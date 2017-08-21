«Это не наш метод»: единороссы и коммунисты рассказали о «черном» пиаре на выборах в Алтайском крае

13.09.2017 08:31
Минувшая муниципальная кампания в Алтайском крае стала одной из самых «грязных» за последнее время с точки зрения использований «черных» PR-технологий. На первый взгляд, сильнее всего от «чернухи» досталось ЛДПР и «Справедливой России». Однако представители КПРФ и «Единой России» категорически не согласны с таким утверждением, указывая, что против них также пытались бороться при помощи приемов «ниже пояса».
Наибольший резонанс, пожалуй, вызвали три эпизода. Вначале стало известно о появлении в Барнауле листовок, повторяющих дизайн агитматериалов СР, где от имени партии велась пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Буквально за несколько дней до выборов в краевом центре появились лже-листовки ЛДПР, в них утверждалось, что «Барнаул превратился в глухую провинцию». Кроме того, горожан обвиняли в повальном пьянстве. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле.
Между тем КПРФ и «Единая Россия» вплоть до окончания кампании не заявляли об использовании в их отношении «черных» схем. Однако представители и этих парламентских партий поспешили доказать, что и они испытали на себе нестандартные политходы недоброжелателей. В частности секретарь Алтайского реготделения «Единой России» Александр Романенко, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, почему «партию власти» «грязные» технологии обходят стороной, возмутился. «Что касается применения «черных технологий», то я абсолютно с вами не согласен: кандидаты «Единой России» неоднократно становились жертвами их применения, но работали достаточно оперативно по устранению последствий. Более того, преимущество наших кандидатов в том, что их хорошо знают на округах, они доступны своим избирателям как первоисточники, а потому «черными технологиями» испортить давно устоявшуюся репутацию сложнее. Тот миф, о котором вы говорите (речь идет об обвинении единороссов в причастности к использованию запрещенных приемов против оппозиции – прим. ред. БФ) я считаю также одной из таковых технологий, главной целью которой является обвинить, очернить, партию «Единая Россия». Это не наш метод, мы умеем побеждать в ходе честных и открытых выборов», - горячился г-н Романенко.
Не согласилась с тем, что против ее партии боролись только честными методами и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. В ходе пресс-конференции, прошедшей 12 сентября, лидер алтайских коммунистов вначале дала оценку эпизода с мнимым снятием ЛДПР с барнаульских выборов. По предположению г-жи Прусаковой, за этим могли стоять сами либерал-демократы. При этом «телефонный политтерроризм» она обозначила как рискованный и удачный PR-ход «жириновцев», что «вполне в духе этой партии». «Ребята там креативно мыслят. Учитывая наш русский менталитет, желание заступаться за обиженных, это и неудивительно. Люди, когда узнавали о мнимом снятии партии, голосовали именно за ЛДПР - так им удалость оттянуть в воскресенье часть дополнительных симпатий на себя», - высказала одну из возможных версий предводитель алтайских коммунистов. При этом г-жа Прусакова попробовал доказать, что и КПРФ в этот раз пришлось нелегко. Но в отличие от истории с партией Владимира Жириновского, «черным самопиаром» коммунисты, как заявила собеседница, не занимались.
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ:
Я не считаю, что против нас якобы не использовали что-то из арсенала «черных» политтехнологов. Это и федеральные заказные публикации в СМИ с прогнозом, что КПРФ станет на этих выборах в крае только 3-4-ой по количеству голосов. После выхода такой статьи я была уже готова ко всему и начала думать, что это нас так готовят к будущим итогам. В той публикации также писали о неудачной смене руководства в крайкоме, неграмотном молодом руководителе, не умеющем принимать решения и т. д. В этот же ряд я бы поставила иск о снятии КПРФ с выборов в Бийске из-за использования портрета Сталина. Вполне возможно, что мы и не попали бы в бюллетень, если бы не кризис власти в городе. Конечно, через суд мы бы доказали, что это нарушение, но поезд к тому времени уже бы ушел.
Кроме того, г-жа Прусакова не преминула напомнить и о давлении на ряд кандидатов в муниципалитетах, после чего они вынуждены были сняться с выборов. «Так что вы ошибаетесь, что КПРФ менее пострадала, чем остальные партии. Применялись грязные листовки и против меня лично», - резюмировала персек.
13.09.2017 08:57
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13.09.2017 09:24
памперсы надень
13.09.2017 09:24
13.09.2017 09:27
13.09.2017 10:13
Вот это показатель честности, непогрешимости Единой России в отдельном городе Славгороде Алтайского края.
13.09.2017 10:22
13.09.2017 10:25
Ну да ладно, пусть кости греет. ))))
Эти выборы показательны. По многим причинам, но назову несколько из них. 1. Результаты выборов в Бийске и Рубцовске. Тут спорить и ЕР не будет. По партийным спискам для ЕР провал. Да, одномандатники вытянули ситуацию, но лишь за счёт капитала и связей. И это результат при такой низкой явке! Уверен, теперь головешки в местных отделениях полетят. Чему и рад. :)
2. Результат в Заринске 90 % мест у Едра. Ответ прост. Завод ещё работает и люди думают это заслуга партии. Денежку стабильно платят, город помаленько вымирает, но лучше сдохнуть с Едром в обнимку, чем понять власть, так считают люди. Не жалко, посмотрим, как озаботятся эти избранники в Гордуме Заринска о народе своём. 3. Выборы в Барнауле. Ну это вообще песня! Такого шваха я ещё не видел. Как-будто в Госдуму выборы были, не меньше! Такого черного пиара и подлости от ЕР я ещё не видел. С цепи сорвались что ли? ))) Уничтожали агитацию конкурентов, притягивание результатов голосования за уши, вбросы и т.д. И отдельный разговор - досрочка. Вот что спасло ЕР в Барнауле от позора проигрыша. Но получили позор принудиловки и подмены голосов. Не будь этого, получилось бы как в Бийске и Рубцовске. Но и это уже звоночек для власти: край уходит на дно болота, поддержки среди населения нет. Держится всё только на круговой поруке и принудиловке.
75% жителей края просто просто проигнорировали выборы! И это с досрочкой по 5, 6 а то и 8% на участках! )))Тут только глупый не поймет, что в крае скоро настанет паралич власти.
Всем, кто пришёл проголосовать - спасибо. И я там был, мёд-пиво пил. )))
Борьба только началась. Враг чувствует нашу нарастающую силу, он ощущает свою слабость. Но чтобы не показать этого нас убеждают: всё хорошо, всё хорошо, всё хор... всё....
13.09.2017 11:26
13.09.2017 12:07
Аннулируйте досрочку и всё встанет на свои места!
Про ЛДПР,ПОНОС,ЯБЛОКО-вооще без комментариев-отбросы общества!
Жаль изберателей СР,они не знали,что их партия,как множество других,рождена в Администрации Президента!
13.09.2017 12:09
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречу с лидерами думских фракций, где обсудил итоги Единого дня голосования.
ЛДПР и «Справедливая Россия» солидарно заявили о непризнании выборов в Барнауле, пишет «Коммерсантъ».
«„Единая Россия“ взяла большинство в гордуме [столицы Алтайского края] благодаря досрочному голосованию», — сказал один из собеседников в «СР». Впрочем, он посчитал, что «итоги этой кампании второстепенны для Кириенко, и он уже может смотреть в будущее».
Ранее Тайга.инфо сообщала, что результат «ЕР» на досрочном голосовании при аномально высокой явке в Барнауле (73,8%) оказался почти в два раза выше, чем процент партии 10 сентября (43%).
Существенно отличаются и результаты оппозиции. Если в Единый день голосования за КПРФ проголосовали 19,9% (по подсчетам ассоциации «Голос» с 87 УИКов), то на «досрочке» коммунисты получили 8,1%.
Проголосовавшим за «ЕР» также обещали бесплатную шаурму и возможность поучаствовать в розыгрыше iPhone 7.
13.09.2017 12:54
13.09.2017 13:18
Сдадут тебя спонсоры Машенька в ближайшее прям время сдадут все узнают о твоих теплых отношениях с представителями ЕР
13.09.2017 13:37
13.09.2017 16:25
13.09.2017 16:32