Александр Карлин рассказал, что помешало бурному росту турпотока в Алтайский край

Губернатор Алтайского края Александр Карлин на очередном «Медиалоге» озвучил оперативные данные по числу туристов, которые посетили регион. По словам главы региона, погода негативно повлияла на количество приехавших. Его словам приводит «Алтапресс».

Александр Карлин считает, что нынешнее лето в Алтайском крае было прохладным, поэтому туристы не слишком активно ехали в регион. «Погода не может не отразиться на туристической отрасли. Это погодозависимая отрасль. Прохладное для Алтая лето нам несколько «прибило» турпоток. По оперативным данным у нас есть прирост порядка 5 %. Но мы рассчитывали на 10 %-й рост. Год по туризму у нас не будет провальным, мы закончим с профицитным сальдо, но не с тем, которое ожидали», — приводит издание слова Александра Карлина.

Однако точные цифры будут посчитаны в конце года, так как в последнее время в крае прирост турпотока дают ноябрь и декабрь — глава региона рассчитывает на улучшение показателя. «Сегодня начинается волна осеннего туризма. Хороший приток туристов у нас, как правило, в ноябре и в декабре. В крае появляются новые трассы, объекты», — заявил губернатор.

Как рассказал Александр Карлин, накануне в барнаульском аэропорту ему доложили, что на данный период через него прошло на 20 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится, то к концу года через аэропорт пройдет 0,5 млн перевезенных пассажиров, что по словам губернатора, «приличная цифра».