«10 сентября»: алтайские журналисты представили трейлер фильма об избирательной кампании 2017 года

Телеканал «Наши новости» представил трейлер фильма «10 сентября», материалы к которому снимались в ходе избирательной кампании в Алтайском крае в 2017 году. Журналисты осветили все перипетии политической борьбы — от регистрации кандидата до агитации и Единого дня голосования.

Судя по трейлеру, журналисты постарались подробно рассказать зрителям обо всей закулисной стороне выборов-2017 на Алтае, а также проанализировать их основные особенности и отличия от прошлых кампаний. Главными рассказчиками выступят редактор портала «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев и шеф-редактор телеканала «Наши новости» Василий Морозов.

Авторы фильма обещают рассказать обо всех этапах предвыборной гонки, о выдвижении кандидатов, а также о том, какие политические технологии оказались в тренде в этом году, какие нарушения отмечены на выборах, как работают избирательные комиссии и почему люди идут голосовать. Фильм покажут в эфире телеканала «Наши новости». Точная дата премьеры пока не называется.