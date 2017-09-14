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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Чистота эксперимента: Сергей Дугин призвал городские службы активнее пылесосить улицы Барнаула

Чистота эксперимента: Сергей Дугин призвал городские службы активнее пылесосить улицы Барнаула

15.09.2017 09:54

Пока на «барнаульском Арбате» можно полюбоваться на металлический забор
Пока на «барнаульском Арбате» можно полюбоваться на металлический забор

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин считает, что этой осенью дорожным службам нужно активнее чистить улицы города. Он призвал специалистов чаще выводить на улицы самоходные пылесосы, которые очищают тротуары, сказано на сайте администрации Барнаула.

Также отдыхающим для обозрения предлагается живописный баннер
Также отдыхающим для обозрения предлагается живописный баннер

Сергей Дугин отметил, что наступление осени должно сопровождаться повышением объема работ по очистке территории. Необходимо интенсивнее использовать пылесосы, в том числе приобретенные за счет средств краевого бюджета, отметил сити-менеджер. Вероятно, он сделал акцент на источнике средств на покупку техники в связи с 80-летним юбилеем Алтайского края.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин сообщил, что ежедневно на городских улицах работают порядка 20 пылесосов (в том числе пять прицепных). Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать работу в режиме реального времени.

Сергей Дугин поручил продумать технологию очистки от снега и наледи пешеходной части улицы Мало-Тобольской, чтобы тяжелая техника не повредила покрытие. Отметим, что накануне в сообществе «Шпиль» появились фотографии готового к открытию «барнаульского Арбата». У части горожан виды улицы вызвали неоднозначную реакцию: с одной стороны там находится металлический забор, с другой — историческое здание универмага купца Сухова, находящееся в плачевном состоянии и поэтому завешанное баннером. О том, что будет с этим «благоустройством», не поясняется.

Фото: сообщество «Шпиль» в Facebook


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Комментарий

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Комментариев 9
Дарина

15.09.2017 10:15

На данный момент не имею никаких претензий к Дугину. В городе всё чисто и аккуратно.
Мамочка из Брн

15.09.2017 10:18

Уже видела как работают городские службы!Всё делают качественно надеюсь,что так будет всегда!
Бийск

15.09.2017 10:36

Дугина в Бийск, бийскую Администрацию, хунту временную, в шею за забор, а потом в тюрьму.
Рубцовск

15.09.2017 10:39

Можно к нам в Рубцовск? Очень нужно!!! Город в грязи!!!
гость

15.09.2017 11:40

Пляяяя , идите лижите дальше на работе этому пустозвону ....
горожанин

15.09.2017 12:19

Барнаул даже в сравнении с сибирскими городами Омском, Кемерово, Новосибирском, очень грязный город, особенно на окраинах. Сохраняется неухоженность, во дворах мусор, заросли бурьяна, дороги и тротуары только в центре, всё остальное - сплошные колдобины. А всё от того, что в городе нет хозяина. Если говорить о Дугине, то он большой мифотворец, но не градоначальник.
Центр он и есть центр

15.09.2017 12:39

а окраина и есть окраина , то есть на отшибе . Залез в трущобы ? Ну и кто же виноват ? Халява кончилась лет тридцать как назад - не заметил ?
latest news

15.09.2017 12:54

Дугину, за фальсификацию на выборах в гордуру, большого пенделя дадут, поэтому он уже на выходе из мэрии. И сейчас больший интерес представляет, кто будет новым мэром?
СЛАВА КПСС

15.09.2017 12:59

О чем вы говорите про окраины. Есть в территориальном Центре ул. Героя Советского Союза Владимира Смирнова. Все пылесосы Барнаула сразу сломаются . От Северо-Западной нет тротуара он на сантиметров 20 под землей. Сквер его имени весь загажен. В городской администрации отвечают у нас такой улицы нет. Вот так сколько таких улиц нет.