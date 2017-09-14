Неприятная оценка: «Альфа-банк» проиграл алтайским чиновникам денежный спор

Арбитражный суд Алтайского края не согласился с доводами «Альфа-банка», который просил применить к главному барнаульскому офису по проспекту Ленина, 106 налоговую базу на уровне кадастровой стоимости имущества на 2017 год, следует из материалов дела.

В конце марта банк обратился с иском к Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Руководство кредитной организации посчитало незаконным отказ включить здание бывшего ТОЦ Parad (в настоящее время здесь находятся операционный офис и call-центр банка) в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год. В иных случаях она рассчитывается как среднегодовая стоимость недвижимости. Добавим, что эта разница может отличаться на порядок.

Данный список был утвержден в Алтайском крае еще в ноябре 2016 года. Однако «Альфа-банк», не согласившись с таким решением, вступил в длительную переписку с краевыми чиновниками. Здание «Альфа-банка» на проспекте Ленина, 106 по своим характеристикам является «многофункциональным, деловым и обслуживающим», общей площадью 11 917 кв. м. Краевое управление мотивировало свой отказ снизить налогооблагаемую базу для «главного штаба» «Альфа-банка» в Барнауле тем, что это здание не соответствует критериям, указанным в статье 378.2 Налогового кодекса РФ. В частности данный объект не относится к административно-деловым центрам и торговым центрам (комплексам), а является именно зданием банка.

Однако суд принял решение полностью отказать в иске по другой причине. Арбитраж счел, что заявитель пропустил трехмесячный срок для обращения. Несмотря на попытки доказать обратное, первоначальную точку зрения судья Любовь Куличкова не поменяла. Это решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в течение месяца. По данным ИА «Банкфакс», банк намерен воспользоваться этой «опцией» в ближайшие дни. Между тем в «Альфа-банке», сославшись на коммерческую тайну, отказались сообщать сумму налога, которую организация платит за бывшее здание Paradа в настоящее время. Кроме того, в банке не смогли предоставить выкладки и по кадастровой стоимости объекта, на которую рассчитывала кредитная организация при благоприятном исходе судебного разбирательства.

К слову, в марте 2013 года здание барнаульского торгово-офисного центра Parad было выкуплено представителями «Альфа-банка» за 750 млн рублей. При этом реальная стоимость объекта составляла чуть более 503 млн рублей. По версии правоохранителей, отвечавший за сделку экс-управляющий дирекции поддержки и развития инфраструктуры ОАО «Альфа-Банк» Алексей Житлов совместно с неустановленными лицами присвоил и потратил данную разницу на личные нужды.