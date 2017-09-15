×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
62
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: бежим, отмечаем и впечатляемся
Юные барнаульцы в день города смогут сдать экзамен по ПДД
«Большая сцена». Режиссер Сергей Лебедев снова примет участие в проекте
«Комфортная среда» в Барнауле: вместо детской площадки только выкопанные бордюры


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

19
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Пожарные не смогли спасти жилье алтайских сельчан из-за нехватки воды и специалистов

Пожарные не смогли спасти жилье алтайских сельчан из-за нехватки воды и специалистов

15.09.2017 12:55

Дом после взрыва
Дом после взрыва

Жильцы двухэтажного многоквартирного дома в селе Луговом Каменского района после серьезного пожара вынуждены скитаться по родственникам. Вспыхнувшее по вине пьющих соседей здание не удалось быстро потушить. Как пояснили «Каменским известиям» в пожарной службе, причиной тому стали последствия повсеместной оптимизации.

По данным источника, пожар произошел днем 9 сентября в селе Луговом. В одном из многоквартирных домов неблагополучная семья, которая давно славилась разгульными вечеринками, устроила очередной алкогольный марафон. В процессе веселья они решили починить газовый баллон. Когда ремонт был закончен, мастера взялись проверить его работоспособность, в результате чего произошел взрыв. Одного из мужчин, находившихся в квартире, взрывной волной выбросило из окна вместе со стеклами. Он получил небольшие ожоги, но, будучи изрядно пьян, вскочил и поспешил скрыться с места происшествия. Остальных участников вечеринки доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. На данный момент трое из них находятся в реанимации, двое - в ожоговом центре Барнаула.

Погорельцы покидают жилье
Погорельцы покидают жилье

Как удалось выяснить, пожар случился в двухэтажном доме на 16 квартир, который буквально в прошлом году капитально отремонтировали — там заменили кровлю и фасад. Причем, жильцы произвели все работы за свой счет. Трагедия случилась в квартире на первом этаже, однако огонь быстро распространился по всему зданию. Пожарные расчеты боролись с ним до глубокой ночи. «Долго ждали пожарных, ведь они ехали из Камня-на-Оби и из Рыбного. Когда прибыли пожарные, ждали энергетиков, так как не могли отключить электричество, чтобы приступить к тушению. Мы неоднократно ранее вызывали полицию, чтобы найти управу на нерадивых соседей, постоянно устраивающих в квартире «гулянки», но ничего не помогало. Теперь мы все остались без жилья», - жаловались жильцы дома.

Как пояснил начальник ФГКУ 8 отряда ФПС по Алтайскому краю Александр Жарков, ситуация с пожаром в селе Луговое осложнилась долгим ожиданием электриков и отсутствием в селе воды. «Раньше в каждом населенном пункте был дежурный энергетик, но после проведения оптимизации на 3-4 населенных пункта остался один диспетчер. В течение часа пожарные расчеты ждали прибытия бригады электриков. Кроме того, в селе отсутствовала вода. В Луговом есть одна водонапорная башня, но она давно вышла из строя. На заправку одной цистерны водой у нас ушло два часа. Повезло, что не было сильного ветра и огонь не перекинулся на соседние дома. Нам пришлось бы привлекать дополнительные единицы техники из Камня-на-Оби и «оголять» город», - пояснил спасатель.

На пепелище работает спецкомиссия
На пепелище работает спецкомиссия

11 сентября в село Луговое во главе административной комиссии прибыл глава района Федор Найден, чтобы обследовать пострадавший от огня дом и установить сумму ущерба, нанесенного жильцам. «После заключения комиссии будут приниматься меры по восстановлению дома, люди один на один с проблемой не останутся, администрация района окажет помощь, ведь время не терпит, приближается зима», - заявили чиновники. Они также отрапортовали, что на данный момент жильцы размещены у родственников и друзей. «Дом полностью пролит водой, внутри квартир влажно, в некоторых жилых помещениях из-за высоких температур повреждены электропроводка и система водоснабжения», - констатировала комиссия. В настоящее время помимо вопроса с расселением жильцов администрация района совместно с пожарными и руководством районных электрических сетей прорабатывают меры, чтобы подобная чрезвычайная ситуация не повторилась и при возникновении пожара в многоквартирных домах Каменского района обесточивание горящих объектов проводилось оперативней.

Фото: «Каменские известия»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
гость

15.09.2017 13:22

И какие это, интересно, меры? Неужели ре-оптимизацию задумали?!!
оптимизация называется

15.09.2017 14:38

Обезводим, обесточим, обезгазим.....................
Пожинаем плоды оптимизации

15.09.2017 15:08

Луговое-один пример большой народной беды под названием ОПТИМИЗАЦИЯ! Возьмите любую сферу, где прошлась эта бестия, везде стало хуже: образование, здравоохранение, ЖКХ, культура, энергетика. ОПТИМИЗАЦИЯ и ЛИКВИДАЦИЯ стали синонимами. Ни учиться, ни лечиться, ни культурно отдыхать... Теперь вот кому-то уже жить негде.
Юлия Рассказова

15.09.2017 19:19

Банфакс, раньше вы более тщательно статьи переписывали. Почти слово в слово с Каменскими известиями http://izvestiy-kamen.ru/2017/09/14/vzryv-bytovogo-gaza-v-kamenskom-rajone-postradalo-16-kvartir-fotoreportazh/