Чистота эксперимента: Сергей Дугин призвал городские службы активнее пылесосить улицы Барнаула

Пока на «барнаульском Арбате» можно полюбоваться на металлический забор

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин считает, что этой осенью дорожным службам нужно активнее чистить улицы города. Он призвал специалистов чаще выводить на улицы самоходные пылесосы, которые очищают тротуары, сказано на сайте администрации Барнаула.

Также отдыхающим для обозрения предлагается живописный баннер

Сергей Дугин отметил, что наступление осени должно сопровождаться повышением объема работ по очистке территории. Необходимо интенсивнее использовать пылесосы, в том числе приобретенные за счет средств краевого бюджета, отметил сити-менеджер. Вероятно, он сделал акцент на источнике средств на покупку техники в связи с 80-летним юбилеем Алтайского края.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин сообщил, что ежедневно на городских улицах работают порядка 20 пылесосов (в том числе пять прицепных). Вся техника оснащена системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать работу в режиме реального времени.

Сергей Дугин поручил продумать технологию очистки от снега и наледи пешеходной части улицы Мало-Тобольской, чтобы тяжелая техника не повредила покрытие. Отметим, что накануне в сообществе «Шпиль» появились фотографии готового к открытию «барнаульского Арбата». У части горожан виды улицы вызвали неоднозначную реакцию: с одной стороны там находится металлический забор, с другой — историческое здание универмага купца Сухова, находящееся в плачевном состоянии и поэтому завешанное баннером. О том, что будет с этим «благоустройством», не поясняется.