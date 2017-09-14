«Грааль» наполовину продан: в Барнауле пустят с молотка «посудный» ТЦ

ТД находится во втором ряду домов и с улицы Кулагина не просматривается

Конкурсный управляющий барнаульского бизнесмена Владимира Суртаева, который был директором и совладельцем сети магазинов товаров для дома «Грааль», выставил на продажу главный актив — здание ТД на улице Кулагина, 8 «В». Г-н Суртаев был признан банкротом в конце 2016 года, согласно карточке на сайте арбитража, он задолжал десятку компаний и организаций более 150 млн рублей.

Владимир Суртаев подал заявление о своем банкротстве в начале 2016 года, основанием стал долг по кредитам и обязательствам поручительства, выданным «МТС-банком», «Райффайзен-банком», банками «АК-Барс», «Интеза» и другими в размере более 3,6 млн рублей. К ноябрю суд признал предпринимателя банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

В отчете оценщика, опубликованном на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, указано, что г-н Суртаев владеет лишь трехэтажным зданием ТД «Грааль» площадью 3909,2 кв. м на улице Кулагина, 8 «В» (находится в ипотеке) и правом аренды земли под ним площадью около 6100 кв. м. В документе указано, что ТД стоит на огороженной охраняемой территории с асфальтовым покрытием и хорошей транспортной доступностью. Тем не менее обнаружились и недостатки: стихийная парковка, трещины в фундаменте и перегородках, отслоение раствора в стыках стен, выбоины и отсутствие некоторых плиток в полу, изношенные двери и т. п.

В итоге конкурсный управляющий решил выставить имущество на продажу единым лотом по начальной цене в 56,3 млн рублей. Заявки принимаются с 18 сентября до 23 октября. По данным 2ГИС, сейчас, помимо «Грааля» в здании работает магазин пластиковых форм «Садовая дорожка» и магазин подарков PodariLLi.

Торговый дом «Грааль» — оптово-розничное предприятие, специализирующееся на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Компания образована в октябре 1995 года. По меньшей мере до 2014 года у нее было шесть магазинов в Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Сейчас, по данным сайта ТД «Грааль», остались два магазина в Барнауле и один — в Горно-Алтайске. Как отмечает «Коммерсантъ», три года назад «Грааль» выставлял на продажу торговый центр на Красноармейском проспекте, 26 (1,4 тысяч кв. м) за 80 млн рублей, но, видимо, так и не реализовал его.