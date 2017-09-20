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Главная Лента новостей Энергетик рубцовской УК получил условный срок за гибель двухлетней девочки

Энергетик рубцовской УК получил условный срок за гибель двухлетней девочки

20.09.2017 09:32

Суд вынес обвинительный приговор энергетику управляющей компании ООО «Централь» Рубцовска, по халатности которого погибла маленькая девочка, информирует СУ СКР по Алтайскому краю. Судебное разбирательство длилось более двух лет и вызвало большой общественный резонанс, а безутешные родители требовали более сурового наказания.

Следствие и суд установили, что энергетик управляющей компании «Централь» отвечал за безопасную эксплуатацию жильцами многоквартирных домов электросетей и оборудования. Однако он халатно отнесся к своим обязанностям и не отрегулировал функционирование электроустановок. В результате в рубцовской многоэтажке произошел вынос электрического потенциала на трубу канализации одной из комнат, которая имеет связь с раковиной.

В указанной комнате проживала семья с маленьким ребенком. Вечером 1 мая 2015 года двухлетняя девочка мыла руки, облокотившись на металлическую раковину, и получила поражение техническим электричеством, в результате чего она скончалась. Суд оценил собранные следствием доказательства и признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

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Комментарий

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Комментариев 5
Гость

20.09.2017 09:43

А хозяин Централи - Вася Левшин медальку от губернатора за это получил. А хозяйка Централи - Иринка Кох депутатский мандат. Вот такое правосудие.
Сергеев Сергей

20.09.2017 10:59

Да Вася не приделах! Сейчас его задушат, он уже отказывается от своих управляшек! У централя уже счета заблокированы, более чем 6-ти лямов должны! Так же УК Север, его юрист все посрала Бурмитских, теперь тока в РКЦ сидит не высовывается
Сергееву Сергею

20.09.2017 11:13

Это они не просрали, а украли очередные лямы. Теперь у СГК и Водоканала. Ненасытные твари, однако
Deckman

20.09.2017 11:42

Да это нормальная ситуация для Рубцовска,у нас половина населения-Дадиным укушенные!
Гражаданин

20.09.2017 12:50

Тут миллионы, там связи, здесь воровство, а ребенка то не вернуть. 2 года всего пожил ребенок из-за алчности и безалаберности взрослых людей...