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Главная Лента новостей Алтайская полиция расследует утреннее убийство спящего мужчины

Алтайская полиция расследует утреннее убийство спящего мужчины

14.09.2017 16:15

13 сентября в дежурную часть отделения МВД России по Усть-Коксинскому району поступило сообщение о насильственной смерти 57-летнего жителя поселка Теректа. Как сказано на сайте ГУ МВД по РА, полиции об это сигнализировали врачи районной больницы, куда мужчину доставили еще живым.

Оперативники установили, что 13 сентября ранним утром погибший спал в своем доме в селе Теректа Усть-Коксинского района. Неизвестный мужчина через окно проник к нему в дом и несколько раз ударил спящего мужчину по шее колюще-режущим предметом, после чего скрылся. Раненого обнаружил родственник, который проснулся, услышав шум в соседней комнате. Именно он вызвал истекающему кровью мужчине «скорую помощь».

Подозреваемого задержали буквально через несколько часов. Сотрудники полиции обнаружили его на одной из животноводческих стоянок вблизи села Горбуново. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Как уточняют в пресс-службе СУ СКР по РА, Усть-Канским межрайонный следственный отдел уже возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследования дела продолжается, следователи пытаются выяснить мотив убийцы.

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