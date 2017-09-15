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Барнаульцы побывали на дне города

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Главная Лента новостей Барнаульцы попали под «открытый огонь» в одном из питейных заведений в День города

Барнаульцы попали под «открытый огонь» в одном из питейных заведений в День города

18.09.2017 08:32

Полиция разбирается в случившемся
Полиция разбирается в случившемся

16 сентября днем жильцы дома № 18 по улице Титова стали свидетелями стрельбы из пневматического оружия. Как утверждают горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», в результате серьезно пострадали три человека, которых увезли в больницу.

Со слов горожан, инцидент произошел в пивном баре «Пенное», который располагается в указанном здании на первом этаже. Во время празднования Дня города там находилось большое количество горожан, желающих выпить пива. В какой-то момент к пивбару подъехал автомобиль Mercedes-Benz, из которого вышел солидно одетый мужчина. Именно он стал зачинщиком конфликта внутри питейного заведения. Барнаульцы заявляют в Сети, что после недолгой перебранки с другими клиентами бара раздались выстрелы, от которых пострадал охранник бара и два клиента. Буквально через пару минут на место прибыли правоохранители, чтобы унять разбушевавшихся граждан. Однако двоим сотрудникам полиции это оказалось не под силу — они вызвали подкрепление. В результате возле бара оказалось несколько нарядов полиции и врачи «скорой помощи», которым удалось обезвредить нарушителей и оказать помощь пострадавшим.

Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 16
ПодЪехал криминальный "хозяин"? Друг Андрюши Клюзова?

18.09.2017 08:57

В какой-то момент к пивбару подъехал автомобиль Mercedes-Benz,
гоша

18.09.2017 09:27

Латинские кварталы,только нигеров не хватает
эх, гоша

18.09.2017 09:46

загорелые со своих земель никуда не лазят и к себе не приглашают.
за пневму там засмеют и запомоят.
Нет я не понял

18.09.2017 12:30

так там гуляли загорелые или копченые ?
Мнение

18.09.2017 14:06

Барнаул стал пивным гадюшником. Спасибо некоторым замам губера и депутатам гордумы.
Массаж мозга

18.09.2017 14:12

В моём любимом городе,коим и горжусь-в кажоом доме по одному ломбарду и по два пивняка!
Именно это мои заокеанские друзья , сильно приветствуют!
гость

18.09.2017 15:26

Барнаул превратился в маргинальную пивнушку.
кто спаивает народ?

18.09.2017 15:34

вроде алкоголь запретили на день города, не?
губит людей не пиво

18.09.2017 16:24

местами в очереди к крану барыжили синяки и крышу вызвонили.
солидно одетый - это вошто наряженый ?
правда

18.09.2017 17:08

В новых района ещё дом не сдан , а пивнушки работают да не по одной на дом,идёт спаивание( нет уничтожение)народа и мы молча всё это проглатываем,ну повозмущаемся на страничке и всё!!!
гость

18.09.2017 17:17

Массаж мозга писал(а):
В моём любимом городе,коим и горжусь-в кажоом доме по одному ломбарду и по два пивняка!
так ты ломбардами и пивняками гордишься? ну, молодца. я вообще ничем не горжусь, ибо нечем. ах, да, забыл, "столица мира" - от этого так и прусь!
Массаж мозга

18.09.2017 20:06

Гостю от 17:17,читайте мой пост чётче!
Это выгодно нашей местной 5 колонне,дабы спаивать и тупить моих горожан!
гость

18.09.2017 21:24

Массаж мозга писал(а):
Гостю от 17:17,читайте мой пост чётче!
Это выгодно нашей местной 5 колонне,дабы спаивать и тупить моих горожан!
Так ты выражайся четче - вот и сейчас: а кто у нас 5 колонна, Барнаульский пивзавод, руководителем которого был Коленкин, а сейчас его сынок в руководстве? А без его одобрения в бизнесе никто и чихнуть не может. Так чем ты гордишься в Барнауле? Лично я раньше гордился людьми и талантами Барнаула, которые сейчас уже умирают или уезжают. А ты торговыми центрами гордишься, наверно?
20-06

18.09.2017 21:38

с той бурдамаги от БПЗ и прочих полуторалитровок могут и рога козлиные вылупиться.
был же Ячменный Колос натуральный до эпохи перемен , а нонче и ячмень не сеют-пашут.
недолго уже бултыхаться , продаст какому-то Хуйникину в Данию БПЗ биатлонист......
и тогда точно и 5 и 6 колонна притопает.
ССГ

18.09.2017 21:56

Пьяный не мыслит, мыслящий не пьет. Пьяный да сонный, чужую думку думает. Самое кощунственное в потреблении алкоголя то, что люди добровольно платят деньги, да немалые, отрывая их у своих семей, детей, за свое же уничтожение. Даже не знаю каким словом эти поступки наделить.
Поганке Массажу. Он же Ру.банок

18.09.2017 23:18

Ты дебил. Больше сказать нечего.