Захмелевший на вечеринке молодой мотоциклист погиб в ДТП на Алтае

Фуру вынесло на обочину и перевернуло

15 сентября в Тальменском районе Алтайского края грузовой автомобиль снес мотоцикл, на котором ехали двое молодых людей. В результате один из них от полученных травм скончался, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 55-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего юноши. Байкер не убедился в отсутствии помехи для движения и выехал на проезжую часть с правой стороны обочины. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Сотрудники полиции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Между тем родственники погибшего сообщают в Сети подробности инцидента. Они утверждают, что с байкером ехал его друг. Юноши возвращались с празднования Дня рождения, где активно налегали на спиртное. При повороте на поселок Рогуличный они решили проскочить, но не успели. Водитель фуры их попросту не заметил, поскольку парни на мотоцикле ехали без света. Пассажир байка также получил многочисленные травмы — его увезли в больницу.