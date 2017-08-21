«Билайн» открыл новые офисы для клиентов в Индустриальном районе Барнаула

«Билайн» открыл новые фирменные офисы продаж и обслуживания в Индустриальном районе Барнаула. Салоны расположены по адресу Павловский тракт, 227 и на улице Георгиева, 22.

В салонах представлен широкий спектр смартфонов от ведущих мировых производителей. Специалисты офиса помогут абоненту выбрать подходящий тарифный план из обновленной линейки «Всё», настроят телефон для доступа в Интернет, предоставят отчет о звонках и их стоимости.

Открытие фирменных салонов «Билайн» значительно упростит абонентам замену sim-карты и расчеты за услуги связи. Абоненты других мобильных операторов здесь могут написать заявление на переход в «Билайн» со своим номером.

В офисах продаж можно не только поменять тариф или получить детализацию, но и воспользоваться выгодными акциями. Сейчас в салонах проходят акции на смартфоны Samsung Galaxy, Micromax, на 4G-роутеры и модемы.

Офисы работают ежедневно, без выходных, с 9:00 до 21:00.