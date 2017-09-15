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Главная Лента новостей В Республике Алтай сельчанина арестовали за жестокое убийство своего опекуна

В Республике Алтай сельчанина арестовали за жестокое убийство своего опекуна

19.09.2017 11:31

Прокуратура Усть-Коксинского района поддержала ходатайство заместителя Усть-Канского межрайонного СО СУ СК России по Республике Алтай об аресте 27-летнего жителя поселка Теректа. Мужчину подозревают в совершении убийства, сказано на сайте региональной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела установили, что трагедия произошла 13 сентября 2017 года. Об обстоятельствах убийства известно немного. В тот день подозреваемый находился в своем доме вместе с опекуном. По всей видимости, между мужчинами произошла ссора. Молодой сельчанин взял нож и несколько раз ударил им опекуна по шее и правому предплечью. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.

В связи с данными фактами следственные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого уже заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

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