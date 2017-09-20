Пенсионерка из барнаульского интерната погибла на шоссе после вечерней прогулки

19 сентября вечером барнаульцы сообщили в Сети о гибели пожилого пешехода на шоссе Ленточный Бор. Как утверждали горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», из-за дождливой погоды и отсутствия освещения у водителя иномарки не было шансов избежать происшествия — он попросту не заметил шагающую вдоль шоссе пенсионерку.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Барнаула, авария произошла около 20:20 на 6-м км объездной дороги. 60-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V допустил наезд на идущую вдоль шоссе 81-летнюю горожанку. В результате пожилая женщина получила многочисленные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Свидетели происшествия в свою очередь рассказали, что погибшая проживала в КГБУ СУ СО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на улице Кутузова. Она как раз направлялась туда после прогулки. Причиной происшествия барнаульцы видят полное отсутствие освещения на данном участке дороги, из-за чего произошло уже немало аварий.