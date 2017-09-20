Алейская сутенерша «потеряла» бизнес в ожесточенной борьбе с конкуренткой

Жительницу Алтайского края осудили за организацию занятий проституцией на территории Алейска. Женщине чудом удалось отделаться штрафом во многом благодаря своим репродуктивным функциям, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемая привлекла к незаконной интимной деятельности в Алейске восемь молодых девушек. Она подыскивала для них жилье, обеспечивала транспортом, принимала заказы от клиентов и получала за это часть оплаты. Однако спустя некоторое время одна из ее бывших «работниц» ушла из налаженного прибыльного бизнеса и стала сама выполнять функции сутенера. Тогда осужденная решила избавиться от конкурентки и дать взятку сотруднику полиции, который бы пресек ее деятельность. Однако правоохранитель сообщил об этом коллегам, и передача взятки состоялась в рамках оперативного эксперимента.

Осужденная полностью признала вину в совершении преступлений. Суд учел тяжесть содеянного и ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у виновной малолетних детей, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 104 тысяч рублей в доход государства.