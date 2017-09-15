Воспоминания о будущем: Александр Карлин откровенно написал о своем Алтайском крае

Накануне празднования 80-летия Алтайского края губернатор Александр Карлин опубликовал в «Алтайской правде» обширную колонку о прошлом, настоящем и будущем региона. В тексте, довольно полно раскрывающем характер губернатора, много личного, много воспоминаний из детства и о первом сроке на посту руководителя края.

Начал Александр Карлин с самых первых воспоминаний: значительная часть его жизни (как и большинства читателей «алтайки») прошла при советской эпохе. Однако глава региона призвал не романтизировать ее. По его мнению, высказывания некоторых представителей оппозиции о том, что «раньше было лучше», сегодня звучат по меньшей мере провокационно. «Вот вы, ностальгирующие по прошлому, согласились бы пойти работать на завод советского времени? Встали бы в ночную смену за древнейший станок в оглушительном шуме, вонище, грязище, мазуте? А много ли среди желающих вернуть СССР готовых выйти в поле на вонючем, трясущемся, без фильтров и навигаторов ДТ-54? После смены в заводском цеху или поле рано было мечтать об отдыхе. В ближайшем гастрономе выбросили колбасу, поэтому пора в очередь. Многокилометровую, двухчасовую. Что? Жена пусть постоит в очереди? Так она уже стоит. В универмаге. Там колготки детские выбросили», — привел Карлин весьма яркий пример советского быта.

Впрочем он не сторонник огульной критики и понимает, что изменилось само время, а воспоминания из детства всегда остаются счастливыми. Сам Александр Карлин вырос в деревне и поэтому рассказал о деревенском укладе. Он поделился технологией содержания саманной избы, которая легко могла прийти в негодность из-за сильного дождя, ухода за гусями и телятами (далеко не всегда чистоплотными), радости от завершения сенокоса. Тогда, с ностальгией вспоминает алтайский губернатор, одинаково жили сыновья и местной «знати» (председателя колхоза, бригадира), и простых крестьян.

Отдельного упоминания удостоился приезд в деревню передвижного кино и первое столкновение с цензурой. «Мне лет семь или восемь было, в село привезли фильм по роману Фадеева «Разгром». Там есть эпизод, где главный герой страстно целуется с молодой девушкой. Так вот киномеханик, не останавливая демонстрацию фильма, во время поцелуев фуражкой закрывал проектор. Мы несколько раз пытались посмотреть этот фильм полностью, без купюр, но киномеханик был очень профессиональным цензором…» — вспомнил глава региона.

Он также рассказал о том, что в середине века детей в школу набирали строго с семи лет из-за нехватки учебных заведений и площадей. Однако он смог «пробиться» за парту с шести лет. «Меня, как умеющего читать, в шесть лет записали в первый класс условно. А поскольку условно, то и готовили меня к школе условно. В классе из 23 человек я был среди нескольких босых. Без портфеля и ранца. С книжками, завернутыми в мамкин платок. Шел 1958 год. Уже советский искусственный спутник почти год летал. А я был счастлив. Босой, в цыпках. С тремя книжками в мамкином платке. Никто в то время не жаловался на свою тяжелую участь, не причитал над несовершенными временами и т. д.», — написал Александр Карлин.

Губернатор сравнил ситуацию с нынешним временем: он считает, что сейчас родители критическим восприятием реальности лишают своих детей добрых воспоминаний. «Создаем такие конструкции: «ой, живем хуже всех», «обездоленные поколения»… Многим современным детям будет нечего вспомнить о детстве. Своим постоянным нытьем мы лишаем их возможности чувствовать себя счастливыми здесь и сейчас. Даже накануне 1 сентября правилом хорошего тона стало не поздравлять детей с началом интереснейшего учебного года, а соболезновать в связи с началом «школьной каторги». Вы думаете, дети понимают взрослую иронию? Чаще всего, к сожалению, слова взрослых воспринимаются буквально», — уверен глава региона.

Нынешнее время стоит воспринимать как большой шаг вперед, особенно учитывая, какой ценой оно построено. Наиболее важный вклад, по мнению Карлина, внесла индустриализация региона, основы которой были заложены при эвакуации предприятий из европейской части страны в годы Великой Отечественной войны.

Огульная критика не оправдана, считает губернатор и приводит в пример сохранение множества династий — педагогов, врачей, работников сельского хозяйства. Даже нынешние предприниматели, по его мнению, переняли традиции купцов и промышленников прошлых веков: «общественно активных, интересующихся не только коммерцией, но и участвующих в общественной жизни, занимающих должности во власти и вкладывающихся в благотворительность, медицину и просвещение».

Алтайский край богат разнообразием природы и культуры, и в каждом уголке можно найти что-то прекрасное. Даже отдаленный Хабарский район скоро будет связан новой трассой с Новосибирском, так что добраться до «столицы Сибири» можно будет быстрее, чем по Чуйскому тракту. «А уж если взглянуть на наши районы в национальном аспекте… Романовский – шикарный район. Я к украинской культуре вообще неровно дышу. Мне нравятся украинская песенность, душевность, открытость. Может быть, потому, что жена у меня наполовину украинка. Изюминка Алтая – населенные пункты с национальной «подсветкой». Казачьи Красногорский и Змеиногорский, мордовские села в Залесовском, есть чувашские поселения, немецкие, кумандинские, казахские… Язык у жителей Алтайского края сформировался под влиянием многих говоров. Вроде и не окаем, и не акаем. Мы, если хотите, ближе всех оказались к языку Пушкина», — утверждает губернатор.

Он считает, что край постепенно развивает свой бренд, который начинают замечать гости из других регионов. И если раньше говоря об Алтайском крае люди вспоминали горных инженеров, переселенцев, шубы-«барнаулки», эшелоны зерна и мяса, патроны и валенки на фронты Великой Отечественной, целину, промышленные заводы-гиганты, то теперь край — это праздник. «Во многих регионах производят хороший сыр – а мы из этого сделали свою философию, свое Событие. Маральник цветет, конечно, красиво, но теперь он цветет у нас не просто, а в честь открытия турсезона», — считает Александр Карлин.

Хороший потенциал губернатор видит в том, чтобы брендировать край как регион апробации научных идей в производственном масштабе, регион добывающей промышленности и транзитную территорию международной торговли. И новых школ. По мнению главы региона, жители края напрасно считают, что строить учебные заведения — естественный процесс. «Почти 200 школ за это десятилетие построено или капитально отремонтировано, 6 млрд рублей из краевого бюджета на эти цели потрачено, не считая сумм на замену оборудования в школьных столовых, оснащение компьютерных классов, приобретение интерактивных досок… Ну и что? Эка невидаль. А я скажу, что недавно в одном из сибирских областных центров произошло значимое событие, о котором написала даже «Российская Газета»: впервые за 25 лет в этом регионе распахнула свои двери новая школа», — поставил край в пример Александр Карлин.

В завершение колонки губернатор признает, что в своих заявлениях 10 лет назад был куда более оптимистичен, чем следовало. Но объясняется это небольшим опытом на посту губернатора и последовавшими экономическими кризисами. «Никто не предполагал, что глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007 году, продлится до 2010 года. А потом… грянул кризис 2014-2016 годов, из которого мы до сих пор с огромными усилиями выходим. Итак, посчитаем: из 10 лет между 2007-м и 2017-м сколько некризисных было? Менее четырех? Кто мог это предположить? Есть только миг между кризисом и кризисом…» — рассуждает губернатор. И все же настроение у него не упадническое. Край продолжит развиваться темпами «выше среднероссийских», а он сам делает для этого все от него зависящее.

Александр Карлин вспомнил, что девятиклассником, в 1968 году писал сочинение на тему «Наш край через 20 лет», и поразмыслил, смог бы он вновь написать такую работу. По его мнению — смог бы, но сделал бы умеренно оптимистичный прогноз, не расписывая сочинение «такими смелыми, размашистыми мазками, что и Кампанелла позавидует». «В том, что край через 20 лет будет более обжитой, абсолютно уверен. Инфраструктурно территория будет находиться на ином качественном уровне – конечно. Большее число жителей будет сосредоточено в комфортных точках проживания – да. <...> Войн, революций, потрясений было достаточно в нашей истории. Хватит. Еще Достоевский говорил, что чувство собственного достоинства – это то, без чего человек жить не сможет. Мы делаем все, чтобы в Алтайском крае было не стыдно жить», — резюмировал Александр Карлин.