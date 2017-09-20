Энергетик рубцовской УК получил условный срок за гибель двухлетней девочки

Суд вынес обвинительный приговор энергетику управляющей компании ООО «Централь» Рубцовска, по халатности которого погибла маленькая девочка, информирует СУ СКР по Алтайскому краю. Судебное разбирательство длилось более двух лет и вызвало большой общественный резонанс, а безутешные родители требовали более сурового наказания.

Следствие и суд установили, что энергетик управляющей компании «Централь» отвечал за безопасную эксплуатацию жильцами многоквартирных домов электросетей и оборудования. Однако он халатно отнесся к своим обязанностям и не отрегулировал функционирование электроустановок. В результате в рубцовской многоэтажке произошел вынос электрического потенциала на трубу канализации одной из комнат, которая имеет связь с раковиной.

В указанной комнате проживала семья с маленьким ребенком. Вечером 1 мая 2015 года двухлетняя девочка мыла руки, облокотившись на металлическую раковину, и получила поражение техническим электричеством, в результате чего она скончалась. Суд оценил собранные следствием доказательства и признал мужчину виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.