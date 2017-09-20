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Главная Лента новостей Алейская сутенерша «потеряла» бизнес в ожесточенной борьбе с конкуренткой

Алейская сутенерша «потеряла» бизнес в ожесточенной борьбе с конкуренткой

20.09.2017 11:54

Жительницу Алтайского края осудили за организацию занятий проституцией на территории Алейска. Женщине чудом удалось отделаться штрафом во многом благодаря своим репродуктивным функциям, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемая привлекла к незаконной интимной деятельности в Алейске восемь молодых девушек. Она подыскивала для них жилье, обеспечивала транспортом, принимала заказы от клиентов и получала за это часть оплаты. Однако спустя некоторое время одна из ее бывших «работниц» ушла из налаженного прибыльного бизнеса и стала сама выполнять функции сутенера. Тогда осужденная решила избавиться от конкурентки и дать взятку сотруднику полиции, который бы пресек ее деятельность. Однако правоохранитель сообщил об этом коллегам, и передача взятки состоялась в рамках оперативного эксперимента.

Осужденная полностью признала вину в совершении преступлений. Суд учел тяжесть содеянного и ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у виновной малолетних детей, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 104 тысяч рублей в доход государства.

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Комментарий

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Комментариев 3
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20.09.2017 14:35

ХА-ХА "...репродуктивным функциям.." Дала что-ли кому надо?!
Саркиз

20.09.2017 17:25

Вот чудеса! Колхозники после трудового дня ищут утехи у жриц любви! А облик морали на селе иссяк. Бедные Жёнушки ухлещатся на своих подворьях им не до мужиков,вот бедолаги ищут любовь на стороне.
СашОК

20.09.2017 17:59

Политическую проституцию,типо агента ФСБ Ораольного,никто не отменял!