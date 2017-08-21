Нагулявшимся на празднике барнаульцам посулили доставку «на дом» сразу после салюта

16 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края, а также 287-й годовщине со дня образования Барнаула перекроют движение всех видов транспорта на нескольких центральных проспектах и улицах. В результате большое количество маршрутов изменят свое движение. Кроме того, городские власти приняли решение пустить дополнительный транспорт для горожан, которым необходимо добраться из центра после салюта.

Как уточняет пресс-центр Барнаула, движение традиционно закроют по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина от площади Октября до улицы Гоголя с 10:30 до 16:00, по четной стороне проспекта Ленина от улицы Петра Сухова до улицы Чеглецова с 19:00 до 22:00, по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина с 8:00 до 22:00 и от улицы Папанинцев до улицы Мерзликина с 18:00 до 18:30, а также по нечетной стороне улицы Молодежной от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина с 9:00 до 10:30. Однако перекрытие коснется не только улиц Центрального района. Власти добавляют, что в День города для движения закроют улицу Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского с 12:00 до 23:00 и улицу Куйбышева от улицы Мусоргского до улицы Чайковского с 16:00 до 23:00.

В связи с этим изменится и маршрутная схема движения общественного транспорта. Так, автобус маршрута № 33 с 9:00 до 10:00 будет ходить по схеме: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршруту. С 12:00 до 23:00 существенно изменится маршрут у автобусов № 6 (улица Георгия Исакова – улица Островского (четная сторона) – улица Антона Петрова, далее – по маршруту), № 24 (улица Георгия Исакова – улица Островского (четная сторона) – улица Антона Петрова – улица Малахова – улица Юрина, далее – по маршруту) и № 29 (улица Георгия Исакова — улица Островского (четная сторона) – улица Юрина – улица Островского (нечетная сторона) – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту). Горожанам стоит обратить внимание и на отрезок времени с 19:00 до 22:00, когда маршруты №№ 1, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58 и 76 будут курсировать по проспекту Ленина – улице Северо‑Западной – проспекту Калинина – малой проезжей части проспекта Космонавтов и проспекту Ленина, следуя далее по маршрутам, а автобус № 25 в это же время пойдет по проспекту Ленина – улице Северо-Западной – проспекту Калинина – проспекту Космонавтов.

Что касается дневных изменений во время празднования Дня города, то с 10:30 до 16:00 маршруты №№ 1, 10, 24, 25, 29, 35, 53 и 144 пойдут по схеме: проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Гоголя – проспект Ленина – по маршрутам, автобусы №№ 19, 27 и 110 — проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – по маршрутам, автобус № 20 — проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – улица Пушкина – площадь Спартака. Кроме того, в тот же период времени, изменится движение и у автобусов №№ 33, 39, 55, 109 и 109оп (проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам) № 6 (проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия, далее – по маршруту), № 41 (проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее – по маршруту).

Также сообщается, что после проведения праздничного салюта продлят работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы выстроят по проспекту Ленина на участках от улицы Кирова до площади Ветеранов и в районе здания № 57 «б» на остановке общественного транспорта «площадь Советов». Ко всему прочему организуют дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановочного пункта «улица Молодежная».