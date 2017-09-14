Глава Республики Алтай предпочел прежнему министру культуры более молодую кандидатку

Ольга Антарадонова

13 сентября глава Республики Алтай Александр Бердников подписал указ о назначении нового министра культуры. Как сказано на официальном сайте республиканского правительства, им стала 35-летняя Ольга Антарадонова.

Представляя коллективу министерства и руководителям подведомственных учреждений новую начальницу, Александр Бердников отметил, что нового министра отличают такие качества, как коммуникабельность, способность ладить с людьми, выстраивать взаимоотношения в коллективе, избегать конфликтных ситуаций, в то же время при необходимости проявлять твердый характер. В своей речи глава региона, по данным «Новостей Горного Алтая», не упустил случая уколоть прежнего министра Эжера Малчинова, заявив, что тому не удалось консолидировать творческие силы республики. Кроме того, он, по мнению Бердникова, недостаточно контролировал финансово-экономическую деятельность подведомственных учреждений.

Напомним, указ об отставке министра культуры Эжера Малчинова был подписан 31 августа. Он возглавил республиканское Минкультуры в ноябре 2015 года, сменив на этом посту Эжера Ялбакова. Тогда правительство и команда Александра Бердникова в целом взяли курс на омоложение кадров и привлечение перспективных руководящих сотрудников. Г-ну Малчинову на тот момент было 40 лет. До этого он работал вице-мэром Горно-Алтайска, сотрудником налоговых органов и заместителем руководителя ГТРК «Горный Алтай».