В Алтайском крае подросток украл три спиннера и подвел мать под статью

Жительница Барнаула будет вынуждена заплатить штраф из-за своего 11-летнего сына, который украл три спиннера из магазина в поселке Казенная Заимка. При участии друзей ребенок спланировал дерзкое преступление, но не озаботился безопасностью — вора задержали на берегу озера, где он отдыхал со сверстниками, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как выяснили правоохранители, летом трое подростков отправились отдыхать на озеро «Пионерское» в поселке Казенная Заимка в черте Барнаула. По пути они решили заглянуть в магазин и посмотреть на товар. Денег ни у кого из них при себе не было. На кассе один из парней заметил популярные среди подростков спиннеры и решил прихватить их с собой.

В юном мозгу молниеносно созрел план. Парень попросил друга подержать входную дверь магазина открытой, а сам схватил три спиннера и бросился бежать. Крики продавца его не остановили, он смог убежать и скрыться с места преступления. После вор поделился одной игрушкой с товарищем, а две забрал себе.

Директор магазина в это время разыскивал злоумышленника и обнаружил его на берегу озера в компании друзей. Прибывшие на место полицейские нашли у подростка одну из похищенных игрушек. Две другие в дальнейшем были изъяты сотрудниками полиции в присутствии матери несовершеннолетнего.

Несмотря на незначительный ущерб (общая сумма составила 480 рублей), в действиях подростка усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), однако, в силу возраста, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. В отношении матери подростка составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающем ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.