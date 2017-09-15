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Главная Лента новостей «Ростелеком» призывает согласовывать строительные работы

«Ростелеком» призывает согласовывать строительные работы

18.09.2017 15:52

С начала 2017 года на сетях «Ростелекома» в Алтайском крае зарегистрировано более 20 случаев повреждений при проведении строительных и ремонтных работ сторонними организациями. Общая сумма причиненного компании ущерба составила свыше 400 тысяч рублей.

Основной причиной повреждений и следующих за этим сбоев в работе абонентского оборудования стало проведение дорожно-строительными и ремонтных работ в охранной зоне линий связи без согласования с оператором. Напомним, по правилам охраны линий и сооружений связи работы на глубине более 30 см без согласования с оператором связи запрещены. После получения разрешения раскопки в охранных зонах кабеля (по 2 м с каждой стороны) выполняются только с помощью лопат и в обязательном присутствии представителя оператора связи.

В списке нарушителей за этот период - МУП «КОП» (Смоленский район), новосибирская компания «Еврострой-Монолит», «АлтайДорСтрой» (Барнаул), ДСУ «Юго-Восточное» (Белокуриха), ДСУ-2 (Заринск) и ряд других. В большинстве случаев после предъявления претензии со стороны «Ростелекома» организации возмещают причиненный ущерб либо восстанавливают повреждения собственными средствами. Однако отсутствие связи в период устранения повреждений нарушает привычный жизненный ритм абонентов компании, препятствует оперативной работе экстренных и социальных служб, предприятий и органов власти.

Так, в Рубцовске при проведении строительных работ на улице Карла Маркса АО «Сибирьэнергоинжиниринг» дважды (в феврале и в апреле) повредило канализацию и волоконно-оптический кабель «Ростелекома», причинив ущерб на сумму 57 тысяч рублей с учетом восстановительных работ. Ущерб возмещен подрядчиками организации в июле 2017 года в полном объеме после предъявления оператором претензий. В июле в р. п. Тальменка на улице Куйбышева при проведении ремонтных работ работники Северо-Восточного ДСУ «Филиал Тальменский» повредили канализацию и размещенные в ней линии связи, оставив жителей Тальменки без Интернета и телефонной связи. Причиненный ущерб «Ростелекому» с учетом проведенных работы по устранению повреждения составил 145 тысяч рублей.

«Мы еще раз призываем население и организации соблюдать порядок согласования работ, ведь отсутствие Интернета, телефонной связи даже на короткое время значительно снижает качество жизни жителей регионов», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Сообщить о повреждениях, несанкционированных строительных работах можно круглосуточно по бесплатной «горячей линии» 8 800 350 00 22. По этому номеру можно узнать всю информацию по согласованию строительных работ. Вызов специалиста и подготовка всех согласовательных документов бесплатные.

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