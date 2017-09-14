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Главная Лента новостей Глава Республики Алтай предпочел прежнему министру культуры более молодую кандидатку

Глава Республики Алтай предпочел прежнему министру культуры более молодую кандидатку

14.09.2017 08:28

Ольга Антарадонова
Ольга Антарадонова

13 сентября глава Республики Алтай Александр Бердников подписал указ о назначении нового министра культуры. Как сказано на официальном сайте республиканского правительства, им стала 35-летняя Ольга Антарадонова.

Представляя коллективу министерства и руководителям подведомственных учреждений новую начальницу, Александр Бердников отметил, что нового министра отличают такие качества, как коммуникабельность, способность ладить с людьми, выстраивать взаимоотношения в коллективе, избегать конфликтных ситуаций, в то же время при необходимости проявлять твердый характер. В своей речи глава региона, по данным «Новостей Горного Алтая», не упустил случая уколоть прежнего министра Эжера Малчинова, заявив, что тому не удалось консолидировать творческие силы республики. Кроме того, он, по мнению Бердникова, недостаточно контролировал финансово-экономическую деятельность подведомственных учреждений.

Напомним, указ об отставке министра культуры Эжера Малчинова был подписан 31 августа. Он возглавил республиканское Минкультуры в ноябре 2015 года, сменив на этом посту Эжера Ялбакова. Тогда правительство и команда Александра Бердникова в целом взяли курс на омоложение кадров и привлечение перспективных руководящих сотрудников. Г-ну Малчинову на тот момент было 40 лет. До этого он работал вице-мэром Горно-Алтайска, сотрудником налоговых органов и заместителем руководителя ГТРК «Горный Алтай».

Фото: офсайт правительства РА

Справка:

Ольга Антарадонова родилась 23 августа 1982 года. Она окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Экономист, финансы и кредит». С 2005 года будущая чиновница работала главным бухгалтером в компании «Меркит», а через год стала главным бухгалтером в фирме «Меркит строй». С 2007 года г-жа Антарадонова занимала пост заместителя начальника по бухгалтерскому учету финансово-экономического отдела Министерства труда и социального развития, а в 2015 году возглавила это подразделение. В конце марта стала заместителем министра труда.

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Комментарий

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Комментариев 5
Чолмоны

14.09.2017 09:08

А в Курултае Антародонов ей кто?
А-я-я

14.09.2017 10:42

Что может делать бухгалтер на посту министра культуры? "Оптимизировать" ее у нулю
?

14.09.2017 10:46

А в республике есть культура?
***

14.09.2017 11:59

"Тусует" своих подчиненных(соратников) как колоду карт. О каком результате может идти речь, если руководитель на своем посту год, полтора. Берите пример с Алтайского края некоторые назначенные начальники-министры, члены правительства раз и на века!
Культура есть

14.09.2017 15:44

и культ туризм . Русиш культуриш ? А хуле ж ?