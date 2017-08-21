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Главная Лента новостей Крупнейшее барнаульское интернет-сообщество может превратиться в «рассадник» детской порнографии

Крупнейшее барнаульское интернет-сообщество может превратиться в «рассадник» детской порнографии

13.09.2017 11:32

Переписка с хакерами
Переписка с хакерами

12 сентября интернет-сообщество Barnaul 22 взломали хакеры. Об этом у себя на странице написал основатель паблика Алексей Куреленок. По его словам, кибератаки предпринимаются с начала сентября. Более того, злоумышленникам удалось вскрыть официальный аккаунт сообщества в Instagram.

Мошенники вымогают деньги, угрожают удалить все данные и информацию со страницы, обещают залить туда детской порнографии для полноценной блокировки, говорится в официальном сообщении паблика Barnaul 22. Также идут попытки взлома и блокировки одноименного сообщества «ВКонтакте».

«Кому все это надо — мне, честно говоря, вообще непонятно, но мы разбираемся в ситуации. Хостинги московские, «ломанули» почту и пароли, оперативно заменили ее на украинскую. Попытки восстановления аккаунтов и паролей пока безуспешны. Вот же кому-то неимется, сколько блокировок, спам-атак и взломов мы уже пережили за последние два года. Что поделаешь, потеряли аккаунт на 45 тысяч участников в Instagram, на поводу мошенников не пойдем. Пусть идут лесом», - написал на своей странице основатель паблика. Судя по скринам переписки с мошенниками, которые доступны на портале barneos22, за восстановление аккаунта хакеры требуют 20 тысяч рублей.

Предостережение паблику
Предостережение паблику

Возможно, история со взломом интернет-сообщества стала продолжением конфликта Алексея Куреленка с рядом пользователей паблика ВК после эпизода с громким ДТП в Барнауле. Напомним, ночью 30 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя произошла серьезная авария с участием Infiniti и Toyota. В результате погибла супружеская пара, находившаяся во второй иномарке. Очевидцы происшествия утверждали в Сети, что водитель Infiniti, скорость которой в момент ДТП составляла более 100 км/ч, возвращался с ночной части автофестиваля Parkking-2017 (организатором выступает Barnaul 22 и лично г-н Куреленок).

Позднее основатель сообщества пообещал выложить видео ДТП, однако оперативно сделать этого не смог. После чего на него посыпались обвинения в ангажированности и в том, что он пытается «выгородить» водителя Infiniti. Более того, по признанию Алексея Куреленка, он получил несколько сот сообщений в «личку» с угрозами физической расправы. Аккаунты данных пользователей были навсегда заблокированы.

Тогда в ответ на оскорбления г-н Куреленок заявил о намерении закрыть комментарии к любым новостям в группе ВК, что вызвало новый всплеск недовольства. Угроза, впрочем осталась невыполненной, но вероятно, кто-либо из пользователей паблика позднее решил таким образом поквитаться с основателем интернет-сообщества.

Фото: barneos22.ru

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Комментарий

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Комментариев 3
Чучмек

13.09.2017 12:05

Паблик и без того давным давно превратился в рассадник хамства и непотребства...
гость

13.09.2017 12:49

хакеров бояться в интернет не ходить. Шли их на...... , А тех кто не понял отправляй в пи....!
Знаток

13.09.2017 13:50

Курилёнок - тупица! Как можно "взломать" паблик-то? Если всё там привязано к аккаунту создателя паблика (т.е. к Курилёнку).

То есть ломанули самого Курилёнка.