×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
62
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: бежим, отмечаем и впечатляемся
Юные барнаульцы в день города смогут сдать экзамен по ПДД
«Большая сцена». Режиссер Сергей Лебедев снова примет участие в проекте
«Комфортная среда» в Барнауле: вместо детской площадки только выкопанные бордюры


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

19
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Барнаульское агентство недвижимости заплатит штраф за пустые обещания клиенту

Барнаульское агентство недвижимости заплатит штраф за пустые обещания клиенту

15.09.2017 13:33

Житель Барнаула выиграл судебный процесс у местного предпринимателя Дениса Пигарева, который предоставляет услуги посредника по аренде жилья. Горожанин почти полгода ждал, когда агентство недвижимости поможет ему в выборе квартиры, а потом решил наказать агентов рублем, рассказала ИА «Банкфакс» адвокат истца Мария Доценко.

Она пояснила, что в мае текущего года ее клиент обнаружил в Сети портал услуг аренды недвижимости Аrendoms.ru, реклама которого заинтересовала барнаульца. Он обратил внимание, что данное агентство сотрудничает с несколькими крупными кредитными организациями, а также имеет хорошие отзывы. В связи с этим он обратился к указанной компании с просьбой подыскать ему квартиру. Представитель фирмы составил официальный договор, где в качестве второй стороны был указан индивидуальный предприниматель Денис Пигарев. Барнаулец заплатил агенту 4 тысячи рублей и получил первые несколько адресов, по которым можно было посмотреть жилье. Однако все они оказались сомнительными.

Горожанину пришлось прождать еще несколько месяцев в надежде получить обещанные агентством услуги или вернуть свои деньги, но в компании решать вопрос мирным путем отказались. Тогда барнаулец обратился в суд. 13 сентября мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Барнаула принял решение взыскать с ИП Пигарева 4 тысячи рублей, уплаченных ему клиентом, а также 2 тысячи рублей штрафа и 4 тысячи рублей компенсации за моральный вред.

Отметим, что согласно выписке из ЕГРИП, Денис Пигарев был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2015 году. Основным видом его деятельности указано предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Между тем за столь короткий срок работы на барнаульском и новосибирском рынках недвижимости он успел снискать недобрую славу. Как следует из отзывов на порталах Flamp.ru и Pravoved.ru, у клиентов неоднократно возникали вопросы к услугам барнаульского бизнесмена. Они отмечают, что сотрудники офисов ведут себя по-хамски, обещают быстро подыскать квартиру, берут деньги и перестают отвечать на звонки. При этом адреса, которые фирма все же предоставляла, оказывались подставными либо владельцы жилья впервые слышали о сотрудничестве с агентством.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
КЛИЕНТ

15.09.2017 13:47

ГОСПОДА!
Я НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПЯТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С "АГЕНТСТВОМ".
ЭТИ... МЯГКО СКАЗАНО ЕЩЕ "ЧУДАКИ" УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ ОБМАНЫВАЮТ ЛЮДЕЙ!
МИЛИЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПО САМОЕ НЕХОЧУ ЗАВАЛЕНО!
НАРОД ВАЛОМ ИДЕТ СРАЗУ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТКАЗЫВАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ!
А ГАСТРОБАЙТЕРОВ ВООБЩЕ ПАЧКАМИ "НАКАЛЫВАЮТ"
ВЕДЬ ОНИ ЕЩЕ И ОФОРМИТЬ МИГРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВСЕ ВРЕМЯ ОБЕЩАЮТ.
СОТРУДНИКИ ОФИСА ХАМЛО ПОЛНОЕ. КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ИМ ДАЖЕ МИЛИЦИЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ.