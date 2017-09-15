Пожарные не смогли спасти жилье алтайских сельчан из-за нехватки воды и специалистов

Дом после взрыва

Жильцы двухэтажного многоквартирного дома в селе Луговом Каменского района после серьезного пожара вынуждены скитаться по родственникам. Вспыхнувшее по вине пьющих соседей здание не удалось быстро потушить. Как пояснили «Каменским известиям» в пожарной службе, причиной тому стали последствия повсеместной оптимизации.

По данным источника, пожар произошел днем 9 сентября в селе Луговом. В одном из многоквартирных домов неблагополучная семья, которая давно славилась разгульными вечеринками, устроила очередной алкогольный марафон. В процессе веселья они решили починить газовый баллон. Когда ремонт был закончен, мастера взялись проверить его работоспособность, в результате чего произошел взрыв. Одного из мужчин, находившихся в квартире, взрывной волной выбросило из окна вместе со стеклами. Он получил небольшие ожоги, но, будучи изрядно пьян, вскочил и поспешил скрыться с места происшествия. Остальных участников вечеринки доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести. На данный момент трое из них находятся в реанимации, двое - в ожоговом центре Барнаула.

Погорельцы покидают жилье

Как удалось выяснить, пожар случился в двухэтажном доме на 16 квартир, который буквально в прошлом году капитально отремонтировали — там заменили кровлю и фасад. Причем, жильцы произвели все работы за свой счет. Трагедия случилась в квартире на первом этаже, однако огонь быстро распространился по всему зданию. Пожарные расчеты боролись с ним до глубокой ночи. «Долго ждали пожарных, ведь они ехали из Камня-на-Оби и из Рыбного. Когда прибыли пожарные, ждали энергетиков, так как не могли отключить электричество, чтобы приступить к тушению. Мы неоднократно ранее вызывали полицию, чтобы найти управу на нерадивых соседей, постоянно устраивающих в квартире «гулянки», но ничего не помогало. Теперь мы все остались без жилья», - жаловались жильцы дома.

Как пояснил начальник ФГКУ 8 отряда ФПС по Алтайскому краю Александр Жарков, ситуация с пожаром в селе Луговое осложнилась долгим ожиданием электриков и отсутствием в селе воды. «Раньше в каждом населенном пункте был дежурный энергетик, но после проведения оптимизации на 3-4 населенных пункта остался один диспетчер. В течение часа пожарные расчеты ждали прибытия бригады электриков. Кроме того, в селе отсутствовала вода. В Луговом есть одна водонапорная башня, но она давно вышла из строя. На заправку одной цистерны водой у нас ушло два часа. Повезло, что не было сильного ветра и огонь не перекинулся на соседние дома. Нам пришлось бы привлекать дополнительные единицы техники из Камня-на-Оби и «оголять» город», - пояснил спасатель.

На пепелище работает спецкомиссия

11 сентября в село Луговое во главе административной комиссии прибыл глава района Федор Найден, чтобы обследовать пострадавший от огня дом и установить сумму ущерба, нанесенного жильцам. «После заключения комиссии будут приниматься меры по восстановлению дома, люди один на один с проблемой не останутся, администрация района окажет помощь, ведь время не терпит, приближается зима», - заявили чиновники. Они также отрапортовали, что на данный момент жильцы размещены у родственников и друзей. «Дом полностью пролит водой, внутри квартир влажно, в некоторых жилых помещениях из-за высоких температур повреждены электропроводка и система водоснабжения», - констатировала комиссия. В настоящее время помимо вопроса с расселением жильцов администрация района совместно с пожарными и руководством районных электрических сетей прорабатывают меры, чтобы подобная чрезвычайная ситуация не повторилась и при возникновении пожара в многоквартирных домах Каменского района обесточивание горящих объектов проводилось оперативней.