» политтехнологов. Это и федеральные заказные публикации в СМИ с прогнозом, что КПРФ станет на этих выборах в крае только 3-4-ой по количеству голосов. После выхода такой статьи я была уже готова ко всему и начала думать, что это нас так готовят к будущим итогам. В той публикации также писали о неудачной смене руководства в крайкоме, неграмотном молодом руководителе, не умеющем принимать решения и т. д. В этот же ряд я бы поставила иск о снятии КПРФ с выборов в Бийске из-за использования портрета Сталина. Вполне возможно, что мы и не попали бы в бюллетень, если бы не кризис власти в городе. Конечно, через суд мы бы доказали, что это нарушение, но поезд к тому времени уже бы ушел.

Кроме того, г-жа Прусакова не преминула напомнить и о давлении на ряд кандидатов в муниципалитетах, после чего они вынуждены были сняться с выборов. «Так что вы ошибаетесь, что КПРФ менее пострадала, чем остальные партии. Применялись грязные листовки и против меня лично», - резюмировала персек.