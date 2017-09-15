Заморские гольфисты «добили» самую длинную партию в мире от гор Алтая до столицы Монголии

Гольфисты преодолели более 2 тысяч км

Любители гольфа Рон Рутланд (ЮАР) и Адам Ролстон (Северная Ирландия) завершили проект Longest hole или «Самая долгая игра», в рамках которого провели партию от хребтов Алтая до Улан-Батора. Почти за три месяца они преодолели более 2 тысяч км, не переставая играть в гольф. Отчет о проекте публикует портал asiarussia.ru.

Во время игры они сделали множество потрясающих снимков

Рон Рутланд и Адам Ролстон в июне начали партию в месте пересечения границ России, Китая и Монголии, на одном из горных склонов Алтая. Гольфисты в течение 83 дней планировали преодолеть 1850 км. Никто раньше не делал ничего подобного, поэтому энтузиасты хотят попасть в книгу рекордов Гиннесса. Монгольский гольф-клуб «Богд клуб» поддержал их идею и обеспечил всем необходимым — географическими картами, телефоном, оборудованием и радиостанцией для связи.

Ниизменным спутником в пути был пес

Для финансовой поддержки гольфисты заключили несколько спонсорских контрактов и запустили на своем сайте распродажу мячей, которые использовались во время партии. Сейчас продано 10 мячей по цене от $50 до $100. Как указано, все деньги ушли на организацию поездки.

На практике оказалось, что путь вышел длиннее, а условия — суровее. За 80 дней гольфисты преодолели 2011 км от Алтая до Улан-Батора и совершили более 20 тысяч ударов по мячу. Об этом в своем твиттере написал Иэн Кларк (Iain Clark) пресс-офицер Laureus Sport. «После 80 дней, 20 093 ударов и 2011 км, игра The Longest Hole в гольф завершена. В своем роде достижение, господа», — написал журналист.

Помимо простого установления рекорда спортсмены на своем сайте указали, что страстно веруют в объединяющую и вдохновляющую силу спорта, которую можно использовать для противодействия насилию и дискриминации. Своей акцией они собирались привлечь внимание мира к существующим проблемам, в том числе в Монголии.