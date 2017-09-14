Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве труженицы тыла из-за трех памятных медалей

В Тюмени перед судом предстанет 25-летний житель Алтайского края, которого обвиняют в убийстве 90-летней женщины, сопряженном с разбоем. По версии следствия, предполагаемый преступник решился на убийство труженицы тыла, чтобы отнять у нее три медали и продать, сообщается на сайте СУ СКР по Тюменской области.

В ходе следствия установлено, что днем 8 июля 2017 года пьяный житель Алтайского края на лестничной площадке одного домов в Тюмени пристал к незнакомой женщине 1927 года рождения. Он попросил напоить его водой, и пенсионерка согласилась, впустив мужчину в квартиру. Оглядевшись, приезжий решил ограбить доброжелательную женщину, подумав, что из-за возраста она не сможет оказать сопротивление.

Житель Алтайского края ударил добросердечную пенсионерку по лицу и начал душить, пока она не перестала подавать признаки жизни. Смерть наступила на месте происшествия от асфиксии. После убийства обвиняемый похитил три медали, которые были вручены потерпевшей к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.

По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого. В ходе предварительного следствия преступник полностью признал свою вину. Для установления всех обстоятельств назначен и проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, медико-криминалистическая, дактилоскопическая и др. Мужчина оказался вменяем.

Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия). Ему грозит до 20 лет колонии.