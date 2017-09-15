Барнаульцы попали под «открытый огонь» в одном из питейных заведений в День города

Полиция разбирается в случившемся

16 сентября днем жильцы дома № 18 по улице Титова стали свидетелями стрельбы из пневматического оружия. Как утверждают горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», в результате серьезно пострадали три человека, которых увезли в больницу.

Со слов горожан, инцидент произошел в пивном баре «Пенное», который располагается в указанном здании на первом этаже. Во время празднования Дня города там находилось большое количество горожан, желающих выпить пива. В какой-то момент к пивбару подъехал автомобиль Mercedes-Benz, из которого вышел солидно одетый мужчина. Именно он стал зачинщиком конфликта внутри питейного заведения. Барнаульцы заявляют в Сети, что после недолгой перебранки с другими клиентами бара раздались выстрелы, от которых пострадал охранник бара и два клиента. Буквально через пару минут на место прибыли правоохранители, чтобы унять разбушевавшихся граждан. Однако двоим сотрудникам полиции это оказалось не под силу — они вызвали подкрепление. В результате возле бара оказалось несколько нарядов полиции и врачи «скорой помощи», которым удалось обезвредить нарушителей и оказать помощь пострадавшим.