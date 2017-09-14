Последователи Копперфильда из Каменского района похитили водонапорную башню

В селе Луговое Каменского района сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в краже водонапорной башни. «Фокусы» сельчан грозят обернуться для них реальным лишением свободы, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как информируют правоохранители, 12 сентября в селе Луговое неизвестные распилили на части временно недействующую металлическую водонапорную башню. Разрезанные куски металла злоумышленники вывезли на автомобиле. По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба составила несколько сот тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Каменский» уже задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 28 и 33 лет.

Свою вину задержанные полностью признали, обоих заключили под стражу. Полицейские изъяли у них специальное оборудование для резки металла. В настоящее время по данному факту правоохранители проводят доследственную проверку, по завершению которой будет принято процессуальное решение.