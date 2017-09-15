Алтайский вице-премьер разгромила версию о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме

Зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура заявила, что информация СМИ (она была описана сайте ИА Regnum- прим. ред. БФ) о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме не имеет ничего общего с действительностью. Более того, последовавший за публикациями визит правоохранителей в учреждение нанес дополнительный вред здоровью детей.

Как пишет портал amic.ru, свою оценку ситуации в детском доме Топчихинского района вице-премьер правительства Алтайского края Надежда Капура дала в ходе пресс-конференции, прошедшей 18 сентября. Напомним, Regnum на прошлой неделе опубликовал материал, из которого следовало, что детей из Топчихинского детдома наказывают за провинности весьма своеобразным способом: воспитанников центра помощи детям-сиротам якобы увозят в «дурдом». Также речь шла и о других нарушениях. После появление публикации в СМИ следком по Алтайскому краю начал проверку.

«Надо сразу сказать, что Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уникальный. В нем воспитывается более 100 детей. Самое сложное в этом процессе, что более 80 % детей — это дети с психическими расстройствами. И когда такого подобного рода информация (она является закрытой) выходит на широкую публику, в СМИ, она должна быть очень корректной и очень взвешенной. К сожалению, я прошу прощения у ваших коллег, эта информация была подана некорректно и недостоверно», — заявила г-жа Капура. Также спикер отметила, что эта ситуация разбалансировала работу учреждения, и, что самое главное, сегодня дестабилизировано психическое состояние детей.

Надежда Капура, зампредседателя правительства Алтайского края: Сразу же по тем фактам, которые были опубликованы в СМИ, была срочно создана экспертная группа, которая включала в себя специалистов из области медицины, из области психиатрии, психологии. Также туда вошли специалисты краевых ведомств, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Алтайского края выехал туда. Выехали работники прокуратуры и следственного комитета. Вот представьте, это, по сути, закрытое учреждение. Туда приезжает такое большое количество людей. Естественно, дети с нестабильной психикой сразу же вышли из-под контроля. И это наложило дополнительный отпечаток на сложность ситуации, которая была. Хочу сказать, что те материалы, которые были изложены в видеофактах, и те, которые были напечатаны, не подтвердились следственным комитетом. Сегодня идет изучение тех вопросов, особенно в части финансовых проблем, которые якобы там существуют. Сегодня все находится на стадии изучения, рассмотрения. Как только будет достоверная информация, будут приняты соответствующие меры. Я бы вас очень попросила все-таки относиться корректно к этой теме, учитывая как раз состояние детей с психическими расстройствами.

Что касается ситуации с наказанием, когда детей якобы карали психотерапией в «дурдоме», то она не подтвердилась, отметила спикер. Все лечение, которое проводилось, было назначено воспитанникам учреждений в рамках плановых мероприятий. «Давайте дождемся выводов комиссии, ситуация под контролем, ситуацией занимаются высококвалифицированные специалисты. И я думаю, что ситуация в большей степени надуманная. И даже по словам тех детей и по кадрам видеороликов, которые были выложены, мы видим, что у детей есть возможность за счет тех средств, которыми они обладают, самостоятельно покупать современные андроиды, планшеты, смартфоны. К сожалению, мы не можем проконтролировать и залезть во все программы, которые у них установлены, на этих электронных устройствах. И не можем отследить, что они там смотрят и что они там видят», — добавила вице-премьер.