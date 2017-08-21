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Главная Лента новостей Барнаульский трамвай «потерял» тормоза и на скорости въехал в «коллегу»

Барнаульский трамвай «потерял» тормоза и на скорости въехал в «коллегу»

13.09.2017 09:13

Трамвайный «поцелуй»
Трамвайный «поцелуй»

12 сентября вечером в Барнауле на улице Попова несколько горожан пострадали в ДТП с трамваями. На место происшествия прибыли врачи «скорой помощи», сотрудники полиции и МЧС, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждали пассажиры, находившиеся в момент аварии в электротранспорте, один из трамваев на приличной скорости въехал в движущегося впереди него «собрата». Оказалось, что в трамвае произошла поломка тормозной системы, и водитель просто не смог его остановить другим способом. Основной удар пришелся на заднюю часть вагона, двигавшегося впереди, где в тот момент находилось несколько пассажиров. Большинство из них отделались ушибами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, наиболее серьезно пострадала одна пассажирка, которой медики оказали помощь на месте — госпитализация женщине не потребовалась.

Между тем один из барнаульцев заявил, что во время столкновения он упал с сидения и сильно ударился головой, после чего его увезли в краевую клиническую больницу. Впрочем, после осмотра врач отпустил его домой, сказав, что обошлось без сотрясения мозга.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 4
Гость

13.09.2017 09:52

"что обошлось без сотрясения мозга."

Крепкие у нас люди! "Гвозди бы делать из этих людей...."
Гостю

13.09.2017 10:07

Просто там нечему было сотрясаться...
Чучмек

13.09.2017 10:39

"...Просто там нечему было сотрясаться..."

Твой сын ехал?
кость

13.09.2017 14:23

Следствие того, что барнаульские чиновники-ворюги украли несколько десятков миллионов из казны на никому не нужные "электронные проездные". А вместо этого можно было реально позаботиться о безопасности пассажиров и транспортников и приобрести так остро необходимые новые вагоны. Где там позабытая "губернаторская" программа под соответствующим названием?