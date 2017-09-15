×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
62
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: бежим, отмечаем и впечатляемся
Юные барнаульцы в день города смогут сдать экзамен по ПДД
«Большая сцена». Режиссер Сергей Лебедев снова примет участие в проекте
«Комфортная среда» в Барнауле: вместо детской площадки только выкопанные бордюры


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

19
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Захмелевший на вечеринке молодой мотоциклист погиб в ДТП на Алтае

Захмелевший на вечеринке молодой мотоциклист погиб в ДТП на Алтае

15.09.2017 14:29

Фуру вынесло на обочину и перевернуло
Фуру вынесло на обочину и перевернуло

15 сентября в Тальменском районе Алтайского края грузовой автомобиль снес мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей. В результате один из них от полученных травм скончался, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 55-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего юноши. Байкер не убедился в отсутствии помехи для движения и выехал на проезжую часть с правой стороны обочины. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Между тем родственники погибшего сообщают в Сети подробности инцидента. Они утверждают, что с байкером ехал его друг. Юноши возвращались с празднования Дня рождения, где активно налегали на спиртное. При повороте на поселок Рогуличный они решили проскочить, но не успели. Водитель фуры их попросту не заметил, поскольку парни на мотоцикле ехали без света. Пассажир байка также получил многочисленные травмы — его увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0