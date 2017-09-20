Александр Карлин рассказал, что помешало бурному росту турпотока в Алтайский край

20.09.2017 12:33
Губернатор Алтайского края Александр Карлин на очередном «Медиалоге» озвучил оперативные данные по числу туристов, которые посетили регион. По словам главы региона, погода негативно повлияла на количество приехавших. Его словам приводит «Алтапресс».
Александр Карлин считает, что нынешнее лето в Алтайском крае было прохладным, поэтому туристы не слишком активно ехали в регион. «Погода не может не отразиться на туристической отрасли. Это погодозависимая отрасль. Прохладное для Алтая лето нам несколько «прибило» турпоток. По оперативным данным у нас есть прирост порядка 5 %. Но мы рассчитывали на 10 %-й рост. Год по туризму у нас не будет провальным, мы закончим с профицитным сальдо, но не с тем, которое ожидали», — приводит издание слова Александра Карлина.
Однако точные цифры будут посчитаны в конце года, так как в последнее время в крае прирост турпотока дают ноябрь и декабрь — глава региона рассчитывает на улучшение показателя. «Сегодня начинается волна осеннего туризма. Хороший приток туристов у нас, как правило, в ноябре и в декабре. В крае появляются новые трассы, объекты», — заявил губернатор.
Как рассказал Александр Карлин, накануне в барнаульском аэропорту ему доложили, что на данный период через него прошло на 20 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Если эта тенденция сохранится, то к концу года через аэропорт пройдет 0,5 млн перевезенных пассажиров, что по словам губернатора, «приличная цифра».
20.09.2017 12:38
В какую сторону на въезд или выезд?)
Трындец...головной мозг быстро не лечится.
20.09.2017 12:39
20.09.2017 13:01
20.09.2017 13:14
в прошлом году было где то 2 млн - как АБКак отчитался в марте у президента + 5% = 2.1 млн, а по отчету приехало из-за плохой погоды(хотя в России это лето было лучшее на Алтае) 1.5 млн????????????????????
Кто то плохо учился в школе или свое видения по преподаванию в школах Тюменцевского района
20.09.2017 13:36
20.09.2017 13:37
подозревается в сдувании граждан с протоптанных дорожек в Алткрай.
лично КАБ назначил вознаграждение - титул почетный хранитель Алткрая.
20.09.2017 13:37
20.09.2017 13:59
Баня, шашлыки, катамаран, и выпивка, цены выше чем в Европе, сервис оставляет желать лучшего. Колхозный туризм уже никому не интересен. Необходимо развитие туризма, а не тупо строительство деревянных домиков, с удобствами на улице. Вообщем за эти деньги, проще слетать в Китай
20.09.2017 14:01
20.09.2017 14:26
слизывает.
20.09.2017 14:51
20.09.2017 15:19
20.09.2017 15:26
А дикарями в АК засижены/загажены все более-менее приемлемые места для отдыха. Несчитанных их точно еще плюс 2млн., а то и больше.
Отдохнуть-то негде!
Яровое? Бр-р-р-рр... Завьяловские/Гуселетовские и т.п. "лечебные моря" - ну простите, в степи палатки и народу - пукнуть негде, гнус и ветрина.
Белокуриха? Прогуляться по курорту, глядя как за решетками санаториев отдыхающие барахтаются в бассейнах 5х5м. Проживать там могут себе позволить только северяне да прочие толстосумы. А может Белокуриха №2 ? Ну ничего так, разок прокатиться по серпантину можно. Заехать на конный двор в Новотырышкино. 1 раз. На Масленицу, широкую. В этот день паркуются чуть ли не до соседних полей, грязь, холод, за блином очередь 50-100чел. В туалеты не меньше.
Ая и Бирюзовая? Да всё то же - цены дикие, толпы туристов, грязь, хамоватый отпугивающий сервис.
Негде отдыхать в АК, люди!
Что делать? А уезжаешь в ГА на 2-4-7 дней, подальше, в палатках. Сам себе и гид, и проводник. Спокойно. Недорого. От-ды-ха-ешь...
20.09.2017 15:59
20.09.2017 17:04
20.09.2017 17:45
Ещё лет 10 правления Карлина и мы будем жить хуже африканских племён. Будет на что посмотреть.
20.09.2017 18:31
"Адекватная оценка реальности говорит нам, что
а) никаких Курил, Калининграда или Донбасса Путин не сливал (все они на своём месте, в чём легко убедиться);
б) с экономикой России всё в порядке, потихонечку растёт, золотовалютные резервы увеличиваются, новые заводы строятся, спутники запускаются, безработица низкая, а магазины забиты продуктами;
в) коррупционеры стабильно сажаются, вплоть до уровня министров;
г) доллар по 59 рублей, а не по 150-200, как обещали нам всяческие Жуковские и Демуры;
д) украинская армия разваливается, войска регулярно самовольно оставляют позиции, в частях процветают алкоголизм и наркомания, массовые суициды;
е) денег у режима Порошенко нет даже на то, чтобы оплатить членские взносы в международных организациях;
ж) банальная логика подсказывает нам, что если бы российское руководство являлось марионетками Запада (как твердят нам некоторые караул-патриоты), то тогда бы не было такой истерики на том же Западе по поводу действий этого самого российского руководства;
з) никакие выборы в США Россия не подделывала, и никаких гражданских войн не раздувала, а разворачивающийся конфликт – это последствия накапливавшихся десятилетиями противоречий.
И так далее.
Я даже заранее знаю реакцию псевдопатриотов на этот текст. Они напишут что-то типа «Ах ты ж сволочь! Мешаешь нам готовиться к земле и верить, что всё плохо и мы все умрём!».
Не люблю идиотов. И, что характерно, идиоты не любят меня."
Готов подписаться под каждым процитированным утверждением, но под последним особенно))) Когда до вас, безмозглых борцунов, дойдет, что критиковать надо за конкретное дело и не достигнутый результат, при этом предлагая четкую, реально исполнимую альтернативу?)) Только тогда будет шанс на улучшение вашей "нещастной жизти"))