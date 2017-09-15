Барнаульское агентство недвижимости заплатит штраф за пустые обещания клиенту

Житель Барнаула выиграл судебный процесс у местного предпринимателя Дениса Пигарева, который предоставляет услуги посредника по аренде жилья. Горожанин почти полгода ждал, когда агентство недвижимости поможет ему в выборе квартиры, а потом решил наказать агентов рублем, рассказала ИА «Банкфакс» адвокат истца Мария Доценко.

Она пояснила, что в мае текущего года ее клиент обнаружил в Сети портал услуг аренды недвижимости Аrendoms.ru, реклама которого заинтересовала барнаульца. Он обратил внимание, что данное агентство сотрудничает с несколькими крупными кредитными организациями, а также имеет хорошие отзывы. В связи с этим он обратился к указанной компании с просьбой подыскать ему квартиру. Представитель фирмы составил официальный договор, где в качестве второй стороны был указан индивидуальный предприниматель Денис Пигарев. Барнаулец заплатил агенту 4 тысячи рублей и получил первые несколько адресов, по которым можно было посмотреть жилье. Однако все они оказались сомнительными.

Горожанину пришлось прождать еще несколько месяцев в надежде получить обещанные агентством услуги или вернуть свои деньги, но в компании решать вопрос мирным путем отказались. Тогда барнаулец обратился в суд. 13 сентября мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Барнаула принял решение взыскать с ИП Пигарева 4 тысячи рублей, уплаченных ему клиентом, а также 2 тысячи рублей штрафа и 4 тысячи рублей компенсации за моральный вред.

Отметим, что согласно выписке из ЕГРИП, Денис Пигарев был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2015 году. Основным видом его деятельности указано предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Между тем за столь короткий срок работы на барнаульском и новосибирском рынках недвижимости он успел снискать недобрую славу. Как следует из отзывов на порталах Flamp.ru и Pravoved.ru, у клиентов неоднократно возникали вопросы к услугам барнаульского бизнесмена. Они отмечают, что сотрудники офисов ведут себя по-хамски, обещают быстро подыскать квартиру, берут деньги и перестают отвечать на звонки. При этом адреса, которые фирма все же предоставляла, оказывались подставными либо владельцы жилья впервые слышали о сотрудничестве с агентством.