Глава Тывы задумал «пробить» дорогу на Новосибирск через алтайские горы

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол заявил, что в регионе, имеющем лишь одну крупную трассу, ищут путь на запад через Алтай. По задумке властей, новая дорога пройдет через Кош-Агачский район Республики Алтай и свяжет Тыву с Новосибирской областью. Об этом говорится в сообщении правительства.

Сейчас специалисты занимаются вопросами проектирования, определяют стоимость дороги. Проложить новый путь, который позволит региону выйти к большой магистрали, рассчитывают власти республики Тыва. «Сегодня за счет строительства новых дорог мы имеем возможность увеличивать размер бюджетных ассигнований по линии Росавтодора», — заявил Шолбан Кара-оол.

Перспективная трасса должна протянуться в очень выгодном направлении для республики. Под него даже возможно получить федеральную помощь. Этот проект позволит срезать «крюк» более 300 км, но его исполнение осложняется ландшафтом и труднодоступностью для строителей. «Привлекательным становится выход в сторону села Кош-Агач Республики Алтай через Монгун-Тайгинский район Тывы. Есть изыскания, дорожники занимаются вопросами проектирования, считают стоимость дороги. Там довольно сложные ландшафтные поверхности, труднодоступность осложняет ведение строительных работ, но для нас это очень выгодное, интересное направление. По крайней мере, для жителей Монгун-Тайгинского и Овюрского районов и вообще для западной Тувы — это выход к большой магистрали, дающей возможность выхода на международный пункт «Ташанта», выход на Республику Алтай и Новосибирскую область», — сказал глава республики.

Сроки пока не называются. Очевидно, что речь идет о миллиардах рублей, причем дорожный фонд Тывы насчитывает около 800 млн рублей. Однако Шолбан Кара-оол надеется на реализацию проекта, который он назвал очень амбициозным.