Виталий Снесарь «протестирует» всех госслужащих в алтайском правительстве

18.09.2017 10:32
В Алтайском крае будет создана аттестационная комиссия при администрации губернатора и региональном правительстве. Приказ о формировании новой структуры подписал зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он же станет руководителем новоявленной комиссии.
Как следует из текста документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, приказ о создании комиссии г-н Снесарь подписал 14 сентября. В настоящее время известен не только регламент работы комиссии, но и ее персональный состав. Данная структура создается в соответствии с нормами ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и указом президента «О проведении аттестации государственных гражданских служащих РФ». Всего в состав комиссии войдет девять человек. Председателем станет Виталий Снесарь, его заместителем - начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Игорь Гниденко, секретарем - начальник отдела кадрового обеспечения департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Ольга Кочерова. Также в состав структуры войдут начальник правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края Олег Бубнов, доцент кафедры конституционного и международного права АлтГУ Надежда Кандрина, председатель совета Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению Владимир Поморцев, доцент кафедры теории и истории государства и права АлтГУ Виталий Русанов, и. о. начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.
Согласно документу, комиссия будет работать по заранее составленному графику. На ее заседаниях предполагается рассматривать документы, а также заслушивать самого госслужащего, проходящего аттестацию. В случае необходимости на заседание будут приглашать непосредственного руководителя госслужащего. В качестве критериев для итоговой оценки планируется опираться на сложность выполняемой работы, ее результативность и эффективность. Помимо прочего, члены комиссии проверят исполнение должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы аттестуемого, а также наличие либо отсутствие нарушений в его личном деле.
Итоговое решение будет приниматься простым большинством голосов, при равенстве мнений вердикт выносится в пользу госслужащего. Характеристика может быть, например, такой: «соответствует занимаемой должности при условии получения дополнительного профессионального образования» или «рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста». Все результаты заносятся в аттестационный лист госслужащего.
Интересно, что на период аттестации гражданского служащего, состоящего в комиссии, его членство в данной структуре приостанавливается.
18.09.2017 11:38
18.09.2017 11:46
18.09.2017 12:01
...будет создана аттестационная комиссия при администрации губернатора и региональном правительстве. Приказ о формировании новой структуры подписал зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он же станет руководителем новоявленной комиссии...
это хорошо, но :
1. кто проверит саму комиссию?
2. кто утвердит регламент работы комиссии, Сашко Карлин или АКЗС?
3. будет ли проверка кандидата на полиграфе, как это требует ФЗ и постоянно говорит Путин В В?
4. будет ли постановление о создании таких комиссий в МО АК, кем и когда будет подписано? или муниципалы с местными депутатами согласно своих деклараций будут пачками ездить в Барнаул по графику?
т.о. идея вроде здоровая, но когда на эту комиссию под скальпель Снесяаря попадёт дважды коронованный казнокрад ы законе со свое ППЖ и фавориткой, да и сам Сашко Карлин?
В нашем городе уже чиновники начали покидать казнокрадов - Панькив В И, Аксёнов, завтра по информации Дыбань Т А , Сошенко Н В и т.д.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
18.09.2017 12:01
18.09.2017 12:02
18.09.2017 12:06
18.09.2017 12:26
18.09.2017 12:49
К примеру ныне один учёный агроном приходится на 6 крупных производителей растениеводческой продукции, не считая КФХ и прочих ИП .
18.09.2017 12:55
Тихо, гражданин. Зачем такие вещи вслух говорить. Товарищи Романенко и Клюзов работают под прикрытием. Это наши люди! Все же прекрасно понимают, что "бывших комсомольцев и партийцев КПСС" не бывает. ))))
Задолго до выборов планировали пойти в лобовую атаку, но потом Ставкой было принято решение задействовать скрытые резервы и агентуру. План был чёткий и знали о нём единицы. В результате ожесточенной борьбы враг потерял г. Рубцовск, г. Бийск (наукоград всесоюзного масштаба), ещё ряд районных центров. В столице был введен режим ЧС, были брошены дети на защиту власти. Оперативный успех за нами! Потерь среди бойцов нет!
Продолжаем борьбу за права рабочих и крестьян! )))))
Гражданин.
18.09.2017 13:02
18.09.2017 13:20
Указ Президента России от 1 февраля 2005 г. N 110 "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" вступил в силу на всей территории России с 1 февраля 2005 г.
На момент вступления Карлина в должность губернатора края, этот указ уже действовал, как я полагаю во всех регионах, кроме Алтайского края…..
И за все 12 лет "правления" Карлин не удосужился выполнить Указ Президента…
Даже, при создании Правительства Алтайского края...
Что же заставило сегодня, спустя 12 лет, все-таки создать комиссию и протестировать чиновников в правительстве Алтайского края….
18.09.2017 13:21
+в парткоме Ера заседать
сладко есть , крепко спать
приведу двух независимых членов
привык на троих распивать.
18.09.2017 13:23
18.09.2017 13:35
18.09.2017 13:38
18.09.2017 14:22
18.09.2017 14:33
18.09.2017 14:49
Воскресенье 17 сентября Барнаул.
Сегодня мы пришли на площадь Свободы, чтобы обсудить итоги выборов, прошедших в городах и районах Алтайского края.
Решением краевых властей площадь Свободы – это место, где собравшиеся граждане могут обсуждать наболевшие вопросы.
Сегодня нас не пускают на специально отведенное место лишь потому, что собравшихся может быть больше, чем 500 человек. Власть боится большого количества людей, которые перестали бояться ее.
Позиция властей объяснима – у людей накопилось большое количество вопросов. Руководство привыкло зарабатывать авторитет не работой в интересах жителей края, а путем запретов и
гонений.
Мы не согласны с позицией администрации края – с ее боязнью вести открытый диалог с жителями, шулерскими выборами,
давлением и запугиванием людей.
КЛЮЗОВ - РОМАНЕНКО - КАРЛИН = продолжают раскачивать лодку -злить народ?
18.09.2017 14:59
В Алтайском крайкоме КПРФ это расценили как еще одно проявление "сверхбдительности" со стороны краевых властей, не желающих публичной оценки выборов от жителей Барнаула и края. Ранее поступила информация об "огораживаниях" площади Свободы и спешно организованном мероприятии с участием юных художников. Причем в плане празднования Дня города (который проходил и закончился накануне) не было никакой официальной информации о флэш-мобе художников.
Первый секретарь Бийского горкома КПРФ, депутат АКЗС Вячеслав Початов отметил:
- Сам по себе был интересен вопрос, который нам задали сотрудники полиции, остановившие автобус: "Вы везете с собой транспаранты?". Можно сделать вывод о том, что ждали именно нас. Видимо, поступила команда: останавливать автобусы (кроме рейсовых), которые следуют сегодня в направлении Барнаула.
Во избежание эксцессов и провокаций Алтайский крайком КПРФ распространил среди собравшихся на площади Свободы оперативно подготовленные листовки. Текст листовки зачитала баранульцам и гостям краевого центра первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
18.09.2017 15:10
«В документе… отмечается, что «современное российское общество по целому ряду критериев расколото на «своих» и «чужих». Преодолеть эту разрозненность возможно только с помощью дискуссий и здоровой конкуренции идей. Рабочая группа выделила четыре основных проблемы в современном госстроительстве: легитимность управления, институты представительства, гражданская активность и человеческий капитал. Россия же, согласно тезисам, должна двигаться в парадигме «развития человека и объединяющих граждан ценностей», — пересказывают «Известия».
«(Глава высшего совета) Борис Грызлов предлагает однопартийцам изменить подход к работе и руководствоваться в ней тезисами «Справедливость. Ответственность. Доверие». Справедливость — это «последовательное соблюдение гражданских прав». Ответственность — «совместная деятельность различных сообществ и культур, организаций и объединений, основанная на идеях партнерства». Доверие — ценность, без которой невозможны ни первое, ни второе», — пишет газета.
По данным издания, проект планируется представить на заседании высшего совета ЕР в понедельник, а его полная версия будет готова к середине октября. Источник в партии ранее сообщал РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к партийному съезду, на котором, как ожидается, будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Когда доклад будет готов, его представят председателю «Единой России», премьеру Дмитрию Медведеву. В перспективе планируется представить документ и президенту страны Владимиру Путину.
Руководитель группы по государственно-партийному строительству Владимир Плигин сообщил изданию, что в подготовке доклада принимали участие все члены высшего совета, в том числе губернаторы.
18.09.2017 15:26
18.09.2017 15:49
...Что же заставило сегодня, спустя 12 лет, все-таки создать комиссию и протестировать чиновников в правительстве Алтайского края….
скандалы в муниципальными и иными депутатами в АК
в т.ч. которым судья Нелина Е Н /самая справедливая и честная по сводному дело №2а-567/2017г от 25 08 17г (дела № №2а-595/2017., 2а-580/2017г) / НЕЗАКОННО решила:
Административные исковые заявления многочисленных административных истцов
к Славгородского городскому собранию депутатов /всего 21 депутато-человек /
о признании действий (бездействий) представительного органа местного самоуправления незаконным, досрочном прекращении полномочий депутатов Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края, о признании незаконным бездействий депутатов городского собрания города Славгорода Алтайского края
ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.
Нелина Е Н т. о. хочет СТАТЬ как её кумир в США - самый справедливый судья в мире — Фрэнк Каприо-бывший школьный учитель из Провиденса, штат Род-Айленд, ставший судьей.
Но ПЖиВ /выдвинувшая её из администрации казнокрадов в т.ч./ ей этого сделать видимо не даёт.
Вот Сашко Карлин и "проснулся", /по всему краю в депутатах одни бедняки и разведенцы от ПЖиВ, им попросту декларировать нечего/ но полагаю поздно. Молебен в Кремле ему полагаю на дальнюю дорогу уже заказали.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
18.09.2017 15:50
18.09.2017 17:33
18.09.2017 17:44
А с чего вы взяли, уважаемые, что аттестация раньше не проводилась?! Проводилась регулярно, как положено по закону. Я, например, за 12 лет нахождения на госслужбе, проходила ее трижды. Создание новой комиссии связано, видимо, с изменениями структуры органов власти в крае.
18.09.2017 18:06
Создание нового органа связано с желанием госруководителей всех уровней, начиная с высшего "госбожества" снять с себя персональную ответственность за делишки их назначенцев! Для примера: Денисов проворовался?! А губернатор здесь причем?! Его комиссия одобрила! Это коллективное решение - его назначение! С коллектива и спрашивайте! А пригревший хапугу на груди и наверняка имевший с прохиндея дивиденты губернатор - белый и пушистый! Как он мог не прислушаться к мнению "уважаемой" в узких кругах комиссии?!
Вводится коллективная, то есть - ничья, ответственность за беспредел персоналий госаппарата! Подобные законы вообще не должны приниматься! Это ни чем не прикрытое лицемерие власти!
18.09.2017 20:01
18.09.2017 20:51
18.09.2017 21:16
Без этого, подобная аттестация напоминает БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ КВН !?? И толку от него будет как КВН.
18.09.2017 21:47
притворись думающим
прикинься работающим
презентуй отчёт
придумай дастархан
18.09.2017 22:18