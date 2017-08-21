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Главная Лента новостей Пациентов алтайских больниц и соцучреждений хотели накормить крупой с металлом и насекомыми

Пациентов алтайских больниц и соцучреждений хотели накормить крупой с металлом и насекомыми

13.09.2017 13:30

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выяснило, что подопечных краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения и социальной защиты пытались кормить некачественной и опасной крупой, не пригодной в пищу. В ней нашли металлы и насекомых, следует из сообщения ведомства.

Согласно результатам испытаний Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», крупа манная, хлопья овсяные «Геркулес» и горох колотый шлифованный не соответствуют требованиям нормативной документации по наличию металломагнитной примеси, по размеру отдельных частиц в наибольшем линейном измерении и массе отдельных частиц, зараженности вредителями хлебных запасов, по кислотности. Изготовителями продукции являются ООО «Вишневый сад» (Барнаул), ООО «Алтайагросоюз» (Барнаул) и ООО «АКЗ» (Новоалтайск), выигравшие тендеры на поставку продовольствия.

Некачественная и опасная крупа сейчас помещена на изолированное хранение на период, необходимый для проведения экспертизы и принятия решения о дальнейшем ее использовании или уничтожении. Изготовителям некачественной и опасной продукции выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии. Информация о выдаче предписания направлена в Федеральную службу по аккредитации. В какие учреждения попала опасная крупа, не поясняется.

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Комментарий

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Комментариев 2
М. Горький

13.09.2017 15:09

А перед выборами почему не опубликовали...
гость

13.09.2017 18:21

В горбольнице №8 в будние дни дают по кусочку сливочного масла. А в выходные завтраки уже без масла. Интересно, почему?