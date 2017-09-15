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Барнаульцы побывали на дне города

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Главная Лента новостей Виталий Снесарь «протестирует» всех госслужащих в алтайском правительстве

Виталий Снесарь «протестирует» всех госслужащих в алтайском правительстве

18.09.2017 10:32

В Алтайском крае будет создана аттестационная комиссия при администрации губернатора и региональном правительстве. Приказ о формировании новой структуры подписал зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он же станет руководителем новоявленной комиссии.

Как следует из текста документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, приказ о создании комиссии г-н Снесарь подписал 14 сентября. В настоящее время известен не только регламент работы комиссии, но и ее персональный состав. Данная структура создается в соответствии с нормами ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и указом президента «О проведении аттестации государственных гражданских служащих РФ». Всего в состав комиссии войдет девять человек. Председателем станет Виталий Снесарь, его заместителем - начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Игорь Гниденко, секретарем - начальник отдела кадрового обеспечения департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Ольга Кочерова. Также в состав структуры войдут начальник правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края Олег Бубнов, доцент кафедры конституционного и международного права АлтГУ Надежда Кандрина, председатель совета Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению Владимир Поморцев, доцент кафедры теории и истории государства и права АлтГУ Виталий Русанов, и. о. начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Согласно документу, комиссия будет работать по заранее составленному графику. На ее заседаниях предполагается рассматривать документы, а также заслушивать самого госслужащего, проходящего аттестацию. В случае необходимости на заседание будут приглашать непосредственного руководителя госслужащего. В качестве критериев для итоговой оценки планируется опираться на сложность выполняемой работы, ее результативность и эффективность. Помимо прочего, члены комиссии проверят исполнение должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы аттестуемого, а также наличие либо отсутствие нарушений в его личном деле.

Итоговое решение будет приниматься простым большинством голосов, при равенстве мнений вердикт выносится в пользу госслужащего. Характеристика может быть, например, такой: «соответствует занимаемой должности при условии получения дополнительного профессионального образования» или «рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста». Все результаты заносятся в аттестационный лист госслужащего.

Интересно, что на период аттестации гражданского служащего, состоящего в комиссии, его членство в данной структуре приостанавливается.

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Комментарий

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Комментариев 31
Крик души из Рубцовска

18.09.2017 11:38

Когда же бывший рубцовчанин В.В. Снесарь протестирует рубцовскую администрацию и МУПы и удалит жуликов, дебилов и просто бездельников. Горожане устали от бездействия АДминистрации. Результаты выборов прямое тому подтверждение.
Чучмек

18.09.2017 11:46

Сколько бездельников и дармоедов земля носит...
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

18.09.2017 12:01

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...будет создана аттестационная комиссия при администрации губернатора и региональном правительстве. Приказ о формировании новой структуры подписал зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он же станет руководителем новоявленной комиссии...
это хорошо, но :
1. кто проверит саму комиссию?
2. кто утвердит регламент работы комиссии, Сашко Карлин или АКЗС?
3. будет ли проверка кандидата на полиграфе, как это требует ФЗ и постоянно говорит Путин В В?
4. будет ли постановление о создании таких комиссий в МО АК, кем и когда будет подписано? или муниципалы с местными депутатами согласно своих деклараций будут пачками ездить в Барнаул по графику?
т.о. идея вроде здоровая, но когда на эту комиссию под скальпель Снесяаря попадёт дважды коронованный казнокрад ы законе со свое ППЖ и фавориткой, да и сам Сашко Карлин?
В нашем городе уже чиновники начали покидать казнокрадов - Панькив В И, Аксёнов, завтра по информации Дыбань Т А , Сошенко Н В и т.д.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
ЦИРК

18.09.2017 12:01

А Л. Коршунов будет аккомпанировать на гармошке?
За ЕР бы еще В.Снесарь взялся.

18.09.2017 12:02

Начал бы с Романенко и Клюзова. Провал ЕР на выборах этими "вождями" создавался. Взять, хотя бы вчерашнюю акцию кпрф. Из ничего сделали героями коммунистов. И интерес к ним в разы подняли. Бестолочи высокопоставленные.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

18.09.2017 12:06

Кто Славгород протестирует.А то наш алкаш все берега попутал.Кинцелю место на свалке, а то его бесы совсем за мучели.
кАк говорил незабвенный Аркадий Райкин

18.09.2017 12:26

столько образования на один бифсштекс ....
Войдёт 9 специалистов? Не менеджеров с купленными дипломами?*

18.09.2017 12:49

Значыт эффективные менеджеры себя исчерпали, либеральный Ер -батискаф в полной мгле коснулся дна. Нужны профессионалы.
К примеру ныне один учёный агроном приходится на 6 крупных производителей растениеводческой продукции, не считая КФХ и прочих ИП .
Гражданин

18.09.2017 12:55

За ЕР бы еще В.Снесарь взялся. писал(а):
Из ничего сделали героями коммунистов.


Тихо, гражданин. Зачем такие вещи вслух говорить. Товарищи Романенко и Клюзов работают под прикрытием. Это наши люди! Все же прекрасно понимают, что "бывших комсомольцев и партийцев КПСС" не бывает. ))))

Задолго до выборов планировали пойти в лобовую атаку, но потом Ставкой было принято решение задействовать скрытые резервы и агентуру. План был чёткий и знали о нём единицы. В результате ожесточенной борьбы враг потерял г. Рубцовск, г. Бийск (наукоград всесоюзного масштаба), ещё ряд районных центров. В столице был введен режим ЧС, были брошены дети на защиту власти. Оперативный успех за нами! Потерь среди бойцов нет!

Продолжаем борьбу за права рабочих и крестьян! )))))

Гражданин.
Гражданину

18.09.2017 13:02

я дам вам парабеллум будем отстреливаться))))
Переживающий

18.09.2017 13:20

Интересно, а почему до сегодняшнего дня аттестации не проводилось…

Указ Президента России от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" вступил в силу на всей территории России с 1 февраля 2005 г.

На момент вступления Карлина в должность губернатора края, этот указ уже действовал, как я полагаю во всех регионах, кроме Алтайского края…..

И за все 12 лет "правления" Карлин не удосужился выполнить Указ Президента…

Даже, при создании Правительства Алтайского края...

Что же заставило сегодня, спустя 12 лет, все-таки создать комиссию и протестировать чиновников в правительстве Алтайского края….


Я то же хачу в эту камиссия

18.09.2017 13:21

+в профсоюзе ЕРа заседать
+в парткоме Ера заседать
сладко есть , крепко спать
приведу двух независимых членов
привык на троих распивать.
Переживающий

18.09.2017 13:23

Предлагаю протестировать "работу" губернатора Карлина, а в состав комиссии включить все "народонаселение" края…
гость

18.09.2017 13:35

А фейсконтроль будет в качестве критерия? Тогда советую начать со Щукина. Да с него по-любому надо начинать - такая мутная история с назначением, практически взяли с улицы безработного (уши Жирика торчат, конечно).
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

18.09.2017 13:38

Карлина народ протестировал на выборах губернаторах,что из этого вышло мы все знаем.
Точка

18.09.2017 14:22

А какова взяткоемкость сего деяния?
Налогоплательщик

18.09.2017 14:33

И вся эта срань на мои деньги? Я эту ИБД у государства не заказывал.
А как встретят новый проект =Навальный= В Свердловске 10 тыс, Омск 7 тыс..???

18.09.2017 14:49

"ЗАПРЕТ МИТИНГА – ТРУСОСТЬ КРАЕВЫХ ВЛАСТЕЙ!

Воскресенье 17 сентября Барнаул.

Сегодня мы пришли на площадь Свободы, чтобы обсудить итоги выборов, прошедших в городах и районах Алтайского края.

Решением краевых властей площадь Свободы – это место, где собравшиеся граждане могут обсуждать наболевшие вопросы.

Сегодня нас не пускают на специально отведенное место лишь потому, что собравшихся может быть больше, чем 500 человек. Власть боится большого количества людей, которые перестали бояться ее.

Позиция властей объяснима – у людей накопилось большое количество вопросов. Руководство привыкло зарабатывать авторитет не работой в интересах жителей края, а путем запретов и
гонений.

Мы не согласны с позицией администрации края – с ее боязнью вести открытый диалог с жителями, шулерскими выборами,
давлением и запугиванием людей.

КЛЮЗОВ - РОМАНЕНКО - КАРЛИН = продолжают раскачивать лодку -злить народ?
ШЭВ, усё будет без шума и пыли...

18.09.2017 14:59

Еще за час до запланированного на 17 часов барнаульского митинга пришла информация, что около села Баюновские Ключи (Первомайский район) правоохранители остановили автобус, в котором ехали на митинг жители Бийска. Автобус, в котором находится 30 жителей Бийска, сторонников КПРФ и коммунистов, был остановлен сотрудниками полиции.

В Алтайском крайкоме КПРФ это расценили как еще одно проявление "сверхбдительности" со стороны краевых властей, не желающих публичной оценки выборов от жителей Барнаула и края. Ранее поступила информация об "огораживаниях" площади Свободы и спешно организованном мероприятии с участием юных художников. Причем в плане празднования Дня города (который проходил и закончился накануне) не было никакой официальной информации о флэш-мобе художников.

Первый секретарь Бийского горкома КПРФ, депутат АКЗС Вячеслав Початов отметил:

- Сам по себе был интересен вопрос, который нам задали сотрудники полиции, остановившие автобус: "Вы везете с собой транспаранты?". Можно сделать вывод о том, что ждали именно нас. Видимо, поступила команда: останавливать автобусы (кроме рейсовых), которые следуют сегодня в направлении Барнаула.

Во избежание эксцессов и провокаций Алтайский крайком КПРФ распространил среди собравшихся на площади Свободы оперативно подготовленные листовки. Текст листовки зачитала баранульцам и гостям краевого центра первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
Лишь ЕР не спит - не пьёт шампанское...

18.09.2017 15:10

Рабочая группа высшего совета «Единой России» по государственно-партийному строительству выдвинула план преодоления раскола в российском обществе, пишет в понедельник газета «Известия», ознакомившаяся с тезисами подготовленного группой доклада.

«В документе… отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на «своих» и «чужих». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей», — пересказывают «Известия».

«(Глава высшего совета) Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие». Справедливость — это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность — «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе», — пишет газета.

По данным издания, проект планируется представить на заседании высшего совета ЕР в понедельник, а его полная версия будет готова к середине октября. Источник в партии ранее сообщал РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к партийному съезду, на котором, как ожидается, будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Когда доклад будет готов, его представят председателю «Единой России», премьеру Дмитрию Медведеву. В перспективе планируется представить документ и президенту страны Владимиру Путину.

Руководитель группы по государственно-партийному строительству Владимир Плигин сообщил изданию, что в подготовке доклада принимали участие все члены высшего совета, в том числе губернаторы.

Ответ на ваши вопросы

18.09.2017 15:26

Переживающий писал(а):
Интересно, а почему до сегодняшнего дня аттестации не проводилось…

Указ Президента России от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" вступил в силу на всей территории России с 1 февраля 2005 г.

На момент вступления Карлина в должность губернатора края, этот указ уже действовал, как я полагаю во всех регионах, кроме Алтайского края…..

И за все 12 лет "правления" Карлин не удосужился выполнить Указ Президента…

Даже, при создании Правительства Алтайского края...

Что же заставило сегодня, спустя 12 лет, все-таки создать комиссию и протестировать чиновников в правительстве Алтайского края….
ПОТОМУ ЧТО КАРЛИН НЕЛЕГИТИМНЫЙ ГУБЕРНАТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА. ВСЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НЕЛЕГИТИМНА С 2003 года по моим прямым юридическим убеждениям)!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

18.09.2017 15:49

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Что же заставило сегодня, спустя 12 лет, все-таки создать комиссию и протестировать чиновников в правительстве Алтайского края….
скандалы в муниципальными и иными депутатами в АК
в т.ч. которым судья Нелина Е Н /самая справедливая и честная по сводному дело №2а-567/2017г от 25 08 17г (дела № №2а-595/2017., 2а-580/2017г) / НЕЗАКОННО решила:
Административные исковые заявления многочисленных административных истцов
к Славгородского городскому собранию депутатов /всего 21 депутато-человек /
о признании действий (бездействий) представительного органа местного самоуправления незаконным, досрочном прекращении полномочий депутатов Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края, о признании незаконным бездействий депутатов городского собрания города Славгорода Алтайского края
ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.
Нелина Е Н т. о. хочет СТАТЬ как её кумир в США - самый справедливый судья в мире — Фрэнк Каприо-бывший школьный учитель из Провиденса, штат Род-Айленд, ставший судьей.
Но ПЖиВ /выдвинувшая её из администрации казнокрадов в т.ч./ ей этого сделать видимо не даёт.
Вот Сашко Карлин и "проснулся", /по всему краю в депутатах одни бедняки и разведенцы от ПЖиВ, им попросту декларировать нечего/ но полагаю поздно. Молебен в Кремле ему полагаю на дальнюю дорогу уже заказали.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

предыдущему

18.09.2017 15:50

Ответ на ваши вопросы писал(а):
ВСЯ ВЛАСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НЕЛЕГИТИМНА С 2003 года
а что произошло в 2003 году?
Очевидец

18.09.2017 17:33

Ну как тут не вспомнить классика! А судьи - кто?! И где критерии оценки?! Личное субъективное мнение этих пенсионеров и адептов правящей власти решает всё?! Этих паразитов самих от себя не тошнит?! Или может быть кто-нибудь наивно думает, что это братия дармоедов является самостоятельной в принятии своих решений, а не воплощает в себе сборище холуев, слепо исполняющих волю губернатора?! Ну давайте, приводите аргументы, что это не так!
Людмила

18.09.2017 17:44

"Переживающему" и остальным...
А с чего вы взяли, уважаемые, что аттестация раньше не проводилась?! Проводилась регулярно, как положено по закону. Я, например, за 12 лет нахождения на госслужбе, проходила ее трижды. Создание новой комиссии связано, видимо, с изменениями структуры органов власти в крае.
Очевидец

18.09.2017 18:06

Людмиле
Создание нового органа связано с желанием госруководителей всех уровней, начиная с высшего "госбожества" снять с себя персональную ответственность за делишки их назначенцев! Для примера: Денисов проворовался?! А губернатор здесь причем?! Его комиссия одобрила! Это коллективное решение - его назначение! С коллектива и спрашивайте! А пригревший хапугу на груди и наверняка имевший с прохиндея дивиденты губернатор - белый и пушистый! Как он мог не прислушаться к мнению "уважаемой" в узких кругах комиссии?!
Вводится коллективная, то есть - ничья, ответственность за беспредел персоналий госаппарата! Подобные законы вообще не должны приниматься! Это ни чем не прикрытое лицемерие власти!
Знающий

18.09.2017 20:01

Если сотрудники новоявленной Алкомсвязи пройдут аттестацию во главе с начальником, то всё понятно с этой аттестацией.
вадим

18.09.2017 20:51

Если Щукин пройдет аттестацию то это ...... и ....... маты одни.
ТЕСТИРОВАНИЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ !? А ДЛЯ ЭТОГО !??

18.09.2017 21:16

нужны профессионалы ПСИХОЛОГИ, ну и никакие КОРШУНОВЫ,,, прочая научно - гайдаровская наука от АлтГУ....
Без этого, подобная аттестация напоминает БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ КВН !?? И толку от него будет как КВН.
творческие способности будут исследовать комиссионно?

18.09.2017 21:47


притворись думающим
прикинься работающим
презентуй отчёт
придумай дастархан


ССГ

18.09.2017 22:18

Необходимо прописать, что если чиновник правительства, после аттестации допускает какие либо проступки и наносит ущерб краю, а, следовательно, и населению, то члены аттестационной комиссии, одобрившие эту кандидатуру, должны нести персональную ответственность вместе с провинившимся чиновником, вплоть до уголовной, как организованная преступная группировка.