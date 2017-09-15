Виталий Снесарь «протестирует» всех госслужащих в алтайском правительстве

В Алтайском крае будет создана аттестационная комиссия при администрации губернатора и региональном правительстве. Приказ о формировании новой структуры подписал зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он же станет руководителем новоявленной комиссии.

Как следует из текста документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, приказ о создании комиссии г-н Снесарь подписал 14 сентября. В настоящее время известен не только регламент работы комиссии, но и ее персональный состав. Данная структура создается в соответствии с нормами ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и указом президента «О проведении аттестации государственных гражданских служащих РФ». Всего в состав комиссии войдет девять человек. Председателем станет Виталий Снесарь, его заместителем - начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Игорь Гниденко, секретарем - начальник отдела кадрового обеспечения департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Ольга Кочерова. Также в состав структуры войдут начальник правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края Олег Бубнов, доцент кафедры конституционного и международного права АлтГУ Надежда Кандрина, председатель совета Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению Владимир Поморцев, доцент кафедры теории и истории государства и права АлтГУ Виталий Русанов, и. о. начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Согласно документу, комиссия будет работать по заранее составленному графику. На ее заседаниях предполагается рассматривать документы, а также заслушивать самого госслужащего, проходящего аттестацию. В случае необходимости на заседание будут приглашать непосредственного руководителя госслужащего. В качестве критериев для итоговой оценки планируется опираться на сложность выполняемой работы, ее результативность и эффективность. Помимо прочего, члены комиссии проверят исполнение должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы аттестуемого, а также наличие либо отсутствие нарушений в его личном деле.

Итоговое решение будет приниматься простым большинством голосов, при равенстве мнений вердикт выносится в пользу госслужащего. Характеристика может быть, например, такой: «соответствует занимаемой должности при условии получения дополнительного профессионального образования» или «рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста». Все результаты заносятся в аттестационный лист госслужащего.

Интересно, что на период аттестации гражданского служащего, состоящего в комиссии, его членство в данной структуре приостанавливается.