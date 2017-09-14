Алтайские следователи проверяют информацию о финансовых нарушениях и «карательной психиатрии» в детдоме

Группа следователей-криминалистов выехала в одно из социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае, чтобы проверить распространенную СМИ информацию о превышении руководством должностных полномочий и тяжелой ситуации с бытом воспитанников. По результатам будет принято процессуальное решение, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, подробности истории приводит ИА Regnum.

Как сообщает издание, о претензиях работников и воспитанников к руководству учреждения известно уже несколько лет. Один из бывших сотрудников учреждения рассказал, что нынешнего директора назначили в 2013 году и примерно через два года она, вероятно, начала совершать противоправные действия при попустительстве некоторых работников. «Ее интересует все, где можно урвать денег. К примеру, кроссовки покупались на рынках самого низшего качества, а по чекам они стоили, как фирменные. Такая обувь быстро выходила из строя. Видела по зиме одного ребятенка нашего — на открытии храма — в носках и кедах. Нянь в старших группах поувольняли, некому стало следить за порядком и убирать в комнатах. Не стало и педагогов дополнительного образования. Ни одного кружка у нас сейчас не работает. Этим летом занятости у ребят никакой не было. Проснулись, поели и пошли по селу, предоставленные сами себе. Многие из них воруют, непотребства стали происходить», — приводит издание слова собеседницы. По ее словам, недавно там избили одного из младших детей при попустительстве охраны.

Информацию о большой текучке и экономии подтвердили другие бывшие работники, а также сами воспитанники. В качестве примера приводится ситуация с уборкой — раньше ее проводили нанятые работники, теперь — сами дети. Причем за отказ убираться и другие провинности руководство применяет жесткие меры — направляет в психиатрическое учреждение. «Год назад я уже бывал там. Меня возили в дурку за то, что не захотел убираться в спальне. Раньше, говорят, этой работой сотрудники детдома занимались, сейчас — нет. У пацанов свои порядки: взялся за тряпку — тряпка сам, потом бы заклевали за эту уборку. Вот и предпочел «психушку», — пояснил воспитанник.

Информацию подтвердила и одна из бывших работниц. «Я много разговаривала с ребятами, полагаю, далеко не всем требовалось медикаментозное лечение психотропными препаратами. Но у директора было свое мнение: в «психушку» или «наркологию» воспитанники отправлялись за проступки», — отметила педагог.

Как уточняет СУ СКР, ранее следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении директора учреждения по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств учреждения. По решению прокурора оно было передано по подследственности в органы полиции. Сейчас руководитель следственного управления СКР по Алтайскому краю обратился к прокурору с предложением о передачи указанного уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования.

Нынешняя же ситуация может грозить руководству полномасштабным скандалом федерального уровня и новым расследованием. «Я и еще трое моих коллег уволились в начале года. Во-первых, к нарушениям финансовой дисциплины стали прибавляться вещи похуже, а во-вторых — не было никаких сил терпеть самодурство руководства. В последнее время приходилось работать под прицелом прослушивающих устройств и скрытых видеокамер. Их установил новый завхоз, чтобы руководство знало, с кем и о чем мы говорим и не болтаем ли лишнее. А это «лишнее», к примеру, касается фонда экономии оплаты труда. По прошлому году она приличной получилась из-за того, что персонал перерабатывал. Группы были вдвое больше положенного. Но обещанной в конце года премии сотрудники не увидели. Распоряжение выдать копейки поступило только в начале года, а большая часть денег была взята директором в подотчет. В последний год, когда сотрудники массово увольняться стали, у нас мертвая душа возникла. Узнала об этом случайно: деньги за принятого на работу медика директор получала», — утверждает одна из собеседниц издания.