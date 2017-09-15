Алтайский чиновник «под хмельком» не смог объехать полицейских

Прокуратура Усть-Канского района утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника районной администрации. Чиновник, который уже был судим за езду в нетрезвом виде, вновь не смог уйти от искушения прокатиться «навеселе» и был задержан, сказано на сайте прокуратуры РА.

Установлено, что ранее представителя власти уже привлекали к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения). Однако мужчина должных выводов не сделал и 9 августа 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Toyota Cаldina. Теперь ему может грозить не только штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок до трех лет.