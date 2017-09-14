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Главная Лента новостей «Досрочку» выводят из игры: в Барнауле начали отменять итоги голосования на «спорных» участках

«Досрочку» выводят из игры: в Барнауле начали отменять итоги голосования на «спорных» участках

14.09.2017 13:29

Избирательная комиссия Барнаула отменила результаты голосования в гордуму на трех участках - № 89, 203 и 253. Это связано с выявленными нарушениями и мнением членов окружных комиссий, рассказал ИА «Банкфакс» председатель горизбиркома Виталий Замаруев. В то же время «Коммерсантъ» сообщает, что администрация президента пристально следит за развитием ситуации в Барнауле.

«Да, действительно были полностью отменены итоги голосования по трем барнаульским участкам — УИК № 89 (9 округ), № 203 (14 округ), № 253 (19 округ). Причиной отмены стали как жалобы, которые были официально составлены по итогам голосования, так и особое мнение членов комиссии с правом решающего голоса», — сообщил ИА «Банкфакс» г-н Замаруев.

Собеседник отметил, что по закону горизбирком не может отменять отдельно результаты «досрочки». Если речь идет о непризнании итогов, то это правило распространяется на общий результат по участку, включая надомников, заранее проголосовавших и тех, кто пришел непосредственно в воскресенье. «В ситуации, например, с УИКом № 203 поступило сразу две жалобы, тогда как по городу их всего было зафиксировано семь штук. Плюс было высказано особое мнение по итогам голосования одним из членов УИК с правом решающего голоса», — пояснил мотивы принятого Барнаульским избиркомом решения г-н Замаруев.

Не исключено, что это не единственные участки, где результат голосования будет отменен. Так, «Банкфакс» нашел несоответствие между числом бюллетеней, выданных досрочно, на дому и на участке, и оказавшихся в итоге в стационарных и переносных ящиках для голосования. Кроме того достоверно известно, что некоторые голоса не были учтены при подсчете.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с лидерами думских оппозиционных фракций, чтобы обсудить прошедшие выборы. Во время разговора стороны коснулись и ситуации в Барнауле: лидеры ЛДПР и СР заявили, что кампания в городе была предельно грязной. По словам источника «Коммерсантъ» в ЛДПР, по итогам встречи с первым заместителем главы администрации президента ЦИК должен будет разбираться в том, как проходило голосование на муниципальных выборах в Барнауле. ЦИК уже обращал внимание на большое число проголосовавших досрочно, сейчас жалобы оппозиции проверяются.

По данным ИА «Банкфакс», ситуация может привести к отставке одного из высокопоставленных организаторов выборов. Судя по всему, негативная реакция Москвы на происходящее в Барнауле уже неизбежна.


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Комментарий

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Комментариев 18
Судя по всему

14.09.2017 13:38

отставка Акимовой неизбежна. А жаль, хотелось бы отставки Карлина)
Читатель

14.09.2017 13:39

Какая же убогая у нас оппозиция. Такой бред несут
Троллю с первого коммента

14.09.2017 13:41

Ты сам отправляйся в отставку, тролль. Выборы кончились
гость

14.09.2017 13:42

Легимитизация выборов пошла
Прокурор

14.09.2017 13:52

Акимова своей преступной деятельностью, инспирированной папой Карло, уже на пожизненное тянет на пожизненнное, вешать, к сожалению, нельзя....
избиратель

14.09.2017 13:55

досрочка ни у кого, кроме кучки маргиналов вопросов не вызывает. цик сказала всё в порядке, наблюдатели тоже, почти все партии признали итоги, а кому-то просто шум хочется навести
житель

14.09.2017 13:57

избирком сделал всё правильно - нашёл неправомерные результаты - отменил их. про какие нечестные выборы или отмену здесь можно говорить?
гость

14.09.2017 14:16

Однако Алтайский край уверенно набирает вес в скандальных рейтингах! Только за нынешний год: Савинцев, Денисов, ДАР, теперь вот - выборы... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо: народ разбегается, туркластер развивается, зарплаты у депутатов растут... Лепота-а!
Это точно ))) Не хочет жить по понятиям ПЖиВ.

14.09.2017 14:27

Читатель писал(а):
Какая же убогая у нас оппозиция


А где эта троль мерзота, которая расшатывала нагнетала и обостряла чернушностью политическую ситуацию, вносила преднамеренный раздрай в здоровую предвыборную конкуренцию.
Впереди новый предвыборный сезон, и что Клюзов и Ко вновь выпустят эту пиар зелень?
Тут тоже нужно прокурорское реагирование вплоть до вынесение предостережения и Романенко и Клюзову. Андрюшу Ляпунова тоже надо шугнуть.
Яна

14.09.2017 14:27

Отрицательный рейтинг Карлина зашкаливает за все мыслимые пределы, пора в отставку!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

14.09.2017 14:48

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...действительно были полностью отменены итоги голосования по трем барнаульским участкам — УИК № 89 (9 округ), № 203 (14 округ), № 253 (19 округ)...
если там по непроверенной информации в командировке была наша Валя Гартман, то такой результат следовало ы и ожидать, прослеживается её "почерк" от Славгородской ПЖиВ додосроке и махинациям в Славгороде в 2015г...
Что не слышно результатов победы ПЖиВ в г курорте Яровое,...там всем по барабану...ведь куратор полагаю непотопляемай председатель ТИК Ниночка Сошенко...
так вообще произошли какие изменения? Жители - избиратели г Яровое откликнитесь, как у Вас "прошли" выборы, кто опять остался , неужели ....
"друзья по сокрытию ......." нашего дважды коронованного казнокрада в закогне и его ППЖ и фаворитка.....

Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

Макс

14.09.2017 14:55

Избирательная комиссия работает чётко! Никаких к ней претензий,все нарушения выводит.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

14.09.2017 14:58

В алтайском крае выборы всегда были с нарушениями.Возьмём выборы губернатора досрочка зашкаливала. А Карлин принял своё избрание,как великую любовь жителей края к его персоне.Гнать надо таких руководителей поганой метлой.чтоб не позорили наш любимый край. это моё мнение.
друг семьи

14.09.2017 15:04

Доигрались с досрочкой, зато, на всю Россию прославились......
А накой хрен она допускала их, и вы, мгер - шпана, старалась на это

14.09.2017 15:12

Макс писал(а):
Никаких к ней претензий,все нарушения выводит.
Максу

14.09.2017 15:16

"Избирательная комиссия работает чётко! Никаких к ней претензий,все нарушения выводит."
Позволю себе с вами не согласиться. Похоже, что в экстренном порядке работают на опережение. Видно, сами уверены в нечистоплотности. Мерзко, очень мерзко это выглядит!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

14.09.2017 16:00

Акимоу нужно убирать вместе с Карлиным без его благословения она не осмелилась так проводить выборы.Она уверена он её прикроет.
КЛЯКСА

14.09.2017 16:01

Да, замарал Замаруев выборы, перестарался!!