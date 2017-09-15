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Барнаульцы побывали на дне города

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Главная Лента новостей Барнаульский «КамАЗ» сбил два столба и «выбросил» на дорогу водителя

Барнаульский «КамАЗ» сбил два столба и «выбросил» на дорогу водителя

18.09.2017 16:24

Остановился уже без помощи водителя
Остановился уже без помощи водителя

18 сентября днем барнаульские автомобилисты стали свидетелями того, как движущийся им навстречу «КамАЗ» закружило по проезжей части. Он чудом не задел другие автомобили, но успел снести два бетонных столба, рассказали горожане в Сети.

Как уточняют барнаульцы, авария произошла на Павловском тракте в районе Теплого рынка. В какой-то момент водитель грузовика с цистерной потерял управление, и машину резко начало разворачивать на 360°. За это время она сбила опору ЛЭП, после чего из машины выбросило самого водителя, а «КамАЗ» на автопилоте продолжил движение и въехал в следующий столб - только потом авто остановилось. Мужчина, который находился за рулем многотонника, отделался ушибами. Сразу после падения на проезжую часть он вскочил и бросился за уезжающим от него автомобилем. На Павловском тракте в результате ДТП образовалась большая «пробка».

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте», видео: Евгений Безручкин

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