Барнаульский «КамАЗ» сбил два столба и «выбросил» на дорогу водителя

18.09.2017 16:24
18 сентября днем барнаульские автомобилисты стали свидетелями того, как движущийся им навстречу «КамАЗ» закружило по проезжей части. Он чудом не задел другие автомобили, но успел снести два бетонных столба, рассказали горожане в Сети.
Как уточняют барнаульцы, авария произошла на Павловском тракте в районе Теплого рынка. В какой-то момент водитель грузовика с цистерной потерял управление, и машину резко начало разворачивать на 360°. За это время она сбила опору ЛЭП, после чего из машины выбросило самого водителя, а «КамАЗ» на автопилоте продолжил движение и въехал в следующий столб - только потом авто остановилось. Мужчина, который находился за рулем многотонника, отделался ушибами. Сразу после падения на проезжую часть он вскочил и бросился за уезжающим от него автомобилем. На Павловском тракте в результате ДТП образовалась большая «пробка».
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте», видео: Евгений Безручкин
Барнаульцы побывали на дне города