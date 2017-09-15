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Главная Лента новостей Город в Сибири: одинокий медведь гулял по центру Бийска после отмены циркового представления

Город в Сибири: одинокий медведь гулял по центру Бийска после отмены циркового представления

19.09.2017 10:55

Появление грустного медведя стало поводом для шуток
Появление грустного медведя стало поводом для шуток

Вечером 17 сентября в Бийске у здания городского дворца культуры (ГДК) местные жители заметили прогуливающегося медвежонка. После разбирательств выяснилось, что зверь принадлежит сочинскому цирку, который приехал в город, но был вынужден отменить запланированное представление из-за низкого спроса на билеты. Возможно, циркачи таким образом решили развлечь горожан.

Фотографии медведя появились в сообществе «Типичный Бийск» «ВКонтакте». Очевидцы с иронией писали, что не видят в ситуации ничего необычного, ведь Бийск находится в Сибири, стереотипы о которой сложно вытравить даже из многих россиян. «Сибирь же, москвичи вообще не сомневаются, что у нас медведи каждый день по улицам бродят. Я там такие сказки им рассказывал, и верили», — написал один из комментаторов. Впоследствии выяснилось, что зверь не дикий.

Как рассказали «Алтапрессу» сотрудники дворца, администрации ГДК ничего не известно об этом инциденте. Работники сообщили, что в воскресенье у них в здании должно было пройти представление сочинского цирка. Однако билетов продали мало, поэтому шоу отменили. Видимо, циркачи вывели мишку прогуляться во дворе ГДК без ведома администрации. Сейчас цирк уже уехал из города.

Фото: сообщество «Типичный Бийск» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
Hummel

19.09.2017 13:19

Куда приехал цирк....
Наукоградцы настолько суровы, что их не заманишь на представление даже сочинского (!) цирка с медведями!
P.S. картошку копали - последние теплые выходные же...
Куратор

19.09.2017 17:40

Валуева увезти забыли.