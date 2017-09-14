Рубцовских собутыльников-палачей не спас от колонии даже суд присяжных

В Алтайском краевом суде вынесли обвинительный приговор в отношении двоих жителей Рубцовска, которые совершили жестокое убийство знакомого и выбросили его тело в выгребную яму. Соучастники отправятся в колонии, сказано на сайте региональной прокуратуры.

В ночь с 18 на 19 августа 2016 года потерпевший и осужденные вместе распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого 29-летний мужчина и 38-летняя женщина избили своего знакомого руками, ногами и резиновой палкой, а затем по два раза ударили его ножом. После этого осужденные сожгли вещественные доказательства во дворе, а труп потерпевшего сбросили в выгребную яму. Родственники убитого не могли найти мужчину, пока 30 августа 2016 года сожитель осужденной не рассказал о случившемся полиции. После этого и сама женщина призналась в убийстве и «сдала» своего соучастника.

14 сентября 2017 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Алтайский краевой суд вынес им приговор. Мужчина получил 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщину - на 11 лет отправят в исправительную колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил.