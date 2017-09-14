Щукин наполнит дворец: хоккейный «Алтай» нашел спонсора и будет пускать зрителей на игры бесплатно

Хоккейный клуб «Алтай» нашел спонсора из числа предпринимателей, который поможет команде в новом сезоне, стартующем уже в середине сентября. Кроме того некоторых болельщиков будут пускать на матчи бесплатно. Об этом директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин, главный тренер команды Евгений Бакланов и вице-премьер правительства региона Андрей Щукин рассказали на встрече с журналистами, сообщает «Мой Бийск».

Как сказал курирующий спорт вице-премьер была проведена большая работа по привлечению внебюджетных средств. Клубами «Алтай» и «АлтайБаскет» были составлены специальные рекламные буклеты, где есть определенный перечень услуг, которые могут заинтересовать предпринимателей. В итоге с хоккейным клубом уже подписаны первые договоры о сотрудничестве. Конкретный список партнеров будет назван на первой домашней игре «Алтая» 16 сентября. Что за помощь окажут частные партнеры, г-н Щукин не сказал. «Работа в этом направлении только начинается, и руководство надеется, что количество партнеров будет только расти», — отметил он.

Кроме того, с нового сезона в течение часа перед матчами будет проводиться развлекательная программа. Из нововведений также стоит отметить, что подготовлена специальная социальная программа: помимо ветеранов боевых действий и детей до 10 лет, на матчи смогут ходить бесплатно студенты и все учащиеся детско-юношеских спортивных школ Алтайского края. Также продолжит действовать акция «Приведи маму на хоккей. Мама тоже человек». «Мы хотим, чтобы ледовый дворец на играх «Алтая» заполнялся полностью. С нового сезона мы делаем акцент на том, чтобы посещение хоккейных матчей было формой семейного досуга», — с оптимизмом добавил вице-премьер.

Директор клуба Дмитрий Чекалин рассказал, что команда «Алтай» вышла из отпуска 10 июля и уже через неделю проводила тренировки на «Карандин-Арене». Сейчас состав команды укомплектован на 100 %: это четыре боевых звена и несколько игроков запасных. В межсезонье состав команды пополнили несколько молодых воспитанников «Алтая». Говоря о задачах на сезон, Евгений Бакланов сообщил, что после прошлогоднего провала были сделаны выводы, и в этом году «Алтай» ставит цель выиграть все домашние матчи, выйти в плей-офф и дойти там как можно дальше.