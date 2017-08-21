27-летний мужчина пропал на Алтае после визита к местным синоптикам

Виктор Иванов

В Республике Алтай волонтеры пустились на поиски 27-летнего жителя Усть-Коксинского района Виктора Иванова, который пропал четыре дня назад. 9 сентября молодого мужчину видели возле метеостанции «Кара-Тюрек», после чего его следы теряются, сказано в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте».

По данным активистов, пропавший может нуждаться в медицинской помощи. Рост мужчины составляет 170 см, он имеет среднее телосложение, русые волосы и темные глаза. В день исчезновения сельчанин был одет в синюю куртку, спортивные штаны с лампасами, черную вязаную шапку и берцы черного цвета.

Представители отряда «Лиза Алерт» обращаются ко всем, у кого есть какие-либо сведения о пропавшем, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 02 (102) или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).