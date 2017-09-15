Барнаульцы попали под «открытый огонь» в одном из питейных заведений в День города

18.09.2017 08:32
16 сентября днем жильцы дома № 18 по улице Титова стали свидетелями стрельбы из пневматического оружия. Как утверждают горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», в результате серьезно пострадали три человека, которых увезли в больницу.
Со слов горожан, инцидент произошел в пивном баре «Пенное», который располагается в указанном здании на первом этаже. Во время празднования Дня города там находилось большое количество горожан, желающих выпить пива. В какой-то момент к пивбару подъехал автомобиль Mercedes-Benz, из которого вышел солидно одетый мужчина. Именно он стал зачинщиком конфликта внутри питейного заведения. Барнаульцы заявляют в Сети, что после недолгой перебранки с другими клиентами бара раздались выстрелы, от которых пострадал охранник бара и два клиента. Буквально через пару минут на место прибыли правоохранители, чтобы унять разбушевавшихся граждан. Однако двоим сотрудникам полиции это оказалось не под силу — они вызвали подкрепление. В результате возле бара оказалось несколько нарядов полиции и врачи «скорой помощи», которым удалось обезвредить нарушителей и оказать помощь пострадавшим.
Фото: группа Barnaul22 «ВКонтакте»
18.09.2017 08:57
18.09.2017 09:27
18.09.2017 09:46
за пневму там засмеют и запомоят.
18.09.2017 12:30
18.09.2017 14:06
18.09.2017 14:12
Именно это мои заокеанские друзья , сильно приветствуют!
18.09.2017 15:26
18.09.2017 15:34
18.09.2017 16:24
солидно одетый - это вошто наряженый ?
18.09.2017 17:08
18.09.2017 17:17
18.09.2017 20:06
Это выгодно нашей местной 5 колонне,дабы спаивать и тупить моих горожан!
18.09.2017 21:24
18.09.2017 21:38
был же Ячменный Колос натуральный до эпохи перемен , а нонче и ячмень не сеют-пашут.
недолго уже бултыхаться , продаст какому-то Хуйникину в Данию БПЗ биатлонист......
и тогда точно и 5 и 6 колонна притопает.
18.09.2017 21:56
18.09.2017 23:18