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Главная Лента новостей Энергетики «подсветят» единственное алтайское казино и туробъекты в «Белокурихе-2»

Энергетики «подсветят» единственное алтайское казино и туробъекты в «Белокурихе-2»

14.09.2017 10:52

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов заявил о реализации проектов, направленных на обеспечение энергоснабжения туристического кластера Алтайского края. Прежде всего речь идет о возможности запитать «Белокуриху-2» и игорную зону «Сибирская монета», пояснил спикер 13 сентября в ходе рабочей встречи с председателем правительства Алтайского края Александром Карлиным.

Согласно данным пресс-службы компании, в настоящее время «Алтайэнерго» (филиал ПАО «МРСК Сибири») уже ведет работы по строительству линии элекропередачи мощностью 110 кВ и подстанции 110/10 кВ для «Белокурихи-2». Нулевой цикл строительства начался еще в 2016 году, но летом текущего года работы пришлось приостановить. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2018 году. Также энергетики приступили к строительству воздушной ЛЭП и подстанции для обеспечения энергоснабжения игорной зоны «Сибирская монета», которую до этого обеспечивали электричеством лишь генераторы. Инвестиции в оба проекта оценивают в 900 млн рублей.

Напомним, что в свое время официальный запуск единственного алтайского казино Altai Palace несколько раз откладывали именно из-за слабой оснащенности площадки инфраструктурой. Генеральный менеджер Altai Palace Евгений Косых в 2015 году заявлял, что основными препонами для развития их бизнеса являлась дорога к казино, состояние которой оставляло желать лучшего, а также пассивность инвесторов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. «Там нет даже электричества, поэтому ни о каком развитии объекта пока говорить не приходится», - пояснял спикер.


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Комментарий

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Комментариев 2
Завсегдатай

14.09.2017 13:16

900 млн рублей!!! Это когда же у них это казино окупится? Через 2000 лет?
Vitek

14.09.2017 14:49

что нужно для всех этих зон? сразу нужно электричество и черновая дорога, а так же тепло в каком-то виде. именно это надо инвесторам, чтобы начинать стройки!
а наши дурачки либо (как на бирюзовой катуни) дома для обслуги сначала строят из расчета 300 кв.м. на одного работника, либо (как на белокурихе-2) первоклассное шоссе "вникуда", либо (как в сибмонете) просто ничего не делают...