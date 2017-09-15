Все настоящее: правительство Алтайского края озаботилось репродуктивным потенциалом мужчин

19.09.2017 16:28
В Алтайском крае в ближайшее время появится региональная программа, направленная на улучшение репродуктивного здоровья мужчин. Такая мера назрела давно, поскольку этим вопросом в регионе целенаправленно еще не занимались. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на зампреда правительства Алтайского края Надежду Капуру.
Финансировать программу будут из регионального бюджета. Точные цифры власти пока не называют, однако известно, что она заработает уже с 2018 года. «Я думаю, что мы с вами в 2018-м как раз и увидим программу по мужскому репродуктивному здоровью», — сказала г-жа Капура.
По мнению краевого Минздрава, сейчас в регионе этой теме уделено недостаточно внимания. Новая программа должна исправить ситуацию, причем упор в ней будет сделан на профилактику. «С 2018 года у нас будет полноценная программа, которая будет предусматривать и профилактические осмотры, и диагностику бесплодия у мужчин, и соответствующую их коррекцию, как оперативную, то есть хирургическую, так и консервативную, медикаментозную. Ну и главное — часть психологической поддержки, работы психологов, сексопатологов, ну и так далее», — поделилась планами замминистра здравоохранения Алтайского края Вера Ушанова.
19.09.2017 17:02
Кто проверял, кто был испытуемый?
Откуда взяли, что нужно улучшать репродуктивное здоровье мужчин?
Интересно, а кто был инициатором этой программы?
Одни вопросы….
19.09.2017 17:09
19.09.2017 17:17
Наверное, для правительства Алтайского края, это самая важная проблема…
Даже деньги на эту программу нашлись….
А может, Правительство края во главе с Карлиным, решили бы вопрос с уровнем жизни в Алтайском крае, повысили бы его, хотя бы до среднего по России …
А для повышения уровня жизни в крае создали бы программу, выделили бы из бюджета денег, глядишь, и репродуктивный потенциал мужчин повысится…
19.09.2017 17:40
19.09.2017 18:15
19.09.2017 19:59
Полностью с вами соглашаюсь, более того, я думаю, что целью этой "программы" и является, как вы пишите "бабло скомуниздить"…
Другой причины для создания мифической программы я не вижу….
Тем более, "программа", придуманная правительством Алтайского края очень удобная, итогов никто не увидит…
И никто не сможет проконтролировать выполнение этой программы…
19.09.2017 21:13
19.09.2017 21:16
19.09.2017 22:42
ПЕРЕЖИВАЛЬЩИКИ - это залог репродуктивного потенциала мужчин АЛТАЯ.
19.09.2017 22:47
19.09.2017 22:49
19.09.2017 22:58
И что делать?
19.09.2017 23:29
20.09.2017 00:01