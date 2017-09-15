×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

9 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
88
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийская команда КВН «Взрывая время» добилась успеха в Новосибирске
Рубцовского энергетика осудили за смерть двухлетней девочки от удара током
Участники открытия сезона псовой охоты на Алтае станут героями телевизионной программы
«УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ»: НОВЫЕ ИМЕНА, часть 2


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
42
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

22
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

27
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

18
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Алтайский вице-премьер разгромила версию о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме

Алтайский вице-премьер разгромила версию о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме

19.09.2017 09:22

Зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура заявила, что информация СМИ (она была описана сайте ИА Regnum- прим. ред. БФ) о «карательной психиатрии» в Топчихинском детдоме не имеет ничего общего с действительностью. Более того, последовавший за публикациями визит правоохранителей в учреждение нанес дополнительный вред здоровью детей.

Как пишет портал amic.ru, свою оценку ситуации в детском доме Топчихинского района вице-премьер правительства Алтайского края Надежда Капура дала в ходе пресс-конференции, прошедшей 18 сентября. Напомним, Regnum на прошлой неделе опубликовал материал, из которого следовало, что детей из Топчихинского детдома наказывают за провинности весьма своеобразным способом: воспитанников центра помощи детям-сиротам якобы увозят в «дурдом». Также речь шла и о других нарушениях. После появление публикации в СМИ следком по Алтайскому краю начал проверку.

«Надо сразу сказать, что Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уникальный. В нем воспитывается более 100 детей. Самое сложное в этом процессе, что более 80 % детей — это дети с психическими расстройствами. И когда такого подобного рода информация (она является закрытой) выходит на широкую публику, в СМИ, она должна быть очень корректной и очень взвешенной. К сожалению, я прошу прощения у ваших коллег, эта информация была подана некорректно и недостоверно», — заявила г-жа Капура. Также спикер отметила, что эта ситуация разбалансировала работу учреждения, и, что самое главное, сегодня дестабилизировано психическое состояние детей.

Надежда Капура, зампредседателя правительства Алтайского края:

 Сразу же по тем фактам, которые были опубликованы в СМИ, была срочно создана экспертная группа, которая включала в себя специалистов из области медицины, из области психиатрии, психологии. Также туда вошли специалисты краевых ведомств, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Алтайского края выехал туда. Выехали работники прокуратуры и следственного комитета. Вот представьте, это, по сути, закрытое учреждение. Туда приезжает такое большое количество людей. Естественно, дети с нестабильной психикой сразу же вышли из-под контроля. И это наложило дополнительный отпечаток на сложность ситуации, которая была.

 Хочу сказать, что те материалы, которые были изложены в видеофактах, и те, которые были напечатаны, не подтвердились следственным комитетом. Сегодня идет изучение тех вопросов, особенно в части финансовых проблем, которые якобы там существуют. Сегодня все находится на стадии изучения, рассмотрения. Как только будет достоверная информация, будут приняты соответствующие меры. Я бы вас очень попросила все-таки относиться корректно к этой теме, учитывая как раз состояние детей с психическими расстройствами.  

Что касается ситуации с наказанием, когда детей якобы карали психотерапией в «дурдоме», то она не подтвердилась, отметила спикер. Все лечение, которое проводилось, было назначено воспитанникам учреждений в рамках плановых мероприятий. «Давайте дождемся выводов комиссии, ситуация под контролем, ситуацией занимаются высококвалифицированные специалисты. И я думаю, что ситуация в большей степени надуманная. И даже по словам тех детей и по кадрам видеороликов, которые были выложены, мы видим, что у детей есть возможность за счет тех средств, которыми они обладают, самостоятельно покупать современные андроиды, планшеты, смартфоны. К сожалению, мы не можем проконтролировать и залезть во все программы, которые у них установлены, на этих электронных устройствах. И не можем отследить, что они там смотрят и что они там видят», — добавила вице-премьер.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
Бывалый

19.09.2017 11:04

Ничего она не разгромила, а высказала свою версию. Ну, а при проверках Минздрава, всегда виноваты сами пациенты.
Марго

19.09.2017 11:39

Она никого и ничего не разгромила, и версию-то высказала далеко не свою. У нее еще нет своих версий...
Гость

19.09.2017 12:28

Почему-то госпожа алтайский вице-премьер умолчала о возбуждении уголовного дела.

Просто

19.09.2017 16:10

Просто: Ха-ха-ха! Разве можно ожидать чтобы ОНИ признали свои проколы правления?!
Добрый доктор

19.09.2017 16:41

Даешь штатного психиатра в каждое учреждение сверху донизу.
И всех лечить, ибо больны психически более половины сограждан.
Атечесво в апасносте!