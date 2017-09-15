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Главная Лента новостей Все настоящее: правительство Алтайского края озаботилось репродуктивным потенциалом мужчин

Все настоящее: правительство Алтайского края озаботилось репродуктивным потенциалом мужчин

19.09.2017 16:28

В Алтайском крае в ближайшее время появится региональная программа, направленная на улучшение репродуктивного здоровья мужчин. Такая мера назрела давно, поскольку этим вопросом в регионе целенаправленно еще не занимались. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на зампреда правительства Алтайского края Надежду Капуру.

Финансировать программу будут из регионального бюджета. Точные цифры власти пока не называют, однако известно, что она заработает уже с 2018 года. «Я думаю, что мы с вами в 2018-м как раз и увидим программу по мужскому репродуктивному здоровью», — сказала г-жа Капура.

По мнению краевого Минздрава, сейчас в регионе этой теме уделено недостаточно внимания. Новая программа должна исправить ситуацию, причем упор в ней будет сделан на профилактику. «С 2018 года у нас будет полноценная программа, которая будет предусматривать и профилактические осмотры, и диагностику бесплодия у мужчин, и соответствующую их коррекцию, как оперативную, то есть хирургическую, так и консервативную, медикаментозную. Ну и главное — часть психологической поддержки, работы психологов, сексопатологов, ну и так далее», — поделилась планами замминистра здравоохранения Алтайского края Вера Ушанова.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 14
Переживающий

19.09.2017 17:02

А что такое с репродуктивным потенциалом мужчин?
Кто проверял, кто был испытуемый?
Откуда взяли, что нужно улучшать репродуктивное здоровье мужчин?
Интересно, а кто был инициатором этой программы?
Одни вопросы….
гость

19.09.2017 17:09

бдить молодежь надо. Они ещё не дозрели до понимания, что экология и всякая вредная жратва (чипсы, слайсы, колы и прочая хрень в кафешках типа макдональдс) может привести к необратимым процессам.
Переживающий

19.09.2017 17:17

"Такая мера назрела давно, поскольку этим вопросом в регионе целенаправленно еще не занимались." – из статьи…

Наверное, для правительства Алтайского края, это самая важная проблема…
Даже деньги на эту программу нашлись….
А может, Правительство края во главе с Карлиным, решили бы вопрос с уровнем жизни в Алтайском крае, повысили бы его, хотя бы до среднего по России …
А для повышения уровня жизни в крае создали бы программу, выделили бы из бюджета денег, глядишь, и репродуктивный потенциал мужчин повысится…
Переживающему

19.09.2017 17:40

Наивный ты. Под любую программу всегда удобнее бабло скоммуниздить чем просто так. Для того они и пишутся все эти 50х50, 150х150, туркластеры и пр. Операции Ы.
Bob

19.09.2017 18:15

Наши, блин маразмотворцы из правительства не дают никак отдохнуть от себя и от своих маразмоизвержений.
Переживающий

19.09.2017 19:59

Переживающему писал(а):
Под любую программу всегда удобнее бабло скоммуниздить чем просто так.


Полностью с вами соглашаюсь, более того, я думаю, что целью этой "программы" и является, как вы пишите "бабло скомуниздить"…
Другой причины для создания мифической программы я не вижу….
Тем более, "программа", придуманная правительством Алтайского края очень удобная, итогов никто не увидит…
И никто не сможет проконтролировать выполнение этой программы…
федор

19.09.2017 21:13

Закройте пивные ларьки и не тратьте деньги на бессмыслицу.
А ЧТО ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ОБЛАДАЕТ СУПЕР СПОСОБНОСТЯМИ !??

19.09.2017 21:16

ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ алтайчиков переживальчиков ??
ПОРА СОЗДАТЬ НКО РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЕРЕЖИВАЛЬЩИКОВ !??

19.09.2017 22:42

и не надо тратить на эту ПЕРЕЖИВАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ ДЕНЬГИ БЮДЖЕТА...
ПЕРЕЖИВАЛЬЩИКИ - это залог репродуктивного потенциала мужчин АЛТАЯ.
Стоит

19.09.2017 22:47

Дайте денег!
Стоит !!?? НЕ ?

19.09.2017 22:49

ПЕРЕЖИВАЙ!!
Кyм

19.09.2017 22:58

А почему эту проблему обсуждают только в крае,а чем РА хуже,вот у меня тоже не стоит!
И что делать?
Гость

19.09.2017 23:29

Привяжи два карандаша
Ру.банку 22.58

20.09.2017 00:01

Ты опять чужой ник украл старый педераст? Не стыдно воровством заниматься на старости лет, чмо плешивое?