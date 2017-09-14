«Досрочку» выводят из игры: в Барнауле начали отменять итоги голосования на «спорных» участках

Избирательная комиссия Барнаула отменила результаты голосования в гордуму на трех участках - № 89, 203 и 253. Это связано с выявленными нарушениями и мнением членов окружных комиссий, рассказал ИА «Банкфакс» председатель горизбиркома Виталий Замаруев. В то же время «Коммерсантъ» сообщает, что администрация президента пристально следит за развитием ситуации в Барнауле.

«Да, действительно были полностью отменены итоги голосования по трем барнаульским участкам — УИК № 89 (9 округ), № 203 (14 округ), № 253 (19 округ). Причиной отмены стали как жалобы, которые были официально составлены по итогам голосования, так и особое мнение членов комиссии с правом решающего голоса», — сообщил ИА «Банкфакс» г-н Замаруев.

Собеседник отметил, что по закону горизбирком не может отменять отдельно результаты «досрочки». Если речь идет о непризнании итогов, то это правило распространяется на общий результат по участку, включая надомников, заранее проголосовавших и тех, кто пришел непосредственно в воскресенье. «В ситуации, например, с УИКом № 203 поступило сразу две жалобы, тогда как по городу их всего было зафиксировано семь штук. Плюс было высказано особое мнение по итогам голосования одним из членов УИК с правом решающего голоса», — пояснил мотивы принятого Барнаульским избиркомом решения г-н Замаруев.

Не исключено, что это не единственные участки, где результат голосования будет отменен. Так, «Банкфакс» нашел несоответствие между числом бюллетеней, выданных досрочно, на дому и на участке, и оказавшихся в итоге в стационарных и переносных ящиках для голосования. Кроме того достоверно известно, что некоторые голоса не были учтены при подсчете.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с лидерами думских оппозиционных фракций, чтобы обсудить прошедшие выборы. Во время разговора стороны коснулись и ситуации в Барнауле: лидеры ЛДПР и СР заявили, что кампания в городе была предельно грязной. По словам источника «Коммерсантъ» в ЛДПР, по итогам встречи с первым заместителем главы администрации президента ЦИК должен будет разбираться в том, как проходило голосование на муниципальных выборах в Барнауле. ЦИК уже обращал внимание на большое число проголосовавших досрочно, сейчас жалобы оппозиции проверяются.

По данным ИА «Банкфакс», ситуация может привести к отставке одного из высокопоставленных организаторов выборов. Судя по всему, негативная реакция Москвы на происходящее в Барнауле уже неизбежна.