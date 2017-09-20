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Главная Лента новостей Пенсионерка из барнаульского интерната погибла на шоссе после вечерней прогулки

Пенсионерка из барнаульского интерната погибла на шоссе после вечерней прогулки

20.09.2017 09:59

19 сентября вечером барнаульцы сообщили в Сети о гибели пожилого пешехода на шоссе Ленточный Бор. Как утверждали горожане в группе Barnaul22 «ВКонтакте», из-за дождливой погоды и отсутствия освещения у водителя иномарки не было шансов избежать происшествия — он попросту не заметил шагающую вдоль шоссе пенсионерку.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Барнаула, авария произошла около 20:20 на 6-м км объездной дороги. 60-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V допустил наезд на идущую вдоль шоссе 81-летнюю горожанку. В результате пожилая женщина получила многочисленные повреждения, от которых скончалась на месте ДТП до приезда «скорой помощи». В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося.

Свидетели происшествия в свою очередь рассказали, что погибшая проживала в КГБУ СУ СО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на улице Кутузова. Она как раз направлялась туда после прогулки. Причиной происшествия барнаульцы видят полное отсутствие освещения на данном участке дороги, из-за чего произошло уже немало аварий.

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Комментарий

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Комментариев 3
гость

20.09.2017 13:49

Понимаю, что мой совет радикально ситуацию не изменит, но может интернат приобретет несколько светоотражающих жилетов, как у ДПС, и будет выдавать своим подопечным на прогулки? Или уж ДПСники подарили бы жилеты интернату в рамках благотворительности.
гость

20.09.2017 14:37

Интересно, почему подопечные интерната - а ведь это престарелые люди и инвалиды - свободно разгуливают по улице безо всякого контроля? Кто их отпускает гулять в тёмное время суток по проезжей части, где и ночью оживлённое движение, а освещение действительно отсустствует? У них нет специальной территории для прогулок?
Иван

20.09.2017 17:49

Добрый вечер! При рассмотрении данного случая в глаза бросаются два факта, первый, то что, на дороге большое движение, второй, то что пенсионеры гуляют здесь регулярно. Из этого можно сделать вывод о том, что сбивают людей только неадекватные водители, которых здесь на сайте почему то защищают. Ещё предложите осветить все дороги в Алтайском крае, в том числе и просёлочные, либо запретить людям гулять в лесу, но даже в этих условиях сумасшедшие водители будут сбивать пешеходов, интересно, какую причину тогда озвучат комментаторы. Водитель транспортного средства несёт повышенную ответственность в силу закона, и он должен знать, что если по своему физическому состоянию не может адекватно управлять авто, то это не освобождает его от ответственности. Так что необходимо проводить трезвый анализ своих возможностей, и если их не достаточно, то пересаживайтесь на общественный транспорт, не губите свою жизнь и жизнь других людей. Обращаю внимание на этот случай, так как он не единичный.