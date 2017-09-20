Депутат Госдумы от Алтайского края хочет упростить доступ «правильных» НКО к бюджетным грантам

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова внесла в нижнюю палату законопроект, который в случае принятия позволит во много раз увеличить число зарегистрированных в России молодежных некоммерческих организаций. По задумке г-жи Кувшиновой эти новые «реестровые» НКО могут рассчитывать на гранты от Росмолодежи, говорится в сообщении ее пресс-службы.

По смыслу внесенного законопроекта, чтобы включить НКО в реестр Росмолодежи, организации нужно будет подтвердить «непрерывность и систематичность деятельности». Это условие заменит существующее в законе требование включать в список только НКО, куда входит не менее 3 тысяч человек. Сейчас в реестре всего 22 организации, а в стране их несколько тысяч.

Поправка нацелена на то, чтобы от формального признака перейти к оценке регулярности работы организации, а также на то, чтобы именно молодежные НКО из списка могли получить господдержку. «Это важно для организаций, которые показывают системную работу. У них появляется реальная возможность попасть в реестр молодежных НКО и претендовать на получение поддержки для развития. В настоящий момент в реестр Росмолодежи входит всего 22 общероссийские организации. После принятия соответствующих изменений «реестровых» организаций, пользующихся государственной поддержкой, станет гораздо больше», — приводится в сообщении комментарий Натальи Кувшиновой.

НКО, которые внесены в реестр Росмолодежи, имеют право на организационную, информационную и методическую поддержку, а также на предоставление грантов на сумму до 2 млн рублей в случае одобрения заявки со стороны Росмолодежи. При этом попадание в реестр не означает автоматического получения гранта.

На сайте Министерства юстиции РФ указано, что в стране функционируют 4242 молодежных объединения и 1049 — детско-юношеских, но они не претендуют на господдержку. Как сообщил «Известиям» глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, реестр действительно пора расширить. «Процедуру вхождения в реестр Росмолодежи нужно упростить. Однако необходимо также внести поправки, которые позволят нам исключать из реестра те организации, которые не выполнят своих обязанностей. Мы будем обращаться с этим вопросом в Министерство образования», — заявил г-н Бугаев.

По словам члена центрального штаба ОНФ, члена Общественной палаты, руководителя центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаила Киселева, переход от количественного критерия оценки НКО к качественному имеет важное значение. «Это позволит расширить спектр молодежных организаций, которые получат поддержку со стороны государства. И в то же время даст возможность повысить эффективность механизмов оказания господдержки и призвать молодежные объединения к более добросовестной деятельности», — пояснил изданию Михаил Киселев.

Проект поправок в закон о господдержке молодежных НКО может быть рассмотрен уже в эту сессию. Также планируется разработать перечень документов, которыми организации будут подтверждать свою активность.