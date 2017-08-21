Барнаульский трамвай «потерял» тормоза и на скорости въехал в «коллегу»

Трамвайный «поцелуй»

12 сентября вечером в Барнауле на улице Попова несколько горожан пострадали в ДТП с трамваями. На место происшествия прибыли врачи «скорой помощи», сотрудники полиции и МЧС, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждали пассажиры, находившиеся в момент аварии в электротранспорте, один из трамваев на приличной скорости въехал в движущегося впереди него «собрата». Оказалось, что в трамвае произошла поломка тормозной системы, и водитель просто не смог его остановить другим способом. Основной удар пришелся на заднюю часть вагона, двигавшегося впереди, где в тот момент находилось несколько пассажиров. Большинство из них отделались ушибами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, наиболее серьезно пострадала одна пассажирка, которой медики оказали помощь на месте — госпитализация женщине не потребовалась.

Между тем один из барнаульцев заявил, что во время столкновения он упал с сидения и сильно ударился головой, после чего его увезли в краевую клиническую больницу. Впрочем, после осмотра врач отпустил его домой, сказав, что обошлось без сотрясения мозга.