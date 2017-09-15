Раны по госпрограмме: в Барнауле детскую площадку засыпали острыми осколками камней

Острая каменная крошка может привести к травмам детей

Не все мероприятия в рамках программы «Комфортная городская среда» радуют жителей домов, которые попали под ее действие. Так, жители домов в центре Барнаула остались недовольны качеством ремонта дворов. По их мнению, покрытие, которое используют строители, опасно для детей — оно представляет из себя мелкие осколки камней с острыми гранями. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

Жалобы в различные инстанции подали жители дома по улице Папанинцев, 203, где работы по благоустройству уже завершаются. «Счастливые» участники программы обнаружили, что для покрытия детской площадки использован так называемый «отсев щебня». Это довольно крупная каменная крошка, причем многие фрагменты – с острыми гранями. «Это такие мелкие, острые осколки камешков щебня. Однозначно это травмоопасно. Именно в этих местах приземления и падения будет использован отсев щебня. Надо добиваться того, чтобы либо до 1 декабря, либо хотя бы на следующий год это покрытие исправили на безопасное и соответствующее нормативам», — рассказал один из местных активистов Иван Дворцов.

Сравнение покрытия по ГОСТу и того, что использовали в Барнауле

Г-н Дворцов утверждает, что обошел еще несколько дворов в разных районах города, где ведутся работы, и выяснил, что там на детских площадках используется такая же острая каменная крошка. Согласно ГОСТам такое покрытие недопустимо — места, где играют дети, можно посыпать песком или очень мелким, желательно скругленным гравием. Это подтвердили в барнаульской мэрии.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ Алексей Пахоменко отметил, что если подрядчик допустил нарушения, то его работу не примут. Площадки придется переделывать. «Есть у нас ГОСТ специализированный на эту тему. Гравийное покрытие входит в этот список, но для него есть некоторые ограничения. Размер частиц не может быть больше 8 мм. Если там действительно размер фракции превышает 8 мм, то это нарушение. Естественно, подрядчик это покрытие заменит. Не может быть оплачена работа до тех пор, пока двор не проверит специализированный технический надзор. Они просто не подпишут сдаточные материалы. Подрядчик не получит денег, пока не переделает все в соответствии со стандартами», — утверждает г-н Пахоменко.

Благоустройством большей части дворов, попавших в программу «Комфортная городская среда», занимается один подрядчик – компания «Строительная перспектива». По словам Алексея Пахоменко, в ближайшее время комиссия технического надзора побывает во дворах, жители которых высказывают претензии к качеству работ. Опасное покрытие детских площадок будет заменено. Всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» в Барнауле должно быть обустроено более 100 дворов.