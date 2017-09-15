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Главная Лента новостей Кемеровский бизнесмен, в гневе убивший совладельца казино Altai Palace, получил 13 лет колонии

Кемеровский бизнесмен, в гневе убивший совладельца казино Altai Palace, получил 13 лет колонии

19.09.2017 15:23

Кемеровский районный суд признал местного предпринимателя виновным в убийстве Тимофея Журавкова, сына Владимира Журавкова — экс-владельца казино Altai Palace. В содеянном мужчина признался «под тяжестью неопровержимых доказательств», ему назначено наказание в виде 13-и лет колонии, сказано на сайте СУ СКР по Кемеровской области.

Следствие и суд установили, что 2 февраля 2016 года мужчина по телефону договорился с Тимофеем Журавковым о встрече. В назначенном месте — в 70 м от поворота на объездную дорогу на Новосибирск около села Ягуново Кемеровского района (примерно в 3 км от Кемерово)— мужчина пересел в автомобиль совладельца алтайского казино. Там между ними произошел конфликт, причиной которого стали вопросы совместного бизнеса. Во время ссоры осужденный трижды выстрелил в собеседника из пистолета. От полученных повреждений тот скончался на месте.

После этого своем автомобиле убийца доехал до придорожного кафе, где попросил персонал вызвать полицию, рассказав, что обнаружил своего знакомого убитым в автомобиле. А затем, чтобы снять с себя подозрения, вернулся на место преступления, где рассказал правоохранителям, что именно он обнаружил тело. Следователь, обратив внимание, что очевидец путается в изложении обстоятельств, принял решение тщательно допросить его и получить образцы для сравнительного исследования. Проведенные по изъятым образцам экспертизы показали, что мужчина причастен к смерти потерпевшего.

Под тяжестью неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве знакомого. После этого он указал место, где выбросил пистолет и куртку. В ходе осмотра они были обнаружили, результаты назначенных экспертиз подтвердили причастность мужчины к убийству. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Ранее «Коммерсантъ-Сибирь», а за ним и ряд других изданий утверждали, что на кемеровской трассе застрелили Тимофея Журавкова, сына Владимира Журавкова. Журавков-старший - известный в Кузбассе и Сибири предприниматель, владелец ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» и гендиректор этого предприятия. Его сын входил в совет директоров комбината.

Владимир Журавков в конце 1990-х годов работал заместителем губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по предпринимательству и торговле, позднее ушел в бизнес. Он также является первым и основным на сегодня инвестором в игорную зону «Сибирская монета» через фирму «Алти», открывшую в прошлом году единственный пока объект зоны игорный комплекс Altai Palace. Тимофей был совладельцем заведения. Вскоре после убийства сына Владимир Журавков продал свою долю в казино гендиректору «Горно-Алтайск нефтепродукт», входящего в кузбасскую группу «Инрусинвест», Владимиру Кутьеву.


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