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Тело алтайского водителя «ВАЗ» пришлось вырезать из металла после страшной аварии

19.09.2017 13:32

Спасатели борются за жизнь водителя
Спасатели борются за жизнь водителя

18 сентября вечером жители Алтайского края рассказали в группе Barnaul22 «ВКонтакте» о серьезном ДТП на трассе направлением Родино - Барнаул - Клочки. По словам очевидцев, обе машины оказались всмятку, на месте работали сотрудники полиции, МЧС и «скорой помощи».

Участники движения уверяли, что из-за сильного тумана на дороге была очень плохая видимость, что как раз могло стать причиной аварии. Как утверждали свидетели столкновения, участниками ДТП стали автомобиль «ВАЗ» и иномарка. Отечественное авто превратилось в груду металла, поэтому спасателям с трудом удалось эвакуировать оттуда тело водителя.

Как уточнили в отделении пропаганды Госавтоинспекции по Алтайскому краю, авария произошла 18 сентября в 21:45. 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Magentis под управлением 32-летнего водителя. В результате виновник ДТП получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Мужчина за рулем иномарки также пострадал, но в случае с ним обошлось без госпитализации. По факту аварии полиция проводит проверку.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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