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Главная Лента новостей «Иллюзия колонки»: медиа-консультант с Алтая Оксана Силантьева отметила плагиат в тексте дочери Пескова

«Иллюзия колонки»: медиа-консультант с Алтая Оксана Силантьева отметила плагиат в тексте дочери Пескова

18.09.2017 09:51

12 сентября журнал Forbes опубликовал колонку 19-летней дочери пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизаветы о преимуществах и недостатках современных форм обучения. Консультант в области медиа, выпускница АлтГУ Оксана Силантьева обратила внимание, что текст содержит элементы плагиата — с добавлением небольшого количества собственных фраз. После поста г-жи Силантьевой редакторы Forbes удалили колонку, но потом вернули, добавив в нескольких местах гиперссылки, сообщает Meduza.

Как написала Оксана Силантьева на своей странице в Facebook, прогнав через систему «Антиплагиат» статью г-жи Песковой «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование», она обнаружила, что целые абзацы текста представительницы «золотой молодежи» заимствованы из ранее опубликованных материалов. «Один абзац скопирован из публикации «Мел». «Про образование — человеческим языком», написанной по мотивам материала BBC в прошлом году. Куски по истории дистанта (дистанционного обучения — прим. ред. БФ) взяты из материала 2011 года и совсем чуть-чуть подправлены формулировки (речь идет о материале портала Passion.ru — прим. ред. БФ) вместе с фразой «Дистанционное образование — это, несомненно, отличный способ повысить квалификацию или даже получить новую специальность, не выходя из дома.» Хотя есть подозрение, что и публикация Passion.ru имеет копипаст внутри», — написала Оксана Силантьева.

Также в тексте нашлось 9 % текста, списанного из реферата по педагогике 2012 года. «Ну, а пассажи типа: «Как показывает жизнь, нельзя категорично отказываться ни от чего нового, но стоит вводить эти инновации не огульно везде и для всех, а постепенно и продуманно, оставляя все полезное и зарекомендовавшее себя ранее», — это свои мысли, да. К автору вопросов нет. К редактору — много», — написала г-жа Силантьева.

Оксана Силантьева считает, что ситуация показывает состояние современной журналистики и привела пример из собственной жизни.

Оксана Силантьева, консультант в области медиа, выпускница АлтГУ:

В конце 90-х годов разговаривали с преподавателем экономического факультета барнаульского вуза:

— Какие ужасные студенты! Представляешь, в прошлом году приносили диплом про Алтайский моторный завод. В этом году другой приносит этот диплом слово в слово, только год поменял. Наглецы!
— Ну и как, защитился тот, который в этом году?
— Конечно, а что мы можем поделать?
— Тогда почему вы жалуетесь? Кафедра имеет власть не пропускать через себя трэш. Она ставит планку качества и фильтрует то, что не дотягивает до стандарта. Никто другой. И жаловаться можно только на себя.

Время проверки статьи на антиплагиате — три минуты, если на бесплатной версии. Для того, чтобы не выпускать трэш под собственным брендом, нужны не инструменты (их дофига уже), а позиция.

Она также указала, что после своих изысканий пообщалась с редактором журнала Forbes. «Лучшее, что можно было сделать в ситуации — сделано. Проставлены ссылки в местах наибольшего заимствования, колонка снова на сайте. Редакторы, будьте начеку. Авторами к вам идут люди, привыкшие списывать, тупо менять «уходит корнями» на «упирается корнями» и удивляться, когда от них требуют авторский текст. Хитропопых авторов — к ногтю!» — написала г-жа Силантьева.

Отметим, что 17 сентября Елизавета Пескова удалила свой аккаунт в Instagram, в котором была показала ее «сладкая жизнь». Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка об образовании. Представитель Елизаветы Песковой в комментарии «Газете.ру» объяснила удаление аккаунта в Instagram тем, что «Лиза на пару недель «в рабочем отпуске» и на 100 % увлечена учебой».

Елизавета Пескова рассказывала в Instagram о своей жизни и высказывалась на различные темы. В июне она заявила, что ее отец — «главный миллиардер и вор страны», а россияне — «рабы». «Сноб» предполагает, что этим постом она ответила на критику в адрес ее предыдущего заявления, опубликованного 30 мая. Г-жа Пескова полностью поддержала программу реновации Москвы, предполагающую масштабный снос пятиэтажек и строительство 20-этажных домов на замену.

Справка:

Оксана Силантьева училась в Барнауле, окончила журфак АлтГУ. В 2010 году она организовала первое на Алтае интернет-реалити-шоу «Подъем переворотом», является соавтором cерии онлайн-офлайн дискуссий «3D Сообщество», несклоько лет сотрудничала с ИД «Алтапресс». После переезда в Москву в 2011 году была доцентом факультета медиакоммуникаций ВШЭ. Сейчас работает консультантом в собственном проекте Silamedia.

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Комментарий

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Комментариев 9
гость

18.09.2017 10:30

банкфакс в чужом глазу "медиа-косультант"....
маша

18.09.2017 10:49

один скопировал информацию без ссылок. второй скопировал информацию без ссылок у первого, третий - у второго, четвертый - у третьего и т.д. отношение к интеллектуальной собственности в нашей стране по принципу "грабь награбленное".
йожкин кот под дубом тем отлил

18.09.2017 11:21

переобуть Вандербильтов- это в стиле ВШЭ с заветными, волщебными словечками-
Форбз-Сноп-Мидуза.
Пэррис Хильтон отказалась возглавить окадэмию гостеприимства барнаульскую-
вот это для обложки суперглянца !!
Завсегдатай

18.09.2017 11:58

Да воры они все! Кто государственную собственность ворует, кто чужие труды.
И почему на них шапки горят

18.09.2017 12:28

а фуражки - нет . Как у Лужкова . Ах , да , она же с непокрытой головой . Ей можно
Праффэсар

18.09.2017 13:34

Челядь берет пример с ботоксного царька и тырит все что видит, в т.ч.диссертации.
Старый Троль

18.09.2017 13:57

Накликала Оксана Силнатьева на себя беду - обидела несмышленыша, кровиночку друга Президента. Тепереча пущай ничему не удивляется.
Месть будет жестокой.
СашОК

18.09.2017 14:01

Всё правильно,надо развивать строительство,а не ныть,про санкции!
Кто хочет заробатывать деньги,тот , так и делает!
P

18.09.2017 16:04

Старый Троль писал(а):
Месть будет жестокой.


Хитропопых авторов — к ногтю!) А толстопопых критиков к ответу!