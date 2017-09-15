Прибрежная барнаульская высотка «впустила» осенние дожди после прошлогоднего пожара

Жильцы многоквартирного дома по улице Приречной, 1 в Барнауле пожаловались в Государственную инспекцию Алтайского края на ТСЖ, обслуживающее здание. Они возмутились тем, что с приходом дождливого сезона кровля многоэтажного дома стала протекать, а сотрудникам ТСЖ нет до этого никакого дела, следует из сообщения ведомства.

Госинспекция провела в указанном здании жилого комплекса «Аквамарин» выездную проверку, которая подтвердила изложенные горожанами факты. Выяснилось, что на потолке в общем коридоре 22 этажа (правое крыло) действительно течет вода. Инспекторы установили, что покрытие крыши правового крыла здания пострадало в 2016 году после серьезного пожара. Однако работники ТСЖ «Аквамарин» не спешили ремонтировать кровлю. Ведомство вмешалось в ситуацию и выдало товариществу предписания: произвести прочистку ливневой канализации и проверить герметичность соединений ее частей, а также выполнить ремонт крыши. Повторная проверка Госинспекции показала, что ТСЖ в срок выполнило требования надзорного органа.

Напомним, 16 августа прошлого года днем высотный жилой комплекс «Аквамарин», располагающийся в районе Речного вокзала, горел открытым огнем. К горящему зданию прибыли несколько пожарных машин, спасатели приступили к тушению, однако горожане утверждали, что их выезд был задержан в связи с перекрытием движения на нескольких городских улицах из-за ремонтных работ. Сами сотрудники МЧС позже сообщили о причинах пожара. Они полагали, что строители, которые проводили электрогазосварочные работы на фасаде здания, нарушили правила пожарной безопасности. При этом сами жильцы винили в случившемся ТСЖ и владельцев банкетного зала на крыше, которые «незаконно» проводили там праздники и фотосессии.