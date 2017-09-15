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Главная Лента новостей Минобру Республики Алтай «подкинули» молодежных проблем

Минобру Республики Алтай «подкинули» молодежных проблем

18.09.2017 13:31

К декабрю 2017 года в правительстве Республики Алтай произойдут некоторые изменения. Как стало известно «Новостям Горного Алтая», функции по реализации государственной молодежной политики решили забрать у комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту и передать их Министерству образования и науки.

По сведениям источника, в этой связи уже произошло переименование данных ведомств – из названия комитета изъяли фрагмент про молодежную политику и приставили его к названию Минобра. Известно, что передача полномочий и урегулирование всех формальностей займет несколько месяцев и окончательно будет завершена к началу зимы.

Отметим, что Министерство образования курировало молодежную политику с 2006 года – до этого в регионе существовал самостоятельный комитет по делам молодежи, который Александр Бердников ликвидировал сразу после прихода к власти. В 2014 году от минобразования «молодежку» передали в комитет по физкультуре и спорту. Видимо, этот эксперимент сочли не совсем удачным, в связи с чем и предприняли данные изменения.


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Комментарий

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Комментариев 2
Кум

18.09.2017 13:52

Как шеф скажет,так всё и будет,мамой клянусь!
Зюзя

18.09.2017 14:17

В Алтайском крае когда вернут молодежку в образование?