Барнаульская полиция объявила в розыск совратителя маленьких детей

Мужчина покидает место преступления

Следственные органы СКР по Алтайскому краю совместно с региональным главком полиции устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в попытке совратить несовершеннолетнюю девочку. Надзорные органы уже распространили ориентировки на барнаульца. Информация о нем активно тиражируется в соцсетях и через рассылки в мессенджерах.

По данным следствия, инцидент произошел в кабине лифта барнаульского многоквартирного жилого дома. Неизвестный мужчина заговорил с малолетней девочкой и предложил совершить с ним действия сексуального характера. Получив отказ, он скрылся с места происшествия, поэтому какого-либо насилия потерпевшей так и не причинил. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело. Кроме того, следствие устанавливает причастность барнаульца к совершению других подобных фактов на территории краевого центра.

В связи с эти правоохранители сообщили приметы разыскиваемого - на вид ему 34-37 лет, а рост его составляет около 160-170 см. Мужчина имеет худощавое телосложение, русые короткие волосы и лобные залысины. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, в день происшествия (по сведениям «Банкфакса», это произошло 17 сентября) он был одет в серый спортивный костюм с вставками белого цвета на плечах и небольшой светлой надписью на груди. На ногах у подозреваемого были кроссовки черного цвета. Однако правоохранители обращают внимание граждан, что также он может быть одет в черную кофту с капюшоном и синие джинсы. При себе подозреваемый носит небольшую темную сумку на ремешке.

Сотрудники полиции обращаются к барнаульцам, которым что-либо известно о личности разыскиваемого или о его возможном местонахождении, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 60-44-83, 29-80-02 или 02.