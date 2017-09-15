Все настоящее: правительство Алтайского края озаботилось репродуктивным потенциалом мужчин

В Алтайском крае в ближайшее время появится региональная программа, направленная на улучшение репродуктивного здоровья мужчин. Такая мера назрела давно, поскольку этим вопросом в регионе целенаправленно еще не занимались. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на зампреда правительства Алтайского края Надежду Капуру.

Финансировать программу будут из регионального бюджета. Точные цифры власти пока не называют, однако известно, что она заработает уже с 2018 года. «Я думаю, что мы с вами в 2018-м как раз и увидим программу по мужскому репродуктивному здоровью», — сказала г-жа Капура.

По мнению краевого Минздрава, сейчас в регионе этой теме уделено недостаточно внимания. Новая программа должна исправить ситуацию, причем упор в ней будет сделан на профилактику. «С 2018 года у нас будет полноценная программа, которая будет предусматривать и профилактические осмотры, и диагностику бесплодия у мужчин, и соответствующую их коррекцию, как оперативную, то есть хирургическую, так и консервативную, медикаментозную. Ну и главное — часть психологической поддержки, работы психологов, сексопатологов, ну и так далее», — поделилась планами замминистра здравоохранения Алтайского края Вера Ушанова.